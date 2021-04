"Hevostenpidon yhteiskunnallinen hyväksyttävyys on yksi tärkeimmistä raviurheilun haasteista" – Antti Rautalinko valvoo hevosten hyvinvointia ruotsalaisessa raviurheilussa

Lajin olemassaolo on pystyttävä perustelemaan.

Suomalaissyntyinen Antti Rautalinko on työskennellyt vuodesta 2016 alkaen Ruotsin raviurheilun keskusjärjestön Svensk Travsportin eläinlääkärinä. Hän painottaa raviurheilun yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden merkitystä.

"Hevostenpidon yhteiskunnallinen hyväksyttävyys on yksi tärkeimmistä raviurheilun haasteista. Ilman yleistä hyväksyntää raviurheilun toimintaedellytykset heikentyvät huomattavasti”, toteaa Ruotsin raviurheilun keskusjärjestön Svensk Travsportin eläinlääkärinä vuodesta 2016 toiminut Antti Rautalinko haastattelun aluksi.

Helsingissä ja Seinäjoella nuoruutensa viettäneellä Rautalingolla on vankka ammatillinen tausta Ruotsissa. Hän suuntasi Ruotsiin ylioppilaskirjoitusten jälkeen 1980-luvun alkupuolella. Muuttokynnystä Ruotsiin madalsi huomattavasti, että Antin äiti on syntyjään Uumajasta, joten ruotsin kielen taito oli tarttunut jo syntymäkodista.

"Aluksi olin jonkin aikaa töissä maatilalla Härnösandin lähistöllä. Käytyäni armeijan pääsin opiskelemaan eläinlääketieteelliseen tiedekuntaan Uppsalaan."

Liekö äidin pohjoisruotsalaiset sukujuuret tai ensimmäinen työpaikka Härnösandissa vaikuttaneet ostopäätökseen, mutta joka tapauksessa hän osti jo opiskeluaikana maatilan Härnösandista läheltä ensimmäistä työpaikkaansa.

"Maatila, mutta tilan päätuotantosuunta on kuitenkin metsätalous. Alun perin pidin lihakarjaakin, mutta EU:hun liittymisen myötä lisääntyneen byrokratian takia luovuin eläintenpidosta. Maanviljely on ollut minulle aina sivuelinkeino, mutta tärkeä henkireikä työn vastapainolle. Ja tiedän ainakin mitä tehdä eläkeiän koittaessa”, Rautalinko kertoo pysyvästä tukikohdastaan. Hän ajaa viikoittain 400 kilometrin matkan suuntaansa kotoaan Solvallan raviradalle Tukholmaan, jossa Svensk Travsportin (ST) toimitilat sijaitsevat.

ST:n eläinlääkärin rooli on hyvin monipuolinen. Virassa toimivalla eläinlääkärillä on oltava hyvä kokonaiskuva viranomaismääräyksistä, eläinsuojelusta, hevosten hyvinvoinnista sekä omattava luonnollisesti käytännön työkokemusta kentältä.

Göran Åkerströmin lopettaessa ST:n eläinlääkärinä vuonna 2015, ei Rautalinko aluksi ajatellut hakea paikkaa, vaikka hänen taustallaan työtehtävän haku tuntui ulkopuolisen silmissä selviöltä. Hän oli toiminut 18 vuotta eläinlääkärinä kunnallisella puolella Sundsvallissa ennen vaihtamistaan läänin eläinlääkäriksi vuonna 2009. Tämän lisäksi hän toimi 20 vuoden ajan Bergsåkerin kilpailueläinlääkärinä aina ST:ssä aloittamiseensa saakka.

"Olin tutustunut useaan ST:n virkamieheen ja aiemmin siellä työskennelleisiin eläinlääkäreihin rataeläinlääkärikomitean kautta. Sitä kautta minua kannustettiin hakemaan paikkaa, ja vuoden 2016 huhtikuusta lähtien olenkin työskennellyt ST:n palveluksessa”, hän kertaa työhistoriaansa.

Antti Rautalingon puheessa toistuu usein hänen heti haastattelun aluksi lausumansa sanat raviurheilun yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden tärkeydestä. Hän nostaa esiin asian, jota ei aina tule miettineeksi: Hevosurheilu on ainoa eläimiin kytkeytyvä laji, jossa eläintä kannustamalla yritetään tavoitella parempia sijoituksia.

"Me raviurheilun parissa toimivat haluamme luonnollisesti mahdollisimman suurta medianäkyvyyttä lajillemme. On hyvä muistaa, että parhaaseen katseluaikaan sijoittuva ravilähetys kerää lisäksi katsojia, jotka eivät ole lajiin vihkiytyneitä. Raviurheilun toimijoilla on aina oltava mielessä miltä laji näyttää ulkopuolisen silmin."

ST on tehnyt viimeisten vajaan kymmenen vuoden aikana suuria satsauksia hevosten hyvinvointiin sekä näytteenottoon liittyen. Hevosten hyvinvointiin liittyen jokaisessa Ruotsissa järjestettävässä ravikilpailussa tarkastetaan valjakkotarkkailijan toimesta tietty määrä ennalta arvottuja hevosia pistokokein. Tämän lisäksi ST tarkistaa kaikkien lisenssinhaltijoiden kotitallit säännöllisin väliajoin.

