Vermo sai Milliondollarrhymen Finlandia-ajon tähdeksi

Viime vuoden 2020 ja edellisenkin 2019 Elitloppetin nelonen, Ruotsin Milliondollarrhyme, on Finlandia-ajon 2021 kuudes kutsuttu ja suurin vetonaula tähän asti kutsutuista.

Antti Savolainen

Milliondollarrhyme ja Fredrik B. Larsson kotiradallaan Solvallassa valmistautumassa Elitloppetiin 2019.

Fredrik B. Larssonin valmentama ja ohjastama Milliondollarrhyme (Ready Cash) on ehtinyt myös aloittaa tämän kauden lähes täydellisesti. Ensin se kiritti Ecurie D.:tä (Infinitif) molempien kauden avauksessa loppusuoraa "nollanollaa" haastaen tiukasti ja viimeksi ruuna johti koko matkan Solvallassa tuloksella 10,7. Taakse jäivät mm. niin ikään viime Elitloppet-finaalissa juossut Missle Hill (Muscle Hill) ja tällä kaudella Euroopan kärkituloksen 09,8 ravannut Click Bait (Cantab Hall).

Larsson halusi ajaa seitsenvuotiaalla tähdellään tänään hiittiä ennen lopullista päätöstä. Kaikesta päätellen hiitti oli sujunut hyvin, sillä vastaus Vermon kosiskeluun oli myönteinen. Kauden avauksessa voimiaan mitelleet Ecurie D. ja Milliondollarrhyme eivät kohdanne ennen Elitloppetia, sillä Ecurie on menossa göteborglaisen osaomistajansa Marko Kreivin kotiradalle Åbyyn Paralympiaravien finaaliin Finlandia-ajon viikonloppuna.

Finlandia-ajon voittajalle on tarjolla 110000 euron ykköspalkinnon lisäksi roosa kutsu Elitloppetiin, mutta Milliondollarrhyme on jo nykynäytöillään lähellä paikkaa Solvallan pääkisaan, vaikkei se voittaisikaan Vermossa. Fredrik B. Larsson on kilpaillut aiemminkin Suomessa, mutta ajaa nyt ensimmäistä kertaa Vermossa.

Finlandia-ajoon 2021 kutsutut hevoset tähän asti:

Le Gros Bill – Suomi

Dear Friend – Ruotsi

Ubertino Grif – Suomi

Hickothepooh – Norja

Grainfield Aiden – Suomi

Milliondollarrhyme – Ruotsi

*Keskiviikon Helsinki-ajon voittaja saa kutsun Finlandia-ajoon. Lähtöön otetaan 10 hevosta.

