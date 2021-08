Petri Salmelan napakymppiviikon New Yorkin matka vaihtuikin Mallorcaksi

Ravivalmentaja Petri Salmela on hevosenomistajana niin jännässä paikassa tällä viikolla, ettei jännemmästä ole väliä. Matka The Hambletonianin "voittajakehään" vaikeutui kuitenkin niin, että torniolainen matkustikin vaimonsa kanssa Mallorcalle.

Ville Toivonen

Petri Salmelalla on huomenna "erilainen lauantai", vaikka Hambletonianiin ei nyt päästy paikan päälle.

Salmela ja torniolaiskaverinsa Kenneth Liljamaa ovat nimittäin Midnight Sun Partners -yhtiönsä kautta arvokkaassa seurassa omistamassa tämän vuoden Hambletonianin ykkössuosikkia Captain Coreyta (Googoo Gaagaa). Muut omistajat ovat oriin valmentajan Åke Svanstedtin oma yhtiö, Lennart Ågrenin SRF Stable ja Knutsson Trotting eli muut osakkaat ovat ruotsalaistaustaisia. SRF ja Svanstedt ovat jo voittaneet "hambon" 2017 Perfect Spiritillä (Andover Hall) - tosin erittäin dramaattisten vaiheiden jälkeen - mutta se on eri tarina.

Salmela oli luonnollisesti lähdössä paikan päälle New Jerseyn Meadowlandsiin lauantaiksi katsomaan, kuinka jännässä paikassa käy. Tarjolla on paitsi ikuinen kunnia, paljon rahaa. Kyse ei ole esimerkiksi Captain Coreyn tapauksessa pelkästään 500000 dollarin ykköspalkinnosta, vaan vielä isommista asioista siitosmarkkinoilla.

"Olimme jo varanneet matkan vaimon kanssa, ja New Yorkin nähtävyyksistä oli tarkoitus nauttia muutenkin", Petri Salmela kertoo.

"Tottakai hambo oli se pääasia. Amerikkaan pääsy on kuitenkin edelleen EU:sta erittäin hankalaa. Ehkä olisin voinut ammattiperustein saada lähetystöstä luvan, mutta vaimo ei olisi päässyt lähtemään millään. En halunnut mennä yksin, vaan varasimme lohdutukseksi matkan Mallorcalle vajaaksi viikoksi, keskiviikkona palattiin. Olemme viihtyneet sillä saarella ennenkin ja viihdyimme nytkin - tosikiva paikka! Lauantaille täytyy virittää kisastudio Tornioon. Toivottavasti saadaan Liljamaan kanssa aihetta poksauttaa kuohuvat auki! Sikälikin on vähän outo tunne, kun Makethemark starttaa Rättvikissä, ja tämä on ensimmäinen oriin startti, jossa en ole paikanpäällä. Tämä on nyt vain kertakaikkiaan erilainen lauantai tällä kertaa."

Captain Corey on erisukuinen siitosorivaihtoehto isänisänsä peitsari Cam's Rocketin myötä ja emäpuolikin menee mm. emänisänsä Angus Hallin (Garland Lobell) myötä hieman eri kautta, vaikka tutuista sukulinjoista onkin kyse. Samoin Captain Coreyn isän Googoo Gaagaan emäpuoli on erilainen, vaikka takana näkyvätkin tutut nimet Speedy Crown (Speedy Scot) ja Super Bowl (Star's Pride).

Amerikkalainen ravuriveri kaipaa taas ns. outcrossia eli erisukuista vaihtoehtoa huipulle, sillä hyvin usean huipputamman suvussa näkyy nyt Muscle Hill (Muscles Yankee), Credit Winner (American Winner) tai Cantab Hall (Self Posessed). Toki myös Angus Hallin täysveljen Andover Hallin nimeä esiintyy paljon. Kaikki tiet johtavat kuitenkin nyt Valley Victoryyn (Baltic Speed), American Winneriin (Super Bowl) ja/tai Garland Lobelliin (ABC Freight). Samasta syystä esimerkiksi Kimmo Kempin ja Steve Stewartin kasvattaman Veneraten (Love You) voitto olisi erityisen arvokas siitosmarkkinoita ajatellen. Edelleen samasta syystä amerikkalaiset olisivat valmiita maksamaan "puoli valtakuntaa" esimerkiksi Face Time Bourbonin (Ready Cash) tapaisesta hevosesta.

"Kyllä siinä tuollainen jännitysmomentti myös on", Salmela myöntää.

"Onneksi ei tarvitse jännittää valmentajan touhuja. Åke osaa asian ehkä paremmin kuin kukaan tällä planeetalla, ja kaikki raportitkin rapakon takaa kertovat positiivisia asioita. Åken mukaan viikon väli on nyt nappitilanne Coreylle finaalia kohti. Viime lauantain startti oli juuri sopiva kova treeni huippukunnon osumiselle. Oriilla oli aiemmin tänä vuonna omat ongelmansa, ja toiminta ei ollut 100-prosenttista. Kuitenkin se on tullut parhaaseen vireeseensä juuri oikealla hetkellä, ja Åken mukaan kuulemma jopa 1.49-tulos (1.49,0=07,7 kilometriajassa, Svanstedtin valmentama Six Pack on toistaiseksi kolmevuotiaiden ME:n 07,9 haltija) on mahdollista. Tuntuu hurjalta, mutta en lähde ainakaan kyseenalaistamaan valmentajan osaamista. Varmaa on, että on jännää."

