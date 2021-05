Kyvykäs suomenhevonen Ovi vaihtoi omistajaa ja tallia - ”Oli tietenkin kova pala luopua tällaisesta lahjakkuudesta”

Terhi Piispa-Helisten

Maineikkaan Kari Viitalan kasvattama Ovi valmistautumassa viime kesän Pikkuprinssiin Santtu Raitalan kanssa. 5-vuotiaan ruunan isä on superjuoksija Sipori ja emä valiorajaa lyhyellä ja menestyksekkäällä urallaan kolkutellut Vauhdin Vile.

Viisivuotias Ovi on vaihtanut omistajaa. Team Koivisto myi lahjakkuuden Hedmanin perheen Suvelan Tallille.

”Siellä ei emmitä kauppaa. Ovi lähtee tänään uudelle omistajalleen. Oli tietenkin kova pala luopua tällaisesta lahjakkuudesta, ja me painittiin pitkään ratkaisun kanssa”, Ville Koivisto valaisee.

Siporin poika kohahdutti viime toukokuussa uransa avauksessaan, kun ruuna porhalsi Olavi Koiviston ohjastamana ja valmentamana täyden matkan voltin aikaan 32,0. Viimeisen kierroksen nelivuotias Ovi paukutteli ilmavasti tähtivauhdilla, ja voitto lohkesi ylivoimaisella tavalla.

Toisessa kisassaan Ovi siirtyikin jo tähtikerhoon. Ruuna viiletti täyden matkan voltin 29,1-vauhdilla ja sijoittui Killerin nelivuotislähdössä ikäluokan eliittinimien Ville Kalle ja Säfööri kannoilla kolmanneksi.

Kaiken kaikkiaan kuudesti viime kaudella kilpaillut Ovi oli kesällä mukana Pikkupelimanni-ajon finaalissa ja Pikkuprinssissä. Ensin mainitussa ruunan sijoitus oli kuudes ja jälkimmäisessä kahdeksas. Nelivuotiskausi päättyi Satakunta-ajoon, mistä Ovi eteni seitsemäntenä maaliin tultuaan finaaliin. Loppukisasta ruuna jäi pois. Viisivuotissesonkiaan Ovi ei vielä ole avannut.

”Kevään Killerin kisan jälkeen Ovi alkoi mystisesti huonontaa startti startilta. Syytä siihen ei ymmärretty. Koko talvi ja kevät on tehty töitä ruunan eteen. Sitä on hoidettu ja vikaa on etsitty varmaan Suomen jokaisella klinikalla, mutta mitään ei löydetty. Torstaina hevonen sitten ruunattiin. Sen kives oli kiertynyt ja kerännyt nestettä. Josko siitä lähtisi sitten käänne parempaan. Meidän oli kuitenkin nostettava kädet pystyyn. Parempi antaa jonkun toisen jatkaa tästä”, Ville Koivisto aprikoi.

”Viime keväänä tuntui, että ruuna on ihan maailmankaataja. Me rakennettiin elämää sen hevosen eteen, ja ruunan piti nousta nelivuotiaana huipulle. Uskon, että Ovi tekee sen myöhemmin. Hevosella on raameja ja lahjoja tähtiin asti.”

Ovi kävi alkuvuodesta mutkan Teemu Okkolinin treenissä.

”Ovi oli oriina eläväinen, ja maalaispojalle olivat siellä kuviot liian suuret. Hevosen oli Teemunkin mielestä parempi palata takaisin kotiin”, Ville Koivisto sanoo.

Kaksivuotias ori Setämies tulee Suvelan Tallilta kaupassa Koivistoille. Varsan isä on kuningas Costello. Kilpailematon emä Salasar on Suomen viime kauden voitokkaimman ravurin Sorretun Voiman sisko. Kolmannesta emästä Silonasta periytyy menestysori Kihin Hiski.

”Setämiehestä aletaan kehittää tulevaisuuden nimeä. Tallissa on muutenkin mukavasti nuoria, niin lämminverisiä kuin suomenhevosia”, lausuu tänään 29 vuotta täyttävä Ville Koivisto.