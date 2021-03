Uran toinen kausi vei poniraviurheilun huipulle: Siiri Kanniaisen elämä pyörii tiiviisti ponien ympärillä

13-vuotiaan siilinjärveläisen poniraviurheilijan oma voittoprosentti on hipoo 50.tä ja valmennettavienkin lukemat pyörivät samassa luokassa.

Iita-Maria Ahtiainen

Kaunisrannan Philippa on Siiri Kanniaisen mukaan tosi ravivarma ja hyvin toimiva raviponi alusta asti. Kuvassa Philippa oli 3-vuotias ja 12-vuotias Siiri ohjasti ensimmäistä kauttaan kilpaa.

Jos nykyinen panostus ja into kantaa, niin Siiri Kanniaisesta on helppo ennustaa tulevaa hevosalan ammattilaista.

Kesällä 14 täyttävä siilinjärveläinen oli viime vuoden voitokkain nuorimpien ohjastajien P1-lisenssin haltijoista. Kaksi kautta kestäneen uran voittoprosentti on 47 ja startteja on takana reilut 40.

Lisäksi hänen valmentamansa shetlanninponit olivat viime vuoden parhaat 3- ja 4-vuotiaat tammat, kun viime viikolla jaettiin ravinuorten vuotuiset Young Power -palkinnot.

Nuoren neidon arkea ei voi kuin ihailla:

"Viiden aikaan herään tallille. 6.40 lähden bussilla kouluun. Joskus kolmen aikoihin olen yleensä kotona. Puoli neljältä menen talliin ja viimeistään yhdeksältä olen takaisin sisällä."

Läksyt hoituvat joko sen jälkeen tai aamulla linja-autossa. Koti Kehvolla ei ole järin kaukana keskustaajaman koululta, mutta auto kiertelee noukkimassa lapsia. Siitä seuraa lisää pituuttaa Siirin päiviin.

Innostus hevosiin on tullut luontaisesti.

ÄIti Mari Huttu pyörittää Pettäisenrannan ratsutilaa. Aiemmin tilalla oli täysihoitotalli, mutta viime syksynä Huttu siirtyi töihin tilan ulkopuolelle ja hevosmäärää on rajattu.

Nyt perheen omistuksessa on Siirin ponien lisäksi yksi ravuri ja yksi varsova siitostamma sekä yksi aikuinen kouluratsu ja pari varsaa. Mari Huttu kasvattaa myös FWB-ratsuja.

"Asiakashevosiakin hoidossa yhä on, mutta niitä voidaan ottaa hyvin rajallisesti, noin viisi kerrallaan", hän kertoo.

Siiri kiinnostuikin ensin ratsastuksesta. "En oikein edes muista, miten eksyin raviponien pariin. Yksi hankittiin ensin harrastukseksi, sitten piti jo ostaa omakin ja nyt niitä on treenissä jo kolme."

"Koko elämä on niiden kanssa", hän myöntää.

Vaikka äidin asiakkaina on ollut ratsastajia, taustatietoa on kertynyt myös raviharrastuksesta. Siirin isä Timo Kanniainen kengittää tilan hevoset ja ponit.

"Kun mulle ostettiin oma kilpaponi, kävin Kuopion ravinuorten toiminnassa mukana. Sain oppia kilpaponien kanssa toimimiseen", Siiri Kanniainen valottaa.

MT:n arkistosta löytyi todiste kesäleiristä 2017, jolla melkein 10-vuotias Siiri opetteli ohjastamista. Ajoluvan hän sai 2019, eli nyt on alkamassa kolmas virallinen kausi niin valmentajana kuin ohjastajana.

Peruskuntokautta on tänä vuonna jatkettu, kun poniravilähtöjä ei ole koronan vuoksi ajettu.

"Kolmesti viikossa ajetaan, mutta ihan ponista riippuu, miten niitä treenataan. Varmasti voisi enemmänkin, mutta olemme huomanneet että meille se riittää", Siiri valottaa valmennusmetodiaan.

