Kaviourien gentleman Timo Leivo tekee paluun – hankki lahjakkaan saksalaisen

Hillbilly Hildalla, Jaqueline Mon Amilla ja Don Mauriziolla menestystä niittänyt Timo Leivo on viettänyt viime ajat hiljaiseloa, mutta pian tallissa on taas iskukykyinen starttihevonen.

Lene Eikås

Viime vuonna synnyinmaassaan Saksassa lahjakkuutensa paljastanut Black Cash on esiintynyt tällä kaudella edukseen Norjassa. Kosmopoliitin ura jatkuu Suomessa Timo Leivon käsistä.

Vuosituhannen kahtena ensimmäisenä vuosikymmenenä loistavalla voittoprosentilla valmennettaviensa kanssa kisannut Timo Leivo tekee paluuta baanoille. Kylmäkoskelainen on ostanut 4-vuotiaan kyvykkään saksalaisruunan Black Cashin.

Ready Cashin poika aloitti viime vuonna kilpauransa synnyinmaassaan Saksassa. Viimeiset puoli vuotta ruuna on vaikuttanut Frode Hamren treenissä Norjassa.

Black Cash on startannut 15 kertaa. Voittajana ruuna on ravannut maaliin neljästi. Lisäksi plakkarissa on kolme kakkossijaa. Laukkoja on tullut runsaasti, mutta ravatessaan Black Cash on tavannut olla kahden parhaan porukassa. Ruunan tienestit ovat 7 106 euroa.

Ennätyksensä 15,6ake Black Cash latoi toissa kisassaan 17. huhtikuuta Sörlandetsin raviradalla voittaessaan vakuuttavalla tavalla. Ruunan tuorein startti on maanantailta. Black Cash oli tuolloin Birissä lähtölaukan ja raskaan reissun jälkeen väkevästi toinen.

Jo uransa toisessa kilvassaan kolmevuotiskautensa kesäkuussa Black Cash pisteli täyden matkan auton takaa 15,8-vauhdilla Gelsenkirchenin 1200 metrin mittaisella radalla, missä ravataan myötäpäivään.

”Odottelen tässä kaviourille kolmea varsaa, mutta odottavan aika kävi pitkäksi, kun radoille teki mieli. Kilvanajohan se on tämän homman suola. Soitin sitten Raunion Tapanille, että löytyisikö mitään starttihevosta. Siinä ei kauan mennyt, kun hän ilmoitti, että tällainen olisi tarjolla”, Timo Leivo, 68, sanoo.

”Black Cash on todella mielenkiintoinen. Frode Hamrenkin mielestä siinä on potentiaalia, mutta laukkoja on tullut paljon. Ruuna on tehnyt ihan hirmujuoksuja viimeisissään. Ehkäpä luonto ja kokemus hoitavat nuo laukat pois. Hevonen on vielä Norjassa, mutta tulee pikapuolin Suomeen.”

Leivo on viimeksi nähty radoilla noin vuosi sitten ruotsalaistamma Brokad Broddan kanssa.

”Sen osalta meni kaikki pieleen. Brokad Broddan kunto romahti, eikä syytä siihen saatu selville. Brokad Brodda on nyt siitostammana Kempeleessä”, Leivo kertoo.

Varsojensa tulevaisuutta Leivo odottaa innolla. Kaikki varsat ovat tammoja.

”3-vuotias (Olga du Rive) on Orlando Vicistä ja Hillbilly Hildasta. Se kasvaa epätasaisesti ja on vielä takakorkea. 2-vuotias (Ida du Rive) on Coktail Jetistä ja Jaqueline Mon Amista. Se vaikuttaa aikaiselta. Viimekesäinen varsa (Evelyn du Rive) on Jaqueline Mon Amista ja Love Yousta. Sekä Jaqueline että Hilda ovat nyt tyhjiä, mutta vien ne tässä Ordenojan oriasemalle astutettavaksi. Jaqueline siemennetään International Monilla ja Hilda Charly du Noyerilla”, Leivo valaisee.