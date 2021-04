Liisan Tulilinnulle kuninkaallisen sukuinen "tallikaveri" - kuningatarkandidaatti siemennettäneen kesällä

Liisan Tulilinnulla suunnitellaan jo varsoja. Sen omistaja-kasvattaja Susanna Raevaaran ja miehensä Jukka Vepsäläisen talliin saapuu pian kuninkaallista sukua joka tapauksessa. Raevaara on ostanut Jokivarren Kunkun täyssisaren Turon Pampulan.

Terhi Piispa-Helisten

Liisan Tulilintu matkaa ensin Seinäjoelle ja sitten kotiin Rautalammille sukua jatkamaan?

Kuningatarkilpailun kakkonen viime kesältä Seinäjoelta, Liisan Tulilintu, 10, saattaa siirtyä siitokseen siis jo tällä kaudella. Omistajalla Susanna Raevaaralla on ilman muuta tarkoitus on kilpailla ja tähdätä kuningatarkilpaan sekä mahdollisesti jopa Mikkelin Suurmestaruuteen oriiden joukossa, mutta myös astuttaminen tällä kaudella on mahdollista, jopa todennäköistä.

Tämän lisäksi Raevaara on siis hankkinut toisen kovasukuisen tamman Turon Pampulan (Turo), jonka täysveli ei siis ole enempää eikä vähempää kuin ravikuningas. Turon Pampula, 15, ei ole kilpaillut, mutta Pimpottaren 28,0 (Vokker) jälkeläiskaarti on huimaa: Jokivarren Kunkun 18,6 lisäksi löytyy mm. ravikuningatar 2014 Mokomani 22,0 (Hovi-Ari), Iikori 23,3 ja 17 voittoa (Turo), Pooki 24,0 (Soviiri) ja 20 voittoa sekä vielä Masto 26,8 (Kihin Hiski).

Turon Pampula ei ole vielä räjäyttänyt pankkia siitoksessakaan, mutta siitä on Moto Moto 30,4ke (Viesker), jolla on kahdeksan starttia totosijoin 3-2-1. Kuusivuotias Moto Moto juoksee kilpaa ensi viikolla Kuopiossa. Moto Moto on Antti Ojanperän valmennuksessa, kuten kolmevuotias pikkuveli Kowalskikin (Evartti).

"Turon Pampula haetaan ensi viikolla Mustasaaresta", Raevaara kertoo.

"Se astutetaan näillä näkymin toukokuussa Parvelan Retulla (Liising), jolle sillä on varaus. Ei tässä mistään isosta varsakatraasta enää haaveilla, mutta olisi mukavaa, jos siitä saisi tammavarsan vielä."

Meinataanko kymmenvuotiaalla Liisan Tulilinnulla (Tuli-Viesker) tosiaan siirtyä jo siitokseen?

"Eihän sitä tiedä tuleeko edes kantavaksi. Mutta olen kyllä ajatellut astuttaa kesäkuussa. Silloin se voisi kilpailla vielä kesän ja mennä Seinäjoellekin. Tavallaan se olisi jännää, että jos se tulisi kantavaksi, niin mikä olisi vaikutus tamman kilpailuominaisuuksiin? Joskushan tammat rauhoittuvatkin tai muuttuvat jollain tavalla ominaisuuksiltaan siunatussa tilassa. Viimeistään ensi vuonna aletaan joka tapauksessa tähtäämään siitokseen, kävi miten kävi."

"Tämä huippusuomenhevostammojen tilanne suhteessa jalostukseen on hankala. En tietysti tiennyt, kuinka vauhdikas hevonen Liisassa piili, mutta ajattelin aina, että se astutetaan viimeistään kahdeksanvuotiskaudella. No, näin ei käynyt, mutta se oli liki tapahtua jo aikaisemmin. Muutama vuosi sitten tammalla oli murtuma, muta se tapahtui syyspuolella ja keväällä pyörä taas pyöri, joten ei astutettu. Villinmiehen tammakisan (5) jälkeen ei ole isoja tienestimahdollisuuksia muualla kuin kunkkareissa. Kyllä tämä tilanne syö suomenhevosjalostusta ilman muuta."

"Sipori (Suikku) astuu viimeistä kauttaan ja se vähän kiinnostaisi oriiksi Liisan Tulilinnulle. Muita vaihtoehtoja ovat Säihkeen Säpinä (Sipori) ja Kihisee (Kihi T)."

"Yksi ajatus on koittaa Liisan Tulilinnulla oriiden joukossa Mikkelissä (Suurmestaruus), kuinka lujaa se voisi mennä ennätyksekseen? Tietysti pitää päästä mukaan, olla hyvä keli ja onnistua muutenkin, mutta se kutkuttaa vähän kuitenkin. Ja tietysti asiaan on sanomista valmentajalla Harri Kotilaisellakin. Mutta onhan tuolla meidän tammalla ainakin nopeutta ja vauhtikestävyyttäkin."