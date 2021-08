Sisukas Sinkkilä sairaalapediltä Vermon valloittajaksi: "Ryhtiä ei saanut suoraan ja käveleminen oli vaikeaa, mutta kyyry ratsastusasento oli suorastaan taivaallinen" – Suomen mestarien seuraava tähtäin on Prix de Teivo

Kuva: Anu Leppänen

Karoliina Sinkkilä on voittanut urallaan neljä montén Suomen mestaruutta. Näistä tuorein tuli tänä kesänä Target Kronoksen kanssa. Sinkkilällä on edessään vauhdikas viikonloppu: Another Trial debytoi hänen valmennuksestaan ja Target Kronos tähtää Prix de Teivon ykköseksi.

Teivon Toto75-lauantai lähtee liikkeelle uuden monté-kilpasarjan Prix de Teivon finaalilla. 3 000 euron ensipalkinnon jahtiin starttaavat paalulta enintään 40 000 euroa ansainneet, ja avoimen luokan hirmut iskevät taipaleelle takamatkalta.

Kisan kuumin nimi on kolmisen viikkoa sitten raviratsastuksen Suomen mestaruuden voittanut Nina Pettersson-Perklénin valmentama Target Kronos. Totochampion Stablen omistamaa ruunaa ohjastaa kokenut monté-ässä Karoliina Sinkkilä.

”Target Kronos on ottanut viimeisimmät voittonsa helposti. Teivossa paikka yksin juoksuradalla on hyvä, ja eteenpäin siitä lähdetään heti lataamaan. Jos olen oikein käsittänyt, ruuna ei ole takaa yhtä terävä kuin keulasta, ja sen voitot ovat tulleet pitkälti johtopaikalta. Ajo-ohjeet ovat aina olleet, että keulaan ja että siitä lasketaan niin pitkään kuin pystytään. Sillä tavalla taktiikka on nytkin helppo laatia, ja jos ei onnistuta, niin sitten vain peili käteen. Paalulla on vakavia vastustajia, jotka varmasti pyrkivät meiltä ja muilta takamatkalaisilta pakoon. Helppoa ei tule olemaan”, Karoliina Sinkkilä miettii.

Hän rankkaa 09,9-aikaisen ja yli 364 000 euroa ansainneen Target Kronoksen ohjastamistaan hevosistaan kärkipäähän. Sinkkilällä on takanaan 1 114 starttia ja 197 voittoa.

”Montéssa hevosesta saa käsityksen aika lailla heti, kun hyppää satulaan. Ravurin hyvyyden tuntee paremmin jalkojen väliin kuin kärryille. Olen päässyt ohjastamaan hienoja hevosia, mutta kyllä Target Kronos on lämminverisistä yksi parhaista, ehkä jopa paras. Vähän vaikea on vertailla. Orchidea Slm oli sellainen työmyyrä. Wish Upon a Blackillä ei voittosumma ollut kuin parikymmentätuhatta euroa, mutta hänellä oli suuri tunnearvo mulle. Ruuna oli omiin sarjoihinsa kova menijä, ja voittoja tuli valtavasti”, Sinkkilä muistelee hänen valmennuksessaan 18 kertaa ykköseksi yltänyttä Wish Upon a Blackiä.

Suomen mestaruus ei suinkaan ollut Sinkkilälle hänen uransa ensimmäinen. Yhteensä titteleitä on tullut neljä, kaksi lämminveristen ja kaksi suomenhevosten puolelta. Tuoreimman SM-voittonsa Sinkkilä arvostaa korkealle. Mestaruutta juhlittiin asiaankuuluvalla riehakkuudella.

”Heti kisan jälkeen mentiin hevosen omistajan, hoitajan ja valmentajan kanssa kuohareille. Siitä jatkettiin Pieksämäelle Big Wheels -tapahtumaan. Täällä Suonenjoella oli sitten vielä Mansikkakarnevaalit, ja siellä mulla oli edustustehtäviä. Kysyin järjestäjiltä, että haittaako, jos on juhlien jälkeen vähän alkoholin vaikutuksen alaisena? Ei haitannut”, nauraa Mansikkatyttö vuosimallia 1997 Karoliina Sinkkilä.

Montén Suomen mestarit on palkittu viime vuosina ennätyksillisillä 7 500 euron ensirahoilla. Sinkkilä näkee, että palkintojen suhteen suunta on oikea, mutta parantamisen varaa on vielä.