Salmelan oma tallikin on siis vauhdissa lauantaina. Makethemark on ollut Salmelan viime vuosien kiintotähti. Tänä vuonna mm. Jubileumspokalenin ja St Michelin voittanut ori on joutunut hakemaan huippuvirettä tavallista enemmän.

"Kyllä se voittovire sieltä vielä tulee, sellainen kutina on. Viimeksi ajettiin vähän aktiivisemmin todella hyvillä perusteilla, mutta se ei nyt tuottanut tulosta. Ori on mennyt käytännössä koko uransa toista ja kolmata rataa pitkin, ja nyt sille pitää ainakin yrittää antaa näköjään välillä sisäratareissujakin. Lauantain lähtöpaikka on yönmusta (8), eikä menestystä voi kovin kovasti odottaa, mutta uskon että Makethemark kuitenkin on kohta taas voittajaesittelyssä."

Salmela valmentaa Bodenissa ja Solvallan lähellä Sisulla yhteensä 75 hevosta, ja joukossa on paljon muitakin mielenkiintoisia nimiä.

"Googoo Gaagaan seksikkyyden siitosoriina voi huomata esimerkiksi siitä, että meidän Idomenio Sisuakin (kolmevuotiasta joka meni 11,9 täyden matkan E3-karsinnan voitossaan, mutta jäi pussiin finaalissa) on kysytty jo siitosoriiksi."

"Nyt tapahtuu starttirintamalla erityisen paljon tallin hevosten kanssa, mutta esimerkiksi Kenneth Liljamaan osaomistama kolmevuotias Impressive Sisu (Chocolatier) starttaa maanantaina Solvallassa. Se on vielä tappioton kahdessa juoksussaan, mutta ei ehdi ihan kriteriumvauhtiin vielä. Kuitenkin siitä voi tulla todella hyvä jatkossa. Keskiviikkona Solvallassa taas on mm. nelivuotias Hector Sisu (i. Zola Boko, voittosumma liki 1,5 miljoonaa kruunua, vaikka hevosta ei oltu ilmoitettu suurimpiin ikäluokkakisoihin) ja kolmevuotias Djang Limit (Django Riff). Jälkimmäinen ei ole vielä voittanut kuudessa startissaan, mutta ruuna taas on esittänyt sellaisia vauhteja, että Kriteriumiin koitetaan."

The Hambeltonian ajetaan Meadowlandsin lauantaina kello 19 Suomen aikaa alkavien ravien 15. lähtönä n. klo 01.12 eli sunnuntain puolella Suomen ajassa. Raveja voi seurata TotoTV:ltä.

The Meadowlandsin lauantain 14. lähtö (00.42 Suomen aikaa), Hambletonian Oaks, 1. palkinto 250000 dollaria:

1 Darlene Hanover (i. Chapter Seven)/ohjastaja Todd McCarthy, valmentaja Brett Bittle

2 Flawless Country (Southwind Frank)/Åke Svanstedt

3 Awesome Trix (Trixton)/Scott Zeron, Christopher Beaver

4 Lady Chaos (Cantab Hall)/David Mille, Linda Toscano

5 Bella Bellini (Bar Hopping)/Dexter Dunn, Richard Nifty Norman

6 Piper Hanover (Father Patrick)/Andrew McCarthy, Tony Alagna

7 Hot As Hill (Muscle Hill)/Yannick Gingras, Ron Burke

8 Contested Hanover (Chapter Seven)/Tim Tetrick, George Ducharme

9 You Ato Dream (Donato Hanover)/Jeff Gregory

10 Iteration (Chapter Seven)/Brian Sears, Marcus Melander

Lähtö 15, The Hambletonian (01.12), 1. palkinto 500000 dollaria:

1 Delayed Hanover (Southwind Frank)/Yannick Gingras, Åke Svanstedt

2 Take All Comers (Creatine)/David Miller, Jim Campbell

3 Spy Booth (Muscle Hill)/Tim Tetrick, Nancy Takter

4 Captain Corey (Googoo Gaagaa)/Åke Svanstedt (osaomistajana suomalainen Midnight Sun Partners Inc.)

5 Locatelli (Muscle Hill)/Andrew McCarthy, Nancy Takter

6 Sonofamistery(Muscle Hill)/Brian Sears, Marcus Melander

7 Really Fast (Muscle Hill)/Dexter Dunn, Nancy Takter

8 Venerate (Love You)/Andy Miller, Julie Miller (osakasvattajana suomalainen Kemppi Stables Inc.)

9 Ambassador Hanover (Chapter Seven)/Scott Zeron, Åke Svanstedt

10 Cuatro De Julio (Trixton)/Lucas Wallin, Marie Ortolan Bar

Varahevosena: In Range (Bar Hopping)/Tim Tetrick, Marcus Melander (osaomistajana suomalainen AMG Stable Oy)