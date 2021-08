Pohjoismaista kylmäveriyhteistyötä ollaan tiivistämässä Hippoksen Kauhasen mukaan

Jaana Kankaanpää

Sami Kauhanen on suomenhevosen asialla mm. kansainvälisessä kilpailuyhteistyössä. Kuvassa Kauhanen on Ari Hartikaisen tallin Intoiivarin seurassa.

Hippos aikoo lähtitulevaisuudessa edistää suomenhevosasiaa Ruotsin keskusjärjestölle lähetettävällä kirjelmällä. Tavoitteena on avoin pohjoismainen kylmäveriurheilu.

"Tapasimme Ruotsin ST:n puheenjohtajan Marjaana Alaviuhkolan kanssa Seinäjoen kuninkuusraveissa, ja puhetta oli myös tästä asiasta", Sami Kauhanen kertoo.

"Olemme nyt Hippoksessa laatimassa kirjettä naapuriin asiasta. Meistä kansainvälinen kilpailu ja sen tiivistyminen on ja olisi kaikkien etu aivan samaan tapaan kuin koko maailmassa lämminverisillä. Maailma tavallaan pienenee koko ajan, mikä on hyvä, kun hevosmäärätkin pienenevät maailmanlaajuisesti. Kilpailutoiminnan avautuminen on yksi apu tähän asiaan, ja jokainen laji tarvitsee muutenkin kovaa kansainvälistä kilpailua saadakseen aikaan huippu-urheilua. Esimerkin voima on on iso. Pitää olla huippuja, jotta saadaan uusia harrastajia ja lajia sekä kehitystä eteenpäin. "

Kuinka merkityksellisestä asiasta suomenhevosille näkemyksesi mukaan on kyse?

"Lyhyellä tähtäimellä ei ehkä niin isosta. Pohjois-Norjan sarjat esimerkiksi tietojeni mukaan ovat jo auki suomenhevosillekin. Avoimen sarjan kilpailumahdollisuuksiakin on olemassa, ja ne kiinnostavat, kuten H.V. Tuurin ja Odd Herakleksen tämän kauden yhteenotoistakin voi huomata."

"Ymmärrän myös suomenhevosväen huolen. Kaikille näkemyksille on sijaa keskustelussa. Pitkällä tähtäimellä pohjoismainen yhteistyö voi kuitenkin olla elintärkeää suomenhevosellekin. Suomenhevosen kasvattajan näkymät esimerkiksi voivat ratketa siitä, millaisia kilpailumahdollisuuksia varsalla tulee olemaan yli rajojenkin ja siitä voiko kasvattien kanssa parhaassa tapauksessa harrastaa huippu-urheilua vai ei?"