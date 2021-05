Amerikan suomalaistoivo In Range aloittelee hambokauttaan

Amerikan kolmevuotiaiden kärkirankingissa on monta hevosta, jolla on suomalaisyhteyksiä. Oriiden puolella yksi kovista on In Range, jonka suurin omistaja AMG Stable Oy:n taustalta löytyvät Esa Pehkonen ja Kim Vörlin.

Anu Leppänen

Esa Pehkonen on tuttu näky Vermosta silloin kun raveihin pääsee. Nyt hänen ja kumppaninsa Kim Vörlinin omistamalla AMG Stablella on taas kova ravuri Amerikassa, kolmevuotias In Range.

Amerikan ravureiden kolmevuotisikäluokan kärjessä on poikkkeuksellisen monta hevosta, joilla on suomalaistaustaa. On osittain Kemppitallin kasvattamaa ikäluokan ykkösori Veneratea (Love You) 09,5, tammojen huippuihin kuuluva Anoka Hanoveria (Donato Hanover) 10,0, jonka Martti Ala-Seppälä löysi valmentajalleen Noel Daleylle ja on oriiden Breeders Crownin voittajaa On A Streakia (Cantab Hall) 10,1. Sen taustalta löytyy mm. Liisa Vatanen, valmentaja Luc Blaisin vaimo. Åke Svanstedtin valmentaman Captain Coreyn (Googoo Gaagaa) 10,6 taustalta löytyy puolestaan suomalaisosakkaita Petri Salmelan johdolla.

Ehkä eniten suomalaisuutta löytyy viikonloppuna kautensa Pennsylvania Sire Stakesin alkulähdöissä aloittava In Rangesta (Bar Hopping). Marcus Melanderin valmennettavan pääomistaja on Pehkosen ja Vörlinin AMG Stable. Hevosen on huutokaupasta valinnut Reijo Liljendahl. Se maksoi Harrisburgin huutokaupassa 185000 dollaria 2019.

In Range oli On A Streakin jälkeen Breeders Crownin kakkonen loppusyksystä. Mielenkiintoa lisää mainio koelähtö Meadowlandsista viime lauantailta, jossa ori lopetti keulasta viimeisen varttimailin 07,1-tahtia ravatessaan mailin 11,1 Tim Tetrickin ohjastamana.

In Range on mielenkiintoinen siitosmielessäkin. Ori on Bar Hoppingin ensimmäisen ikäluokan toistaiseksi eniten ansainnut 411003 dollarin voittosummallaan. In Range meni nopeimmillaan 11,0 kaksivuotiaana ja oli 10 startissaan viidesti ykkönen ja neljästi kakkonen maalissa. Bar Hopping (Muscle Hill) on aloittanut muutenkin kiinnostavasti siitoksessa. Lisäksi In Rangen isoveli Long Tom (Muscle Hill) oli ikäluokkansa kovia hevosia ja vaikuttaa nyt siitoksessa Ohiossa. Myös Long Tom oli AMG Stablen osaomistama ori, mutta suomalaiset ovat myyneet osakkeensa.

"On tosiaan jännää, kun In Range vaikuttaa olevan jo noin hyvässä iskussa", kommentoi Esa Pehkonen.

"Meillä on myös osa kolmesta kaksivuotiaasta Marcus Melanderilla ja nekin vaikuttavat kiinnostavilta juuri nyt. Jännin on toki nyt tuo kolmevuotias ori, jolla tähtäin on tietysti syksyssä ja ennen kaikkea Hambletonianissa. Siinä on ison palkinnon lisäksi mahdollisia siitosorikuvioita, jos oikein hyvin sattuu. Koelähtö näytti kyllä hyvältä."

Voit katsoa In Rangen koelähdön tästä (linkki) Meadowlandsin race replays -sivulta. Valitse alasvetovalikosta Meadowlands Racecourse qualifiers (M4), toukokuun kahdeksas, lähtö kuusi, jossa In Range juoski numerolla viisi.