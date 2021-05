Peanutsilla uransa avaava kiekkosankari Pihlström: "Pitää koittaa seurata esimerkiksi Raitalaa"

Anu Leppänen

Palkinnot menevät Pihlströmille? Jääkiekkomestari avaa ohjasuransa tänään osaomistamallaan Peanutsilla.

Pihlström aloittaa osaomistamallaan St Legerin ja monen muun suurkisan voittajalla Peanutsilla (Andover Hall). Illan avoimeen ryhmään tuli optimaalinen kolmosrata. Pahimmat vastustajat tuntuisivat olevan sisäpuolelta starttaava toinen kova tamma Bosses Lady, Santtu Raitalan ohjastama Staro Moschino ja Lightningsky.

Antti Pihlström sai 24. huhtikuuta ajoluvan ravikilpailuihin eli ns. korttikurssin suoritettua. Tänään Mikkelissä auto irtoaa.

"Oikeastaan lähtölistojen ilmestyminen tuntui jännittävimmältä tähän asti", Pihlström kertoo.

"Tuleeko lähtöä ja lähtöpaikka ynnä muuta. Nyt ei ainakaan jännitä hirveästi. Tämä Peanutsin ohjastaminen lähti oikeastaan vähän huumorista, kun ihmiset, esimerkiksi Olli Kovunen, heittivät että sun pitää aloittaa juuri sillä. Sitten Forssassa tamma oli vähän pettymys, ja jatkoksi löytyi tuo lähtö ja Anne Kangas ilmoitti sen minulle. Vitsi muuttuikin todeksi. Luulen että jännitys haihtuu viimeistään kun hyppää kärryille. Sellainen kokemus minulla ainakin on jääkiekosta, että kun peli alkaa, ei enää huomaa jännitystä."

Mikä on ajosuunnitelma, ja pärjäättekö?

"Ainakin valmentaja lähtee ihan tosissaan liikkeelle, kun etukengät riisutaan ja jenkkikärryillä mennään. Täytyy vain katsoa mitä tapahtuu. Pitää vissiin lyöttäytyä sopivaan seuraan esittelyn jälkeen ja seurata esimerkiksi Santtu Raitalaa, niin varmemmin ehtii oikeaan aikaan auton taakse."

Kuinka ura jatkuu, ohjastajaura ja kiekkoura?

"Molempiin on nyt intoa. Kesän aikana saan toivottavasti ohjastustrutiinia kasvatettua, se on ainakin tarkoituksena. Katsotaan nyt ensin tämä ja suunnitellaan ehkä sitten, mistä saisi uusia ajokkeja. Syksyllä on sitten varmaan taas kiekon vuoro. Viime kausi oli mukava siinä mielessä, että olin ja olen terveempi kuin aikoihin. Jokerit ei välttämättä ole ykkösvaihtoehto, koska haluaisin nyt terveempänä isompaan rooliin, kun pelaaminen maistuu, kuin mitä Jokereissa ehkä on tarjolla. Erlaisia vaihtoehtoja kyllä löytyy, mutta ei mitään lukkoonlyötyä vielä, eikä ole kiirekään."