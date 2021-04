Keilailun viisinkertainen Suomen mestari hankki Sobel Conwayn pikkuveljen – menee treeniin Jyrki Filatoffille

Lauantaisesta Traveran huutokaupasta ostettiin mielenkiintoisia hevosia Suomeen. Yksi hankinnoista oli Sobel Nils, jonka huutaneella Lasse Lintilällä on enemmän keilailun Suomen mestaruuksia kuin kenelläkään muulla.

Ville Toivonen

Paraisilla talliaan pitävä Jyrki Filatoff saa valmennuslistoilleen kiinnostavan ravurin, Sobel Conwayn pikkuveli Sobel Nilsin.

Lohjalainen Lasse Lintilä osti lauantaina sulkeutuneesta Traveran huutokaupasta viisivuotiaan ruunan Sobel Nilsin Henri Filatoffin kanssa. Kauppasumma oli 85 000 kruunua. Ruuna on samasta emästä (Jasmine Broline) kuin Suomen parhaimmistoon kuuluva, Ranskassa rahakkaalla turneella oleva Sobel Conway.

”Kyllähän ruunan isoveljen menestys edesauttoi hankintaa. Tämä on minun ja Filatoffin Henrin yhteisprojekti, mutta kun minulla oli tili Traverassa, niin siksi osto tuli minun nimiini. Hevonen menee Filatoffin Jyrkille valmennukseen”, valaisee Lasse Lintilä.

”Me ollaan etsitty starttihevosta, ja Sobel Nils sattui nopeasti eteen. Veikkasin, että ruunan hinta tulee nousemaan korkeammalle, eikä meidän budjettimme riitä siihen. Hinta jäi kuitenkin suhtkoht ok:ksi ja kaupat tuli.”

Sobel Nils on ollut koko tähänastisen uransa ajan Peter Untersteinerin treenissä. Sobel Nils avasi kilparadoilla kolmevuotiaana lupaavasti. Molemmat voittotilille tulleet talletukset ovat perua kaudelta 2019. Viime vuonna ja tällä kaudella Sobel Nils on kerännyt sijoituksia kärjen tuntumasta, mutta napakympit ovat kiertäneet.

Brad de Veluwen pojan statistiikka kirjataan numeroin: 17 2-3-4. Voittosummaa on kertynyt 23 504 euron edestä. Ennätyksensä 13,1aly Sobel Nils pisteli tammikuussa Åbyssä toiseksi sijoittuessaan.

”Toivotaan, että Sobel Nils olisi isoveljensä Sobel Conwayn tapaan hitaammin kypsyvää sorttia ja että parhaat vuodet olisivat vielä edessä. Ruunallahan on vasta vähän startteja. Se lähtee suhteellisen hyvin, mutta on sellainen tasavahva menijä”, Lintilä kuvailee.

Lasse Lintilän nimi on urheilua seuraaville tuttu. Hän on keilailun viisinkertainen Suomen mestari. Lintilällä on SM-kultia enemmän kuin kenelläkään muulla keilaajalla.

”Yli 20 vuotta keilasin maajoukkueessa. Ammattilaisena olin kaksi ja puoli vuotta vuosien 2003-2006 välisenä aikana. Lopetin aktiiviurani 2010, mutta voitin vahingossa Suomen mestaruuden vielä 2012”, Lintilä nauraa.

Miten Suomen mestaruus voitetaan vahingossa?

”No, olin heitellyt omaksi ilokseni, mutta en tavoitteellisesti. Sitten sattui SM-kisoissa vain tähtäin kohdalleen ja titteli tuli. Enää en ole heitellyt, mutta keilaus kuuluu elämääni. Pidän Lohjalla keilahallia”, Lintilä kertoo.

Mitä kautta keilamestari innostui sitten hevosista ja raveista?

”Minun äitini on kotoisin Halsualta, ja vietin siellä lapsuuteni kesiä. Kierrettiin sitten sedän ja serkun kanssa Ylivieskan, Seinäjoen ja Kaustisen raveja, ja tietenkin Halsuan Miljoonaravit kuuluivat ohjelmaan. Olen aina tykännyt hevosista, ja olen jo aiemmin ollut mukana muutamassa kimpassa.”

Lasse Lintilän mainitsema serkku on Suomen Hippoksen hallituksen entinen puheenjohtaja ja nykyinen elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Entä käytännön ”hevostelu”, onko siitä kokemusta?

”Käyn Filatoffin Jyrkin tallilla pyörimässä ja katselemassa, mutta vielä en ole itse treenannut hevosia. Haaveilin vuosi sitten meneväni Vermon ravikouluun, mutta sitten tuli korona ja sotki suunnitelmat. Lisäksi keilahalliyrittäjällä on aikataulujen kanssa aina sovittelemista. Tekisi kuitenkin mieli oppia hevosista enemmän, ne ovat niin uljaita ja kauniita eläimiä.”