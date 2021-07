Antti Ojanperä ja hänen työntekijänsä rajuissa onnettomuuksissa – uskomattoman tapahtumaketjun seurauksena dramaattinen löydös

Suomen Hippos/Ilkka Nisula

Antti Ojanperällä on edessään kaksi leikkausta.

Antti Ojanperä ja hänen tallillaan työskentelevä Miia Pulkkanen olivat torstaina vakavissa onnettomuuksissa. Tapahtumat olivat erillisiä, mutta liittyivät toisiinsa.

”Antti, Miia ja meidän tallin toinen hoitaja lähtivät ajamaan iltapäivän viimeistä treeniporukkaa siinä kahden jälkeen. Miian ajama General Manager, joka on vähän jännä hevonen, oli sitten alkanut käydä kuumana ja törttöillyt. Yhtäkkiä ruuna heitti kiitolaukalle, ja Miialle tuli heti ajatus, että hevonen ei ole nyt normaali. General Manager oli rysäyttänyt Miia kyydissään kovalla vauhdilla treeniradan viereiseen metsään”, Antti Ojanperän puoliso Jutta Ihalainen aloittaa.

”Olin kotona lasten kanssa, ja Antti soitti mulle. Ajattelin ensin, että se on taskupuhelu, kun sieltä kuului vain epämääräisiä ääniä. Kohta Antti kuitenkin huusi, että tule äkkiä tänne, Miialle kävi pahasti. Hyppäsin autoon ja kiiruhdin noin puolentoista kilometrin päässä sijaitsevalle tapahtumapaikalle.”

Ojanperä lähti samoihin aikoihin ajamaan hevosellaan huomattavaa nopeutta kohti kotitallia apua hakemaan. S:n muotoisessa mutkassa tapahtui onnettomuuden toinen osa.

”Minä olin paniikissa ja Antti oli paniikissa. Antti tuli mutkan takaa, ja hänen ajamansa hevonen säpsähti autoa ja väisti ja minäkin väistin vaistonvaraisesti toiseen suuntaan ja löin jarrut pohjaan. Kärryt osuivat kuitenkin auton etukulmaan ja keikahtivat ympäri. Auto suistui ojaan ja Antti lensi maahan. Antti makasi tajuttomana tiellä, ja käsitin sekasorron keskellä vain sen, että nyt tarvitaan kaksi ambulanssia. Onneksi tallilla oli työntekijä, joka lähti Miiaa auttamaan. Miia oli selvinnyt sillä välin omin avuin ojasta pois”, Ihalainen kertaa tapahtumaketjua.

Hän jatkaa, että Ojanperän ohjastama hevonen juoksi turvaan kotitallille tarhojen väliin. General Manager oli pahoin sotkeutuneena puiden välissä, mutta ruuna saatiin purettua ja leikeltyä varusteistaan pois.

Ojanperä ja Pulkkanen kiidätettiin ambulansseilla Jyväskylään Keski-Suomen keskussairaalaan. Ojanperällä todettiin kyynärpään ja lantion murtuma. Pulkkasella olivat murtuneet ranne, lapaluu ja kylkiluu.

Vielä oli edessä yksi täysin odottamaton käänne.

”Siinä kun Anttia tutkittiin sairaalassa, niin paljastui, että hänellä on synnynnäinen ja iso aortan laajentuma sekä läppävika”, Ihalainen huokaa.

Jos onnettomuudesta hakee jotain positiivista, niin se on tässä:

”Lääkäri sanoi, että jos sydänvikaa ei olisi löydetty, niin Antti olisi luultavasti menehtynyt äkillisesti jossain ja joskus. Nämä vaivat eivät useinkaan oireile, vaan seurauksena saattaa olla äkkikuolema. Se oli se onni tässä onnettomuudessa, sillä ilman sairaalaan menoa, ei vaivaa olisi löydetty. Antti on joskus valittanut kipua rinnassaan, mutta hänkin on sellainen, että lääkärille menemisen kynnys on korkea”, Ihalainen sanoo.

Ojanperä odottaa Keski-Suomen keskussairaalassa huomista kyynärpääleikkausta. Lantion annetaan luutua itsestään. Sydänoperaation aika on ensi tai sitä seuraavalla viikolla, ja se suoritetaan joko Kuopiossa tai Tampereella.

”Antti oli eilisen ja on vielä tämän päivän teho-osastolla. Sitten hänet siirretään sydänosastolle, ja Antille suoritetaan tulevaa leikkausta varten kaikki mahdolliset lisätutkimukset. Kyseessä on laaja avoleikkaus, eikä Jyväskylässä tehdä niin isoja sydänoperaatioita”, Ihalainen valaisee.

Pulkkanen oli päässyt tänään kipsattuna kotiin. Hänellä on edessään määrittelemättömän ajan kestävä sairausloma.

”Tallilla on kaksi työntekijää, ja Annis (Anniina Pekonen) palaa lomaltaan töihin. Henkilökuntaa on onneksi tarpeeksi, ja hevoset ovat hyvässä hoidossa. Lahteen me tullaan viikonloppuna, mutta Joensuusta jätetään maanantailta hevoset pois, tässä on niin paljon käytännön asioita järjesteltävinä ja hirveänä epävarmuutta”, Ihalainen kertoo.

Hänen mukaansa onnettomuudessa mukana olleet hevoset pääsivät pikimmiten Laukaan klinikalle tutkittaviksi.

”Eläinlääkäri Eskosen Tiina sanoi heti, että laita hevoset vain tulemaan tänne jollakin kyydillä. Mun isä (Martti Ihalainen) vei hevoset Laukaaseen. General Managerilla oli tullut verenvuoto keuhkoihin, ja nimenomaan ennen rytäkkää, ei sen seurauksena. Verenvuodon vuoksi se oli alkanut käyttäytyä sillä tavalla. Hevoselta ei onneksi lähtenyt henki, repeämä ei ollut niin suuri.”

Ihalainen on valvotun yön jäljiltä väsynyt, mutta yksi päällimmäisistä tunteista on kiitollisuus.

”Näin kauan kuin mekin on tehty hevoshommia, niin mitään tämänkaltaista ei ole tapahtunut. Miten voikin tilanne eskaloitua sillä tavalla, mistä kaikki alkoi ja mihin kaikki päättyi. Sanonta ”ei kahta ilman kolmatta” pitää tässä kohtaa paikkansa. Kohtalo tai joku oli mukana, että kaiken seurauksena sitten löytyi se Antin sydänvika.”

Ojanperä on sairaalassa levollisin mielin. Tulevat viikot täyttyvät hänen kohdallaan levosta. Ojanperä haluaa lähettää raviväelle terveisensä.

”Ei tässä häävi olo ole, ja nyt on otettava rennosti. En voi sanoa, että sydänvika olisi juurikaan ilmoitellut itsestään. Se olisi voinut viedä hengen, joten se hyvä puoli tässä onnettomuudessa oli, että vaiva löytyi”, Ojanperä lausuu.