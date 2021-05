Heavy Sound oikeassa nuotissa kohti Elitloppetia – "Ehdottomasti paras hevonen, jolla olen ajanut kilpaa"

Elina Paavola

Heavy Sound ja Kenneth Haugstad vierailivat myös Seinäjoki Racessa, jossa suoritus pilaantui lähtökiihdytyksessä laukkaan.

Heavy Sound ja ohjastaja Kenneth Haugstad käyttivät eleettömän varmasti tilaisuuden hyväkseen, kun lähtörata mailille oli ykkönen ja tarjolla paikka Elitloppettiin. Kiihdytyksessä valjakolla ei ollut hädän päivää ja sen jälkeen homma oli taputeltu.

Väliajat 9,6–11,3–9,5 takasivat, että takaa ei ollut asiaa ohi, vaikka Seismic Wave varsin hyvän kirin viidennestä ulkoparista jyräsikin. Voittoaika 1.10,3 syntyi varsin hallitusti.

"Hevonen oli terävänä koko päivän ja avasi hyvin. Olemme startanneet yhdessä yli 50 kertaa, joten mukana on tunnetta, kun voittaa tällaisen lähdön ja pääsee Elitloppettiin. Heavy Sound on ehdottomasti paras hevonen, jolla olen ajanut kilpaa", Haugstad kommentoi Solvallan radan Facebook-livessä.

Heavy Sound on 9-vuotias ruuna, jonka voittosumma on 8,1 miljoonaa kruunua. Ennätys on 1.09,2 lyhyestä ryhmästä. Heavy Soundin omistaa ruotsalainen SRF Stable, sen on kasvattanut Deseks AB ja valmennuksesta vastaa Daniel Redén. Kenneth Haugstad on ohjastanut ruunan kaikki startit, vaikka valmentaja vaihtui kaudelle 2018 Roger Wallmannista Redéniin.

"Olin hieman yllättynyt, että hevonen sai pidettyä piikkipaikan. Hienoa, että hevonen on 9-vuotiaana tullut tällaiseen kuntoon kaikkien ongelmien jälkeen", Redén kommentoi.

Elitlopettiin on kutsuttu yhdeksän hevosta: Ecurie D., Don Fanucci Zet, Vivid Wise As, Aetos Kronos, Dorgos De Guez, Hickothepooh, Very Kronos, Milliondollarrhyme ja Heavy Sound.