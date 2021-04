Click Bait ja Vernissage Grif tuovat Finlandiaan lisää kansainvälistä väriä – videoilla vuoden parhaat juoksut

Terhi Piispa-Helisten

Vernissage Grif ja Alessandro Gocciadoro tulevat tavoittelemaan Finlandia-ajon voittoa.

Finlandia-ajon viimeiset paikat täytettiin Click Baitilla ja Vernissage Grifillä.

”Viimeisten hevosten valitseminen oli tiukka tehtävä, sillä kiinnostuneita oli lopulta melkein kymmenen”, Vermon kilpailupäällikkö Miika Lähdeniemi taustoittaa tiedotteessa.

”Click Baitin ja Vernissage Grifin valinnassa korostui aiemmat vahvat näytöt nimenomaan lyhyen matkan huippulähdöistä. Molemmat ovat tehneet reippaita 1.10-rajan alituksia. Positiivista on, että Finlandia-ajo kiinnostaa, vaikka samalla on tietysti ikävää joutua jättämään niin monta hyvää hevosta ulkopuolelle", Lähdeniemi perustelee.

Click Bait on viisivuotias jenkkiori, joka on nousemassa Ruotsin huippua kohti. Sen omistaa Stall T.Z. eli Stefan Melander, joka myös valmentaa hevosta. Sen voittosumma on noin 220 000 euroa ja ennätys 1.09,5a, jonka ori juoksi vuosi sitten Elitloppet-viikonlopun nelivuotiseliitissä sijoittuessaan kakkoseksi Ecurie D:n perässä.

Tänä vuonna ori on kilpaillut kolmesti, voittanut kahdesti ja juossut voittoajan 1.09,8a huhtikuun alussa Färjestadissa. 1.06,8-vauhtisessa lopetuksessa taakse jäi mm. Don Fanucci Zet. Juoksun voi katsoa täältä.

Alessandro Gocciadoron valmentama ja Gennaro Riccion omistama Vernissage Grif on jo tuttu vieras Suomessa. Seinäjoki Racessa se oli vahvasti epävireinen, mutta viime kesän St Michelissä hyvä kakkonen Next Directionin jälkeen.

Vernissage Grifin voittosumma lähentelee 450 000 euroa ja ennätys on Mikkelissä juostu 1.09,2. Tämän kauden avauskisassaan Vernissage Grif voitti Milanossa 2 250 metrin ryhmäajon ajalla 1.12,7. Juoksun voi katsoa täältä.

Finlandia-ajo juostaan Vermossa 9. toukokuuta. Lähtöradat arvotaan maanantaina 3.5. kello 12 TotoTV:n lähetyksessä.

Finlandia-ajoon 2021 kutsutut hevoset:

Le Gros Bill – Suomi

Dear Friend – Ruotsi

Ubertino Grif – Suomi

Hickothepooh – Norja

Grainfield Aiden – Suomi

Milliondollarrhyme – Ruotsi

Next Direction – Suomi

Zarenne Fas – Italia

Click Bait – Ruotsi

Vernissage Grif – Italia