"On tärkeätä, että kiinnitämme huomiota hevosen hyvinvointiin jo omavalvontaohjelman kautta. Raviurheilun kannalta on tärkeätä olla periaatteessa yksi askel edellä viranomaisvaatimuksia. Enkä tarkoita negatiivisessa mielessä, vaan kuten jo aiemmin sanoin meidän on pystyttävä perustelemaan olemassaolomme yhteiskunnassa."

Dopingnäytteenotto on luonnollisesti keskeisin ST:n hevosen hyvinvoinnista vastaavan osaston toimista. Ruotsissa on lisätty viime vuosina huomattavasti dopingnäytteiden ottoa. Vuonna 2015 otettiin 50 kilpailujen ulkopuolista näytettä, nyt niitä otetaan Antti Rautalingon mukaan 700 vuodessa. Sen lisäksi otetaan vuosittain noin 1 000 kohdistettua näytettä. Paljon enemmän kuin aiemmin, ja on hyvä muistaa että itse kilpailuissa otettujen näytteiden määrä ei ole vähentynyt.

"Hevosurheilulla on pitkät perinteet dopingnäytteiden otossa. Luin aiemmin, että jo vuonna 1905 oli dokumentoitu ensimmäinen positiivinen dopingnäyte hevosurheilussa. Raviurheilussahan dopingmääräykset koskevat kaikkia lisenssinhaltijoita samalla tavalla. Olit sitten yhden hevosen harrastaja, tai suurta hevosmäärää valmentava ammattivalmentaja”, toteaa Rautalinko dopingmääräyksistä ja dopingtestauksen pitkästä historiasta raviurheilussa.

Yhtenä uutuutena hevosten hyvinvointiin sekä samalla dopingtestaukseen on Ruotsissa otettu käyttöön tietyissä ravikilpailuissa ns. valvontatallimalli. Tämänkaltainen systeemi on ollut Yhdysvalloissa käytössä pitkään. Ruotsin ja Norjan edustajat olivat tutustumassa Hambletonianin yhteydessä vuonna 2019 kyseiseen toimintamalliin.

Ruotsissa valvontatallia käytettiin ensimmäisen kerran vuoden 2020 Elitloppetin yhteydessä. Kaikki 16 Elitloppet-osallistujaa sijoitettiin kahteen valvottuun talliin. Pääsy talliin oli ainoastaan hoitajilla, valmentajilla ja yhdellä omistajan edustajalla.

"Vuoden 2020 Elitloppetissa oli vähemmän ihmisiä tallialueella jo korona-rajoituksista johtuen. Kokemuksemme valvontatallista olivat myönteisiä. Aiempina vuosina kaikilla Elitloppet-osallistujilla oli henkilökohtaiset vahdit toimestamme. Ei ole kuitenkaan aina helppo tietää ketkä talliin saapuvista henkilöistä liittyvät hevosiin, ja ketkä eivät. Tämän lisäksi hevoset olivat useassa eri tallissa Solvalla tallialueella.”

Valvontatallimallin tärkein idea on, että lähdön osallistujat ovat koko kilpailutapahtuman ajan valvotussa tilassa. Näin ollen kaikille osallistujille taataan tasapuoliset olot valmistautua kilpailuun. Sekä minimoidaan sabotaasin mahdollisuus.

"Luonnollisesti hevosenhoitajille tulee vähän pitempi työpäivä heidän tullessa aikaisemmin kilpailupaikalle valvontatallimallissa. Jälkikäteen useampi hoitaja on todennut, että tällaisessa valvotussa tallissa ilmapiiri ja työskentelyolosuhteet ilman häiriötekijöitä ovat olleet todella myönteinen asia.”

Pohjoismaiset raviurheilun keskusjärjestöt tekevät usealla eri saralla yhteistyötä, ja antidopingtyö ei ole siitä poikkeus. NEMAC (Nordic Equine Medication and Antidoping Committee) on pohjoismaisen raviurheilun antidopingtyön yhteistoimintaelin, jossa ovat mukana kaikki raviurheilevat pohjoismaat.

"Antidopingsäännöt ovat Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa hyvin harmonisoidut, ja Suomenkin säännöt ovat melko lähellä muita Pohjoismaita. Kaikki Pohjoismaissa otetut dopingnäytteet muuten analysoidaan nykyään Ruotsissa sijaitsevassa dopinglaboratoriossa."

Haastattelun lopuksi esitän Antille luonnollisesti kysymyksen raviurheilun haasteista tulevaisuudessa. Hän toteaa hyvin analyyttisesti, että ST:n yhtenä tärkeimmistä haasteista on johtaa edestäpäin hevosen hyvinvointiin liittyvien tekijöiden lisäämistä ja sen valvomista raviurheilussa. Sillä eläimen hyvinvointiin liittyvien asioiden tärkeys on nykyistäkin suuremmassa roolissa vastaisuudessa.

"Tämän lisäksi meidän on pyrittävä tarjoamaan kaikille alan toimijoille mahdollisuus kilpailla samoilla toimintaedellytyksillä. On pyrittävä olemaan tälläkin sektorilla yksi askel edellä niitä harvoja, jotka haluavat tavoitella etua kielletyillä menetelmillä. Kielteiset asiat nousevat nopeammin uutisaiheeksi kuin ne kaikki myönteiset asiat, jotka liittyvät raviurheiluun.”

