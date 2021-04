Whole Lotta Love järjesti suomalaisjytkyn Pariisissa - Click Bait meni 09,9 Färjestadissa

Kevät tulee raviurheilussa voimalla ja suomalaisittain ilahduttavan menestyksekkäästi ainakin pitkäperjantain Vincennesin osalta: For You Kotka Oy:n ravuri Whole Lotta Love nappasi arvokkaan voiton Ranskan pääradalla.