Rose Stahl Esa Holopaisen tallin lupaukseksi - Good Morningkin menestyy vielä

Lupaavasti joskin harvakseen starttaillen uransa aloittanut viisivuotias Rose Stahl on siirtynyt Esa Holopaisen talliin Hollolaan. Holopaisen uusi Ranskan hevonen Good Morning ei onnistunut avauksessaan, mutta jatkossa on parempaa luvassa.

Anu Leppänen

Esa Holopainen sai talliinsa uuden menestyshevosen aihion Rose Stahlin. "Holle" uskoo, että tallin ranskalaistähdellä Good Morningillakin vielä hymy irtoaa.

Rose Stahl on ollut Holopaisella sen verran, että pari kertaa on jo ehditty valjastaa tamma. Good Morning sortui laukkailemaan avauskisassaan maassamme sunnuntaina Kouvolassa.

"Rose Stahlin suussa oli isompaa ongelmaa sudenhampaan kassa, ja se on ollut vesikävelytreenissä tässä välissä Minna Rampalla Kokemäellä", Holopainen valottaa.

"Se tuntuu hyvältä hevoselta, joskin intoa on ollut tauolta vähän liikaakin. Ihan heti ei päästä starttiin. Täytyy tehdä treenitöitä jonkin aikaa ensin - katsotaan sitten.Oikein mielenkiintoinen tapaus se kyllä on aiempien näyttöjen perusteella."

Good Morning (Ni Ho Ped d'Ombree) on viisivuotias ori, jonka Holopaiset ja Hannu Viika huusivat Deauvillen huutokaupasta Ranskasta talvella. Se on tehnyt komean tilin 145860 euroa Ranskan ikäluokkalähdöistä ja mennyt täyttä matkaa 12,4 ja pitempääkin kovaa. Suomen avausstartti ei siis tuonut onnistumista kuitenkaan.

"Keli meni vähän huonoksi siellä ja fläppikenkä, joka on meillä kotona toiminut ihan nappiin ei ollut ehkä hyvä liukkaalle märälle kelille. Lisäksi se arkoi lentävää hiekkaa ja pitänee varustaa se samanlaisella maskilla, joka sillä Ranskan starteissa näkyi. Hevonen on minulle edelleen hyvä ja hienokäytöksinen eli uskotaan että sillä pärjätään. Haluaisin ajaa sillä pitkiä matkoja, mutta sopivia lähtöja on ollut vähän ja toisaalta oriin pisteetkin ovat vähissä. Yhdestä kisasta se tuli jo karsittuakin."

