Gardemeisterille huutokaupasta Muscle Hill -tamma sekä Kempille ja Mikkosellekin ostoksia Suomeen

Ville Toivonen

Heikki Mikkonen oli lauantain Ruotsin internethuutokaupan yksi kolmesta suomalaisostajasta.

Traveralta tuli Suomeen Thisgirlisonfiren ohella starttihevoset Austin 90000 kruunulla Heikki Mikkoselle ja Vikens Fernand 65000 kruunulla Kemppitallille, eli Kimmo Kemppi jatkaa starttihevosten ostamista omaan ohjastuskäyttöönsä. Thisgirlisonfire maksoi 110000 kruunua.

Austin (Brad De Veluwe) on nelivuotias ruuna, jolla on yhdeksä starttia totosijoin 0-2-1 ja ennätys 15,0 täydestä ryhmästä sekä 58500 kruunua voittosummaa. Vikens Fernand (Zola Boko), 5, taas on mennyt 13,8 täyden matkan. Ruuna on juossut kilpaa 15 kertaa totosijoin 2-2-2. Kempin ostos on laukkaillut viime aikoina, mutta sillä on hintaansa nähden kovat vauhdit.

Thisgirlisonfire taas on mennyt 14,5 ja voittanut kerran 21:stä. Nelivuotas tamma on kilpaillut Jim Oscarssonin valmennuksessa, mutta nyt odottaa siitosura. Sen emä Deal Or No Deal (Self Posessed) on mennyt 11,7 ja tienannut 868600 kruunua. Emäemän veli Year In Review mm. on mennyt 10,6 ja tienannut yli kolme miljoonaa kruunua.

"Ostin sen siitostammaksi, vaikka se oli myynnissä starttihevosena", Erno Gardemeister kertoo.

"Se menee jollekin Ready Cashin pojalle varsin todennäköisesti. Omistaja on Ruotsin yhtiöni Garde Hästar AB, jonka nimissä minulla on nyt kaikki hevoseni."