"Kun ajokausi lähestyy, ruvetaan hölkän rinnalle ottamaan myös vetoja ja nopeampia lenkkejä."

Ajokaverina käy kuopiolainen Väinö-Kalle Korhonen. Hän on myös ohjastanut Siirin valmennettavia etenkin, kun samassa lähdössä on ollut usein kaksikin ponia.

"On hyvä, että ponit pääsisivät porukassa juoksemaan varsinkin nyt, kun ei jaeta kilpaa", valmentaja toteaa.

Nuorelta hevosharrastajalta tulee selkeät analyysit kolmen kilpaponinsa ominaisuuksista.

Kaunisrannan Philippa on mukava poni, helppo käsitellä ja ajaa. "Se on ollut tosi terve ja ravivarma. Philippa on ollut valmis kilpaponi heti nuoresta asti", Siiri kuvaa tammaa, jonka perhe siis osti Siirin kilpaponiksi kesällä 2019.

Samanikäisellä Kaunisrannan Helunalla on ollut vähän ongelmia, mutta suunta on nyt oikea.

"En olisi ajatellut, että se juoksee viime kesänä noinkin hyvän tuloksen. Se ei ole ravivarma, minkä kanssa pitää vielä tehdä töitä. Tosi kiltti se on."

Brigatin Kaira Prinsess on nuorin, se kääntyi vasta 4-vuotiaaksi ja valmentajansa mukaan tamma onkin vielä lapsellinen.

"Vauhtia löytyy kyllä, kun saadaan askelmerkit kohdalleen. Uskon, että siitä tulee hyvä kilpaponi. Se osoitti että sillä on lahjoja ihan isommallekin tasolle", Siiri kuvaa 10 kertaa 3-vuotiaana startannutta tammaa, joka jäi kärkikolmikon ulkopuolelle vain kerran.

Siiri antaa ponien kasvattajille Satu Mattilalle ja Anne Brigatille kiitosta, kun ponit oli opetettu heti nuoresta myös matkustamaan.

"Kaikki menevät traileriin ja matkustavat mielellään rauhallisina. Se on tosi hyvä juttu."

Entäs ne tulevan kauden tavoitteet?

"Kaikki ponit ovat nuoria. Kunhan niille saadaan mahdollisimman ehjät kaudet. Prinsessin kanssa tähtäin on kriteriumiin, kahden muun kanssa derbyyn. Siinä on ihan tavoitteita kerrakseen."

Vuoden parhaiden joukkoon pääsy yllätti Siiri Kanniaisen.

"En yhtään osannut arvata, kun viime vuonna kausi alkoi, että se päättyisi näin hienosti. Tosi mukavalta tuntuu, kun huomioidaan ja onnitellaan", hän pohtii.

Elämä pyörii tiiviisti koulun ja ponien rytmittämänä. Kaveritkin ovat nykyisin saman harrastuksen parista ja Siiri toteaa viihtyvänsä myös hyvin yksin.

"Tykkään oleskella hevosten ja ponien kanssa. Ne ovat mukavia eläimiä."

Harrastus palkitsee, kun työn tuloksen näkee ponien suorituksina. Eroa hän ei ainakaan toistaiseksi tee ohjastamisen ja valmentamisen suhteen.

"Vaikea sanoa kumpi on mukavampaa tai parempaa. Valmentaessa oman tuloksen näkeminen on kiva asia, mutta kilpailuhenkinenkin olen."

Pentti Vänskä

Siirin raviponiura lähti kunnon vauhtiin Kuopion ravinuorten toiminnasta. Tässä hän ohjastaa kesällä 2017 vierellään Ilona Tervo. Poniravileirin vetäjä Inga Korhonen ohjeistaa ajoharjoitusta vierellä juosten.

Siirin statistiikka