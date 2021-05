Pete Puikkonen: "Vermon talli pois kesällä 40 vuoden jälkeen - vuoden lopussa Mikkeliin"

Yksi aikakausi on päättymässä Vermon raviradalla, kun Pertti "Pete" Puikkonen on luopumassa ratatallistaan kesäkuussa.

Ville Toivonen

Mitä ihmettä: ikivermolainen Pete Puikkonen ei kohta enää olekaan Vermolainen?

Puikkosen suunnitelmat ovat selvät. Mikkelissä kunnostetaan hänen kotitilaansa käyttöönsä ja toinen pitkäaikainen tukikohta pääkaupunkiseudulla, Espoon kartano, on vielä mietinnässä. Mikkelin tila on ollut Puikkosten suvun hallussa vuosisatoja.

"Kesäkuun loppuun ollaan täällä Vermossa näillä näkymin", Pete kertoo.

"Myös Espoon kartanon talli on vuokralla. Siellä treenataan edelleen ja suunnitelma olisi saada Mikkelin paikat kuntoon loppuvuoden aikana. Sitten on auki, voisinko saada yhteistyökumppanin tai työntekijän, joka pitäisi pystyssä filiaalia Espoon kartanossa. Ainakin muutamassa karsinassa pääkaupunkiseudulla voisi olla ideaa, mutta se on auki. Tulijoita Espoon kartanoon ja Vermoon varmasti löytyisi. Molemmissa on hyvät treenipaikat."

"Vermossa on pantu ajopaikkoja kuntoon, ja täälläkin on hyvä treenata. Onhan tässä haikea tunne. Hyvä täällä on ollut. Tässä meni nelisenkymmentä vuotta, ja vähän on tunteet pinnassa, mutta aikansa kutakin."

Pertti Puikkosella on työläs aika takanaan, kun toipuminen kesällä 2019 Forssassa tapahtuneesta vaarallisesta kolarista on vaatinut aikaa.

"Nyt olen kunnossa, mutta aikaa siinä tosiaan meni. Oli kova tärsky."

Vermon ratatalli tulee kilpailupäällikkö Miika Lähdeniemen mukaan avoimeen hakuun lähiviikkoina.