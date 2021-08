Malmön Jägersrohun rakennetaan isompi ravirata

Ruotsin eteläisin ravirata Jägersro, joka on myös laukkarata, uudistuu lähivuosina rajusti. Raviurheilun kannalta merkittävin muutos on, että kaviouralle tulee reilun parin vuoden kuluttua 400 metriä pituutta lisää.

Ville Toivonen

Johnny Takter on Jägersron todella kunniakkaan historian suuria nimiä.

Jägersron remontti alkaa suunnitelman mukaan keväällä 2022. Kaksi vuotta myöhemmin paikalla pitäisi olla valmista. Näin käy siinä tapauksessa, että rakennusluvat hyväksytään loppuvuoden aikana. Suunnitelma pitää sisällään uuden 1400 metrin mittaisen raviovaalin lisäksi mm. uuden katsomorakennuksen, ravikoulun ja luonnonpuistoalueen.

Merkittävimpiä parannuksia Jägersrossa uuden radan ja katsomorakennuksen myötä on, että yleisö pääsee paljon aiempaa lähemmäs loppusuoran tapahtumia raveissa. Nykyisessä Jägersrossa etäisyys on suuri, koska välissä menee tällä hetkellä laukkarata ja vasta sen takana on raviradan loppusuora. Samoin näkyvyys tallialueelle paranee uuden suunnitelman toteutuessa merkittävästi.

Yksi ajatus pitemmässä päärynänmuotoisessa kaviourassa on tietysti, että se mahdollistaisi entistä selvästi kovemmat kilometriajat. Nykyinen Jägersron 1000 metrin mittainen ratakin on nopea, mutta entistä kovempiin tuloksiin tähdätään, kun juostavia kaarteita tulee vähemmän ja ne ovat laajempia. Rataennätys 08,2 on Ringostarr Trebin nimissä vuodelta 2017.

Jägersro on Ruotsin pisimpään samalla paikalla, vuodesta 1907, toiminut ravirata. Vuonna 1928 tanskalainen Sophus Sörensen voitti Jägersrossa ensimmäisen Ruotsin raviderbyn Ibrahim Paschalla, ja naapurimaan merkittävintä ikäluokkakisaa on ajettu siitä asti Jägersrsossa. Juutinrauman toisella rannalla sijaitseva Charlottenlund Kööpenhaminassa on Pohjoismaiden vanhin rata. Se perustettiin 1891.

Linkki Travrondenin alkuperäiseen uutiseen Jägersron uudistuksista.