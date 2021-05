Haloo Siilinjärvi ja Reino Miettinen, mitä kuuluu kuningattarelle?

Kuva: Ville Toivonen

Virin Camilla on Reino Miettisen silmäterä. Kuningatar koki vappuna vastoinkäymisen, mutta tamma nähtäneen parin viikon päästä radoilla.

Kesä lähestyy kovaa kyytiä, eikä hallitsevaa kuningatarta Virin Camillaa ole vielä tämän vuoden aikana nähty kaviourilla. Missäs kuningatarta on pidetty, valmentaja ja osaomistaja Reino Miettinen?

”Piilossa on pidetty. Tarkoitus oli kyllä tulla radoille jo huhtikuussa, mutta kelit menivät täällä kotona kehnoiksi. Sen vuoksi käytiin ennen vappua Kuopion radalla hiitillä, ja sitten tamman nivelet kipeytyivät. Rata oli kovan napakka.”

”Hiitin aikana en huomannut mitään, mutta kun oltiin jälkeenpäin pesulla, niin näin, että tamma ontuu vasenta etustaan. Se oli keskiviikkoa, ja perjantaille saatiin klinikalle aika. Siellä kuvattiin etujalat, ja lisäksi ultrattiin tuo vasen etunen. Eläinlääkäri Timo Paananen sanoi, että ei sieltä mitään löytynyt. Kova rata oli vain saanut tamman paikat aroiksi.”

Miten vapun episodin jälkeen on kotona edetty?

”Tammaa on vain kävelytetty. Tänään tuosta hiitistä tulee kaksi viikkoa täyteen, ja Virin Camilla on tarkoitus laittaa aisoihin.”

Miten muuten on talvi kuningattaren osalta sujunut?

”Ihan hyvin, mitä nyt tosiaan nuo kevään kehnot kelit haittasivat. Tammalla ajettiin talvella jarrukärryllä. On sillä aiemminkin ajettu, mutta nyt ajettiin ehkä eniten mitä ikinä. Virin Camilla on niin virkeä tamma, että jonkunlainen jarru on syytä olla treenatessa. Aika vaikea on sanoa, missä tarkalleen ottaen hevosen kanssa nyt mennään.”

Mutta mikäs kiire se tässä on, kuningatarvuonnaankin Virin Camilla avasi kautensa vasta 20. toukokuuta.

”Niinpä, siinä oli tietenkin se koronatauko, sen jälkeen sitten aloitettiin. Olen nyt katsellut avauskisaa parin viikon päähän. Vermossa olisi lyhyt ryhmä. Volttejakin voisi olla tarjolla, mutta tamma joutuu noilla rahoillaan niissä 40 tai 60 metrin pakeille. Täytyy Camillaa vielä ajella ja katsella tarkemmin, missä ja koska aloitetaan.”

Millä miettein hallitsevan kuningattaren valmentaja on katsellut talven ja kevään tammataistoja?

”Ihan mukavia lähtöjä on ollut. Vaihdosta on huipulla tapahtumassa, osa konkareista väistyy ja uusia tulee tilalle. Vauhdit vain hirvittävät. Mitenköhän se meidän tamma pysyy noissa kyydeissä mukana?”

Virin Camilla on nyt 14-vuotias. Näettekö, että tamma voisi venyä vielä uransa parhaaseen kauteen?

”Jaa-a, paha kysymys. Viime vuosi oli niin hyvä, että niinköhän tamma kykenee siitä enää petraamaan. Jos terveyttä piisaa, niin uskon, että edessä on kuitenkin kelpo kausi. Ei tammassa vanhuuden merkkejä näy.”

Mennään asioiden edelle ja luodataan katse Seinäjoelle sinne heinä- ja elokuun taitteeseen. Mitäs sen osalta tuumitaan siellä Siilinjärven Vapakujalla?

”Kyllä me haastajan asemassa varmasti ollaan, vaikka tamma hallitseva kuningatar onkin. En tahtoisikaan lähteä suosikkina matkaan, sillä kaikki janoavat suosikin päänahkaa. Altavastaajan osa on meille tässä vaiheessa ihan sopiva.”