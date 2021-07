Team Ojanperä ja MAS Champ "ihan syvältä sieltä" Suur-Hollolan voittoon

Terhi Piispa-Helisten

Santtu Raitalalle jäi aikaa tuulettaa, vaikka sisäpuolella MAS Capacity spurttaisikin aivan lopussa lähelle.

Suur-Hollolan finaalin voittoseremonioissa nähtiin tällä kertaa erityisen tunteikasta väkeä. Syystäkin, sillä ruunan valmentaja Antti Ojanperä joutui seuraamaan lähdön Jyväskylän keskussairaalasta viikolla tapahtuneen loukkaantumisen jäljiltä.

Johtopaikka lähdössä vaihtui useampaan kertaan. Lopussa MAS Champ jyräsi Santtu Raitalan tavaramerkiksi tulleen tarkan ajon tuloksena voittoon ajalla 12,1.

Tavallisesti sanoissaan hyvin valikoiva Raitala kuvasti voittoa unelmien täyttymykseksi.

"Viimeiset kaksi viikkoa ovat olleet sekä hevoselle että sen taustajoukoille 'ihan syvältä sieltä'", hän sanoi.

Ojanperän ja tämän työntekijän onnettomuuksien lisäksi myös ruunalla ehti olla siis terveysmurheita. Kymi Grand Prix'ssa se ei ollut terve ja kunnonajoitus kauden pääkisaan Jokimaalle oli Raitalan mukaan tarkan taiteilun tulos.

Ehkä salaisuus oli hevosen omassa tahdossa. Hoitaja Anniina Pekosen mukaan MAS Champ on hirveän rempseä otus, kuin pikkupoika.

Vielä lauantain välierissä Raitala kuvasi sen keskittymisen olleen puutteellinen. Tänään ikuinen pikkupoika kuitenkin tiesi, mitä tehdään.

Valmentajalleen Antti Ojanperälle MAS Champ on ollut erityisen tärkeä. Jutta Ihalaisen mukaan ruunalla on ollut kertaalleen selässä murtuma ja epätoivoisia hetkiä on nähty muitakin.

Jo ruunan ja sen taustavoimien teiden yhdistyminen on oma tarinansa. Ihalainen lähetti miehensä Ruotsin kriteriumhuutokauppaan saatesanoin: "ei tammaa eikä pientä hevosta".

Sellainen sieltä kuitenkin ostettiin: Shestheone Pellini kiinnosti onneksi Martti Ala-Seppälää. Kun kaarrejuoksu ei ottanut sujuakseen, tamma siirtyi MAS Breedingille vuonna 2017 ja osana kauppaa Ojanperät ostivat MAS Champin. Sen ympärille koottiin kimppa, Team Massi.

Ala-Seppälälle tämä Suur-Hollola on parhaita, mitä hän on kotimaassa todistanut. MAS Capacity toi kasvattajan plakkariin tuplavoiton.

Samaan on pystynyt Järvensivun perhe, joiden Ala-Seppälä muistuttaa olevan eri kategoriassa, sillä Speedy Butch ja Pinto Butch olivat myös heidän omistamiaan ja valmentamiaan.

Tammahambon voiton vei MAS For You, mikä täydensi MAS Breedingin päivän. Sen emä MAS Bruneau olisi kasvattajan mukaan ollut vielä lahjakkaampi kuin samasta emästä syntynyt MAS Capacity. Loukkaantumisen vuoksi tamma ei koskaan tullut radoille.

Voittajahaastattelun jälkeen Ala-Seppälän moitittiin lässäyttäneen voiton juhlinnan, kun hän totesi, että Suur-Hollolan kaksoisvoitto ei vedä vertoja hänen kasvattiensa kansainvälisille voitoille.

"Jos muuta väittäisin, valehtelisin", Ala-Seppälä puolustautui MT Ravinetille jälkeenpäin.

Tällä hän viittasi Trixtonin ja Passionate Kempin voittoihin Yhdysvaltojen ja Ruotsin suurimmissa ikäluokkalähdöissä.

Sunnuntain lähdöt ilahduttivat miestä myös toisesta syystä. Il Villaggiota on hänen mukaansa suotta epäilty isäoriina mitättömäksi.

Nyt sen jälkeläiset veivät Suur-Hollolan ja Tammahambon sekä Hambon kolmóssijan. Il Villaggio on siis MAS Champin ja MAS For Youn sekä Kuuria Oy:n kasvattaman Unique Sunrisen isä.

Entä se tarinaan liittyvä vaihdossa mennyt pikkutamma?

Shestheone Pellini kuuluu Ala-Seppälän mukaan hänen viiden parhaan Suomessa ikinä omistamansa siitostamman joukkoon. Tulokset jäävät nähtäviksi.

Jotain kertonee silti se, että tamman toinen jälkeläinen on 2-vuotias MAS Gunnar. Sen omistaa päivän Suur-Hollola-voittajan omistaja, Massi Tiimi.

Suur-Hollola 2021:n tulokset

Terhi Piispa-Helisten

MAS Champin omistaa Team Massi, jota edustivat voittajaseremonioissa Joonas Teerikorpi (vas.) ja Kyösti Ylivallo. Myös valmentajat Jutta Ihalainen ja Antti Ojanperä ovat mukana kimpassa.