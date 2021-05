Suomen pohjoisimmalle ammattivalmentajalle lisää tulivoimaa: talliin tuli Jetstream Rapida - ”Lähti kuin lentoon”

Ville Toivonen

Juuriltaan eteläkarjalainen Ville Nisonen on kotiutunut napapiirille. Tallissa on mielenkiintoinen uusi nimi, Jetstream Rapida.

5-vuotias Jetstream Rapida saapui Rovaniemen raviradalle vahvistamaan Ville Nisosen valmennusyksikköä. Ruuna on ollut Vaggerydin radan lähellä treenaavan Claes Svenssonin hoivissa koko tähänastisen uransa ajan.

31 kertaa startanneen Jetstream Rapidan voittosarake näyttää neljää. Kakkosia on lohjennut viisi ja kolmosia kaksi. Ruunan hankkeet radoilta ovat 29 087 euroa.

Ennätyksensä 12,7aly Make It Happenin poika pisteli reilu vuosi sitten voittostartissaan Solvallassa. Ruunan tuorein kilpailu on Åbystä päivämäärältä 14. huhtikuuta. Se päättyi kolmossijaan tuloksella 13,2aly.

”Jetstream Rapida on pärjännyt hyvin, ja se on nopea hevonen. Sillä ei ole hirveästi startteja takanaan, ja ruuna on tosiaan ollut aina Svenssonin treenissä”, Ville Nisonen valaisee syitä hänen kiinnostuksensa syttymisen takana.

”Jetstream Rapida on ollut meillä viikon verran. Yhden hiitin olen ehtinyt ruunalla ajaa, ja se tuntui siinä oikein hyvältä. Varmaan parin kolmen viikon kuluttua jo startataan. Täällä on hyviä sarjoja tarjolla, kun uudet Nordic Divisionit alkavat pyöriä ja seiskavitosiakin on tarjolla. Tämä riittää minun mielestäni lauantaisinkin. Bodeniinkin tähtäillään. Jetstream Rapidan ympärille muodostetaan kimppa. Porukkaan mahtuu vielä mukaan.”

Lihashuollon ammattilainen Nisonen näkee, että Jetstream Rapidan kohdalla lisävaihteita voisi löytyä juuri siltä saralta.

”Siihen puoleen ei Ruotsissa ole juurikaan ruunan osalta panostettu. Kun Jetstream Rapidan jalkoihin laitettiin ensimmäistä kertaa kylmäysletkut, niin ruuna säpsähti ja lähti kuin lentoon. Lasereita kun käytettiin, niin jalka sätki siihen malliin, ettei sitäkään oltu ennen ruunalle tehty”, Nisonen sanoo.

Nisosen ja hänen puolisonsa, Suomen Hippoksen jalostusinformaatikkona työskentelevän Susanna Backin treenissä on kaksi kilpailevaa ravuria, Jetstream Rapidan lisäksi nouseva suomenhevosnimi Suvimyrsky Ram. Ohella on varsoja varttumassa.

Nisonen on kuuluisan eteläkarjalaisen ravisuvun jäsen. Matti-veli valmentaa Vieremällä ja Olavi-isä suvun kotikonnuilla Vehkataipaleella. Jo Villen isoisä Suune oli merkittävä raviurheilija.

43-vuotias Ville Nisonen lähti maailmalle alle kolmekymppisenä. Amerikan- ja Ruotsin-turneella vierähti toistakymmentä vuotta. Nisonen oli huipputalleilla töissä, kuten Åke Svanstedtilla, Kari Lähdekorvella, Roger Walmannilla ja Timo Nurmoksella. Nisonen piti Ruotsissa myös omaa talliaan.

Suomeen hän palasi kesällä 2018. Nisonen meni töihin Seinäjoelle suurhevosenomistaja Reima Kuislalle. Pesti kesti noin vuoden. Sen jälkeen Nisonen kävi mutkan etelässä ennen kuin muutti Backin kanssa Rovaniemelle. He pitivät ensin talliaan Backin kotipaikalla, joka sijaitsee noin 50 kilometriä Rovaniemeltä pohjoiseen. Hiljattain he muuttivat toimintansa Rovaniemen raviradalle. Lihashuoltotöiden ja valmentamisen ohella Nisonen kengittää.

”Olen viihtynyt täällä luonnon rauhassa”, lausuu Suomen pohjoisin ammattivalmentaja.