Kari Lähdekorpi ja Arvo Ylitalo hankkivat 10-aikaisen Svampen-sankarin – menee treeniin Kimmo Aholalle

Kari Lähdekorpi solmi Elitloppet-viikonloppuna studiokommentoinnin ohessa merkittävän hevoskaupan. Nuolennopea Maze Runner vaihtaa paitsi omistajaa myös maata. Ruuna muuttaa Saarijärven Hoikankylälle Kimmo Aholan hoiviin. Lähdekorven ja Arvo Ylitalon hevosista on siellä jo ennestään Staro Moschino.

6-vuotias ruuna Maze Runner siirtyi viikonloppuna Kari Lähdekorven ja Arvo Ylitalon omistukseen. Kauppaan kuului mukaan 4-vuotias Anxious To Matters.

”Maze Runner menee Aholan Kimmolle valmennukseen. Entisen omistajan (KB Capulus Horses) ehtona kaupalle oli, että hevonen tulee Suomeen. Kai he pelkäävät, että se alkaisi pärjätä Ruotsissa. Anxious To Matters menee puolestaan meidän Hannalle (Lähdekorpi)”, Kari Lähdekorpi kertoo.

Maze Runner starttasi Elitloppet-lauantain Speedracessa. Ruuna pilasi mahdollisuutensa laukkaan. Askelvirhe oli Maze Runnerin ensimmäinen kolmeen ja puoleen vuoteen.

”Startin jälkeen solmittiin kaupat. Hinnasta oli vähän neuvottelemista. Ruuna alkoi kiinnostaa jo vuosi takaperin. Sehän voitti sitten viime kesänä Hopeadivisioonan ja meni siinä paikalta 12 tuloksen 10,1”, Lähdekorpi valaisee. Maze Runner jätti kyseisessä Eskilstunassa ravatussa kisassa taakseen nimekkään vastuksen, kuten maamme eliittiin kuuluvan Grainfield Aidenin. Voittonoteeraus on Maze Runnerin ennätys.

”Maria Törnqvist on taitava treenari, mutta ei kuitenkaan Nurmos, ja häneltä uskaltaa hevosen ostaa. Kimmo oli Maze Runnerista innoissaan. Hän oli katsellut ruunan startteja, ja sanoi, että jaksoa siellä näyttää olevan. Arnie Expressin piti alunperin mennä Kimmolle, mutta se loukkaantui niin pahoin, että ruuna oli päästettävä vihreämmille laitumille”, Lähdekorpi huokaa.

Noin 158 000 euroa ansainnut Maze Runner voitti viime kesänä myös toisen Hopeadivisioonan. 2-vuotiaana ruuna vei nimiinsä ikäluokan Ruotsin suurimpiin koitoksiin kuuluvan Svampenin. Ykköspalkinto oli 537 000 kruunua, ja Maze Runner noteerasi huipputuloksen 13,3aly. Vertailun vuoksi todettakoon, että kyseisen kategorian Suomen ennätys on 14,8. Svampenin täysosuman aikaan Maze Runner kilpaili Marcus Lindgrenin valmennuksessa.

Maze Runnerin isä on Scarlet Knightin tuntemattomampi poika G.H.Nemo. Maze Runner on oriin selvästi ansioitunein jälkeläinen.

Anxious To Matters on yhdeksän kertaa kilpaillut Maharajahin varsa. Ruuna on vaikuttanut koko uransa ajan Maria Törnqvistin treenissä. Voittoja Anxious To Mattersilla on plakkarissa yksi, samoin kakkosia. Kolmosia on kertynyt kolme kappaletta, ja ruunan ennätys kirjataan numeroin 14,7aly. Anxious To Mattersin ansiot ovat noin 22 000 euroa.

Lähdekorven ja Ylitalon hevosista Kaptah suuntaa tänään kohti Ranskaa ja Jean-Michel Baziren tallia. Luotettavasti esiintynyt kruunumiljonääri aloitti uransa Harri Koivusen käsistä, ja viime ajat Kaptah on valmentautunut Petri Salmelalla.

”Olisihan Kaptahilla voinut kokeilla Suur-Hollolaakin, mutta tuskin ruuna olisi riittänyt siellä, ja päätettiin katsoa tämä kortti”, Lähdekorpi kommentoi.