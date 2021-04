Ravikuningatar Akaasia pyöräytti pirteän tammavarsan

Anu Leppänen

Akaasia St Michelin Tammatähtenä 2017 omistaja-valmentaja-kasvattajansa Ari Oja-Nisulan kanssa.

Kurikassa on nyt ilon päivä, sillä pientä prinsessaa on odotettu hartaasti ja monien dramaattisten vaiheiden jälkeen. Akaasia jäi siitokseen jo kerran aikaisemmin, mutta se ei tullut kantavaksi. Viime vuonna alettiin tähdätä Seinäjoen kuningatarkilpaan, mutta tamma tuli siinä vaiheessa myös kantavaksi Fransista (Turo). Kuninkuusravit jäivät kesken jalkavamman takia. Hankoside reagoi ja päätti kilpauran, mutta siitosuralle se ei onneksi ollut minkäänlainen este.

Uusi draama koettiin helmikuun alussa, kun tamma oli tuskainen, ja ilmeni, että kohtu oli kiertynyt. Omistajan Ari Oja-Nisulan poika Iisakki Oja-Nisula kuljetti Akaasian kiireesti Viikin yliopistolliseen eläinsairaalaan, missä se operoitiin. Tamma ja varsa selvisivät, mutta vielä sai jännittää, että terveys pitää ja kuinka varsomisessakin käy?

Kaikki meni hyvin, joskin varsa viihtyi mahassa melkein kuukauden yliaikaa. Kantamisaika oli laskujen mukaan 364 vuorokautta. Viimeyönä prinsessa vihdoin siis saapui.

"Yöunet jäivät vähille", Iisakki Oja-Nisula kertoo.

"Kahden aikaan isä soitti, että videolla näkyy varsa. Akaasialta tulee maitoa ihan ok, mutta nisät ovat pienet ja arat, eikä varsa tahtonut oikein saada sieltä mitään. Eläinlääkäri kävi ja antoi jotain, jonka pitäisi auttaa asiaa. Vielä ollaan lypsetty, jolloin maitoa on tullut ihan hyvin. Nyt pääsin vihdoin töihin, ja on isän vuoro lypsää ja valvoa asiaa. Varsa on kyllä hyvin pirtsakka - ei mitään ongelmaa siellä rintamalla."

"Hommattiin sen Viikin keikan jälkeen kunnon videokamera, joka näkyy kännykässäkin. Aika paljon on valvottu, kun se meni noin pitkäksikin. Eli vähän huonosti on tullut nukuttu vime aikoina pitempäänkin. Sekin hermostutti, että onko vaarallista, kun kantaa noin yliaikaa, mutta eläinlääkärien ohjeiden mukaan on menty ja odoteltu vaan."

"Tammaa toivottiin ja tamma tuli. Ei tässä hötäkässä ole vielä ehditty uutta oritta Akaasialle miettiä. Tarkoitus on kyllä astuttaa uudestaankin, mutta mennään nyt asia kerrallaan. Hyvä että saatiin terve tammavarsa."

Iisakki Oja-Nisula

Minä olen rinsessa. Akaasian ja Fransin vastasyntynyt tytär - Kurikan prinsessa.