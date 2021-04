Janita Antti-Roikolla kaksi uutta aihiota – Jolly Roy muutti tallista pois

Ville Toivonen

Vuosien 2019 ja 2020 monté-ohjastajaliigan nimiinsä vienyt Janita Antti-Roiko johtaa myös tämän kauden monté-kuskipörssiä. Valmentajapuolella hänen vuoden voittoprosenttinsa on 19.

Ari Petriläisen omistama Happy Or Not ja Sherwood Stable Oy:n The Story ovat siirtyneet Janita Antti-Roikon talliin Mäntyharjulle.

Ensin mainittu ei ole vielä avannut uraansa, mutta 4-vuotiaan suku herättää kiinnostuksen. Kyseessä on ranskalaisori Real de Loun ja pitkillä matkoilla kolme kertaa Suomen ennätystä kohennelleen taistelijatamma Joyeuse d'Orin jälkeläinen. Happy Or Not on ollut aiemmin Ruotsissa Katja Melkon treenissä.

”Se on ollut täällä jo jonkun aikaa. Happy Or Notia on hoideltu, eikä koelähtö ole vielä ajankohtainen. Hevosessa on potentiaalia, ja sille kannattaa kyllä antaa aikaa”, arvioi Janita Antti-Roiko.

The Story on lupauksen maineessa, mutta onnistumiset ovat olleet laukkojen vuoksi kortilla. Ruunan 17:stä kisasta yksi on päättynyt voittoon ja kaksi kakkoseen. Uran laukkaprosentti on peräti 63, ja hylkäysprosentti on 53. 5-vuotias ruuna muutti Antti-Roikolle Teivonmäeltä Antti Veteläisen ja Kaisa Mikkolan hoivista.

”Ohdakkeista on joo ollut. Mielenkiintoinen hevonen on kyseessä. En ole ehtinyt ajamaan ruunalla kuin vasta pari kertaa, enkä lähde tarkemmin laukkojen syitä kommentoimaan. Ammatti-ihmiset ovat laitelleet The Storya aiemmin, ja varmasti sen eteen on tehty töitä”, Antti-Roiko sanoo.

Hänen ja suurhevosenomistaja Sherwood Stable Oy:n yhteistyö on syventynyt. Antti-Roikolla on tällä hetkellä treenissään kolme Jukka Saastamoisen Sherwood Stable Oy:n omistamaa ravuria.

Antti-Roikon tallista on ollut liikennettä myös toiseen suuntaan, kun kolmen vuoden takainen Kymenlaakso-ajon voittaja Jolly Roy on vaihtanut maisemaa. Italian-kiertueensa jälkeen viime vuoden lopulla Suomeen palannut 6-vuotias Horsepoint Oy:n omistama ruuna avasi Antti-Roikolta alkukaudesta lupaavissa merkeissä, mutta juoksunkulkujen suhteen oli epäonnea.

Antti-Roiko ei osannut sanoa, kenen valmennukseen 11,5-aikainen Jolly Roy jatkossa suuntaa.