”Kun aloitin urani, niin SM-lähdöissäkin olivat ykköset pieniä. Onhan 7 500 euroa siihen verrattuna iso raha. Kun SM-kisat ovat kuitenkin montén vuoden kohokohtia, niin voisi kattojärjestökin antaa tukea sen verran, että palkinnot saataisiin vaikka sinne kymppitonniin. Raha ratkaisee. Jos noille päiville on kärrypuolella tarjolla isompia palkintoja, niin hevosten taustavoimat valitsevat luonnollisesti ne lähdöt. Ja SM-karsintojen palkintoja pitäisi korottaa sinne 2 000 – 3 000 euroon, niin se houkuttelisi hevosia paremmin mukaan”, Sinkkilä linjaa.

Target Kronos on ehtinyt voittamaan Suomen mestaruutensa jälkeenkin jo kertaalleen. Ruuna oli braavuripaikaltaan johdosta Vermossa 28. heinäkuuta täysin pitelemätön. Vaikka täysosuma tuli hevoselle leikitellen, ohjastaja joutui käymään ennen kisaa läpi melkoisen kiirastulen.

Sinkkilä kertoo, että Oulun 19. heinäkuuta ravien ajotehtävien jälkeen hänellä alkoivat ankarat vatsakivut.

”Ambulanssilla kävivät yöllä pudottelemassa meillä kotona vähän roppeja. Tahtoivat ottaa minut heti mukaansa, mutta olin ilmoittanut oman treenattavani Another Trialin starttiin, ja ajattelin, että vielä nousen siitä. Sitten piti kuitenkin käydä seuraavana päivänä terveyskeskuksessa tiputuksessa, ja kun kuume kohosi, oli lähdettävä isolle kirkolle KYS:siin (Kuopion yliopistollinen sairaala) leikattavaksi. Varjoainekuvissa selvisi, että umpilisäke oli tulehtunut. Yritin vielä lääkäriä puhuttaa, että pitäisi olla huomenna hommissa, mitä jos kokeiltaisiin lääkekuurilla? Sen verran tiukka tuijotus tuli sieltä vastaan, etten uskaltanut enää enempää laittaa hanttiin”, Sinkkilä kertoo hymyssä suin.

Leikkauksesta meni vain viikon verran, ja sinnikäs Sinkkilä oli Vermossa Target Kronoksen satulassa.

”Mieheni otti kuvan Vermon voiton jälkeen juuri sillä hetkellä, kun hyppään hevosen selästä maahan ja tärähtää kipeästi. Siinä voi huuliltani lukea aika selvästi, mitä tuli manattua. Ryhtiä ei saanut suoraan ja käveleminen oli vaikeaa, mutta kyyry ratsastusasento oli suorastaan taivaallinen. Kun sitä on ollut koko elämänsä satulassa, niin siellä on kuin kotonaan ja osaa rentoutua”, Sinkkilä kuvailee.

Hän jatkaa, että tikit poistettiin pari päivää sitten. Vertauskuvallisen vuoristoradan ohella hän käytti eilen kehoaan konkreettisestikin stressitestissä Särkänniemen vuoristoradassa.

”Ihan jokaiseen huvipuiston laitteeseen ei pystynyt vielä menemään, mutta suunta on eteenpäin. Kengitykset ja kilvanajon pystyn hoitamaan, mutta muuten pitää ottaa pari viikkoa maltillisemmin.”

Sinkkilän raviviikonvaihde alkaa jo tänään perjantaina Vieremältä. Hänen valmennuksestaan avaa lahjakkaaksi alisuorittajaksi mielletty 13,5-ennätyksinen Another Trial. Liki 19 000 euron radoilta rahaa ravannut ruuna siirtyi Pettersson-Perklénin treenistä Sinkkilän tiluksille Iisvedelle kesän alussa. Edessä on Another Trialin uran ensimmäinen monté-koitos.

”Olen ollut kahden vaiheilla, jätänkö Another Trialin Vieremältä pois, mutta päätin, että lähdetään riskillä mukaan. Ruuna temusi tarhassa ja sai riskuja ja raskuja joka paikkaan sen seurauksena. Hevosta on hoidettu huippukylmällä ja Winwithwoolilla, ja sitä on uitettu. Another Trial on suuri arvoitus. Kyseessä on testistartti. Kokeillaan, sopiiko hevonen raviratsastukseen. Ruuna ponnistaa kisaan suoraan järvestä”, Sinkkilä sanoo.

”Kapasiteettia Another Trialilta löytyy, mutta tekemistä riittää. Sille pitäisi saada massaa päälle vielä 150 kiloa. Ruuna on ottanut aina starteista itseensä ja laihtunut niiden seurauksena. Ajetaan jokunen kisa ja pohditaan sitten, jatketaanko kilpailemista vai lihotellaanko ruunaa ja hoidetaan sen mahaa.”