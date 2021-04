Tiina Koskiselle kolmevuotiaana tähtirajan rikkonut kylmäverinen - ”Olenkohan aiemmin ajanut metriäkään kylmäverisellä?”

Elina Paavola

Tiina Koskinen katsoi länteen ja sieltä löytyi Järvsö Nilsingemar. Varsa on jo matkalla Suomeen, ja ruuna saapuu Lappajärvelle heti, kun rajamuodollisuudet selviävät.

Lappajärvellä valmentava Tiina Koskinen on ostanut kimppansa kanssa kylmäverikuninkaan Jan-Olov Perssonin valmennuksessa kilpailleen ja hänen kasvattamansa nelivuotiaan Järvsö Nilsingemarin ASVT:n huutokaupasta. Hinta jäi 41 000 kruunuun, vaikka kyseessä on jo kolmevuotiaana tähtirajan täydellä matkalla rikkonut lahjakkuus.

”Suu auki katsottiin, että eikö kukaan tosiaan korota. Oltiin edullisesta hinnasta kyllä tosi yllättyneitä, ja oltiin varauduttu maksamaan enemmän. Ehkä tuo ASVT:n huutokauppa jäi Traveran vastaavien varjoon”, Tiina Koskinen päivittelee.

Koelähdön Järvsö Nilsingemar läpäisi jo kaksivuotiaana tuloksella 38,3ke. Ura alkoi 3-vuotiskeväänä kahdella näyttävällä voitolla, mutta sen koommin ei ykkössijoja ole lohjennut. Ruuna on kisannut 17 kertaa statistiikan ollessa: 2-1-2.

Järvsö Nilsingemarin voittosumma on 10 129 euroa. Ennätyksensä 28,6ake ruuna noteerasi kolmevuotissesongin heinäkuussa Ruotsin Kriterium-karsinnassa sijoittuessaan seitsemänneksi. Järvsö Nilsingemar on maksettu sekä Norjan että Ruotsin Derbyihin.

Ruunan emä Ögon Glöd oli 24,4-aikainen kelpo kilpuri. Tamma tienasi 739 000 kruunua, ja se sijoittui tammojen Ruotsin mestaruudessa vuonna 2012 toiseksi. Norjalainen isä Hellin Faxen jatkaa edelleen uraansa, mutta 12-vuotiaan kunnian päivät ajoittuivat varsavuosiin. Vuonna 2013 Hellin Faxen vei nimiinsä Ruotsin Derbyn.

”Järvsö Nilsingemar on meidän ensimmäinen kylmäverinen. Olenkohan aiemmin ajanut metriäkään kylmäverisellä? Suomenhevonen on meille tosi mieluinen rotu. Jännä nähdä, paljonko kylmäveriset eroavat suomenhevosista. Persson on menestynein kylmäveristen valmentaja, ja onhan se selvää, etteivät he tallistaan parhaita anna pois. Järvsö Nilsingemarilla on hyvä ravi, ja se on yritteliäs varsa. Siitä tulee varmasti mukava starttihevonen”, Koskinen miettii.

Järvsö Nilsingemarin ympärille muodostui omistajaporukka.

”Siinä oli heti kiinnostuneita, ja kimppa muodostui saman tien, väkeä ei tarvinnut haalia mukaan”, Koskinen kertoo.

Kauppa Järvsö Nilsingemarista ratkesi tiistai-iltana. Päivän onnelliset tapahtumat eivät jääneet voittohuutoon.

”Heidi Ale oli tehnyt varsomista jo pari päivää. Juuri kun ihmeteltiin huutokaupan tulosta, niin siinä samassa alkoivat Heidi Alen varsan jalat näkyä. Kun alkoi tapahtua, niin tapahtuikin kunnolla”, Koskinen nauraa.

”Läsipäinen tammavarsa on Andover Hallista. Se ei ollut saanut vasta-aineita tarpeeksi, joten Nikulassa piti käydä ottamassa plasmaa, mutta sehän ei ole lainkaan epätavallista. Muuten varsalla on kaikki hyvin.”