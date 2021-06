Kuislan jenkit Federal Hill ja Super Schissel lähestyvät h-hetkeä - miehellä myyntihousut jalassa

Reima Kuisla on sen sortin hevosihminen, joka ei kauaa viihdy poissa otsikoista. Kuislan hevosista osa on ollut "telakalla", mutta nyt on taas mielenkiintoisia nimiä pintautumassa.

Reima Kuisla tarkkailemassa hevosia autonsa kyydistä on tuttu näky varsinkin Seinäjoella.

Keskiviikkona Vermossa Reima Kuisla Stable ja Pekka Korpi esittelevät koelähdössä kiinnostavan nimen Federal Hill (Muscle Hill). Seitsemänvuotias ori ei ole tähän asti kilpailunäytöillään häikäissyt, mutta jos Kuislan arviot pitävät paikkansa, näin voi vielä käydäkin. Oriilla on kuusivuotiskaudelta Pohjanmaalta kaksi starttia käsittävä ura.

Suvultaan Federal Hill sen sijaan soittaa kelloja paitsi isänsä, myös emänsä Gala Dreamin (Enjoy Lavec) puolesta. Gala Dream on jättänyt siitosoriit Father Patrickin (Cantab Hall) 08,6 ja 2,5 miljoonaa taalaa sekä Pastor Stephenin (Cantab Hall) 10,1 ja yli miljoona dollareissa. Lisäksi jälkeläisistä löytyvät 10-aikaiset Stan The Man (Credit Winner) ja Whom Shall I Fear (Cantab Hall), sekä 11,5 mennyt Brothers N.Arms (Cantab Hall). Emänemä Maple Frostingista (Valley Victory) on mm. 10-aikaiset siitosoriit Chocolatier (Credit Winner) ja Sugar Trader (Trade Balance).

"Ongelmia on ollut, mutta kropassa on myös huippuhevosen ominaisuudet", Kuisla kertoo.

"Iso moottori ja huimat välitykset. Nyt koitetaan pikkuhiljaa päästä starttaamisen rytmiin, kuntoon vähän starttien myötä. Katsotaan mihin se johtaa."

Tammikuussa Meadowlandsissa 11-ajalla voittanut ja 10,6-ajalla kakkosen ottanut ruuna Super Schissel (Uncle Peter), puolestaan on Iikka Nurmosella myös lähestymässä starttikuntoa. Viisivuotias on voittanut 51 startistaan yhdeksän ja tienannut niistä 329041 euroa. Kuisla osti ruunan tammikuussa Amerikan Tattersalls-huutokaupasta 50000 dollarilla.

"Sellaista sieltä Lahdesta on kuulunut, että kesällä päästään ajamaan kilpaa. Ehkä jo tämän kuun puolella. Ei ole ollut mitään rikki, mutta parannettavia paikkoja kuitenkin."

Kuisla on vähentänyt ja vähentämässä hevosia aktiivisesti.

"Nyt ei ole tulossa uutta hevospuolella, ensin pitää vähentää vieläkin. Evaluate (Andover Hall) menee ihan hyvin Ruotsin puolella. Lähtöpaikat eivät ole suosineet, mutta kohta ori voittaa taas. Muissa hevosissa, mm. Raggarissa (Villihotti) 21,7 ja President Lindyssä (Cantab Hall) 10,2 on nyt sanomista. President Lindyssä ei jaloissa, mutta jotain kuitenkin. Tulehdusarvot ovat nyt ylhäällä. Ne ovat täällä kotona Seinäjoella, mutta nyt ei ole oikein henkilökuntaa niiden laittamiseen, ja haen niiden ja muutaman muun hevosen ympärille nyt uusia ratkaisuja."