Syöpään sairastuneen norjalaisvalmentajan Trond Anderssenin Hickothepooh Finlandiaan

Finlandia-ajon 2021 neljäs kutsuttu kilpailija on norjalaisruuna Hickothepooh 10,2. Yhdeksänvuotiaan ruunan valmentaja Trond Anderssen on ollut otsikoissa vakavan sairastumisensa vuoksi viime aikoina.

Anu Leppänen

Finlandia-ajoon saaadaan norjalaisväriä.

Hickothepooh on ansainut paikkansa Finlandiassa ilman muuta juoksemalla. Triton Sundin (Viking Kronos) poika kiri pitkän loppupätkän lentämällä 07:ää viimeksi Halmstadissa ennätykseensä 10,2 päättyneessä lähdössä. Harran Boko (Maharajah) voitti lähdön samalla ajalla niukasti ennen Hickothepoohia.

Voit katsoa viime startin tästä Ruotsin 75-koosteesta. Kultadivisioona alkaa n. kohdasta 17:15.

Hickothepooh oli jo 2019 kutsuttu Kymi GP:hen, mutta se joutui onnettomuuteen Göteborgissa lentokuljetukseen lastattaessa ja joutui jäämään pois. Tapaninpäivänä Solvallassa ruuna voitti hopeadivisioonan finaalin ajalla11,9/2140 metriä Örjan Kihlströmin ohjastamana.

Valmentaja Trond Anderssen on urallaan valmentanut montaa huippuhevosta, mm. Prix d'Amerique -kolmosta 2014 Yarrah Bokoa (Coktail Jet). Kyseinen ori tienasi yli 11 miljoonaa Ruotsin kruunua urallaan.

Anderssen on viime aikoina ollut uutisissa traagisemmasta syystä. Hänellä on todettu syöpä, joka on levinnyt. Tuorein uutinen oli kuitenkin sikäli positiivinen, että tappavamman keuhkosyövän sijaan diagnoosi vaihtuikin ihosyöväksi, joka ei ole aivan yhtä hengenvaarallinen.

Travronden kertoi ensimmäisenä Ruotsista Anderssenin syövästä maaliskuussa (linkki).

Tässä kuussa diagnoosi parani hieman (linkki Travrondenin uuteen uutiseen).