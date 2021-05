Regent Zetin kilpakengät ripustettiin naulaan - ”Ruuna jäi terveenä ja iloisena eläkkeelle”

Kuva: Antti Savolainen

Regent Zet on tuonut taustavoimilleen monia ilonhetkiä, ja nyt edessä ovat eläkepäivät. Suurmestari oli uransa aallonharjalla kisatessaan kotimaan ehdottomia eliittiravureita. Keväällä 2018 Regent Zet valittiin mukaan Finlandia-ajoon. Ruunalla on ollut Janita Luttusen uralle suuri merkitys. "Mahtava persoona", hän kuvailee 12-vuotiasta konkaria.

12-vuotias Regent Zet vetäytyy kaviourilta eläkepäivien viettoon. Neljän vuoden takainen suurmestari ja monien muiden isojen kisojen sankari kilpaili 142 kertaa. Täysosumia tuli 34 ja himmeämpiä mitalisijoja 37 kappaletta. Ruunan tili karttui 308 748 eurolla.

Ennätyksensä 11,1 Regent Zet viiletti elokuussa 2017 Teivossa. Suoritus huipentui hurjaan 06-vauhtiseen lopetukseen. Ruuna kilpaili tuolloin Jarno Kauhasen valmennuksessa. Alkuvuodesta 2015 Suomessa avanneen ruotsalaissyntyisen ruunan valmennusvastuun otti Kauhasen jälkeen Antti Ojanperä. Viimeiset pari vuotta Regent Zetiä on luotsannut torniolainen Janita Luttunen.

”Omistaja päätti Uumajan 29. huhtikuuta startin jälkeen, että ruuna vetäytyy radoilta sivuun. Ajettiin vielä kuitenkin Bodenin startti jäähyväisinä, kun hevonen oli ehditty ilmoittaa sinne mukaan. Annettiin Regentin mennä siellä omalla painollaan ja ilman paineita”, Janita Luttunen valaisee.

”Ruuna jäi terveenä ja iloisena eläkkeelle. Regent suuntasi perjantaina omistajansa Happy Hill Stablen talliin. Iso kiitos omistajalle luottamuksesta ja työrauhasta. Regent oli meidän tallissa vuoden ennen kuin sillä tultiin edes radalle. Se, että ei pelkästään päästy palaamaan kaviourille, vaan saatiin myös mukavia onnistumisia, oli iso asia.”

Regent Zet on valmentajana uraansa aloittelevalle 28-vuotiaalle Luttuselle tärkeä hevonen.

”Ruuna opetti ja kehitti minua valmentajana. Se on mahtava persoona. Regentin juoksupää on uskomaton. Isot saappaat jäivät ruunan jäljiltä talliin, ja niitä ei varmasti mikään hevonen pysty ainakaan hetkeen täyttämään”, Luttunen lausuu.

Mieluisimmat saavutukset nousevat salamana Luttusen mieleen.

”Pitäisi varmasti sanoa, että Rovaniemen joulukuinen Toto75-voitto oli se tärkein, mutta kyllä minulle sykähdyttävin oli tämänkeväinen Bodenin ykkönen, kun ruuna karkasi keulasta maisemiin – ja millä tyylillä! Toki Rovaniemen tolppa oli kova juttu, tallin ensimmäinen Kultadivisioonan voitto.”

Samalla kun Regent Zet poistui Luttusen ja hänen puolisonsa Jani Lamminpartaan Tornion raviradalla sijaitsevasta tallista, Mika Haapakankaalla valmentautunut 4-vuotias B.Sacamano muutti tilalle.

”Sitä on ajeltu ja laiteltu ja sopeutettu meidän systeemeihin. Kyseessä on kaikin puolin mukava ruuna. Se on lahjakkaan hevosen maineessa, mutta laukkoja on tullut. B.Sacamanolla aloitetaan kesän korvalla, siis Tornion kesän korvalla eli juhannuksen tienoilla”, Luttunen nauraa.

Pariskunnan tallissa on 13 treenattavaa ja kaksi siitostammaa. Yksi karsina on tyhjänä.

”Hyville hevosille on aina tilaa, saa siis tarjota treeniin. Tallin tilanne on hyvä, sillä nuoria on varttumassa. Treenissä on neljä kaksivuotiasta ja yksi kolmevuotias. Kahdestaan Janin kanssa tehdään töitä, mutta takana on loistava tiimi, ja totta kai mahtavat lastenhoitajat eli isovanhemmat, joita ilman emme pärjäisi”, kiittelee pienten kaksostyttöjen äiti.

Lauantaina Luttusella ja Lamminpartaalla on edessään jännittävä päivä. Jerome di Quattro kisaa Uumajan V75-raveissa. Kotiradalla Torniossa ovat tallin hevosista tositoimissa Polar Aurora ja Mr Ezgo.

”Minä lähden Uumajaan ja Jani hoitaa Tornion. Hän ohjastaa kilpaa yli 24 vuoden tauolta”, Luttunen kertoo.