Hambovoiton takana on toinenkin torniolainen - mikä mies on Kenneth Liljamaa?

Adam Ström/StallTZ

Captain Corey, tässä hambovoittajana The Meadowlandsin ovaalin maalissa viime lauantaina, oli osaomistajalleen Kenneth Liljamaalle rakkautta ensi silmäyksellä Lexingtonin huutokaupassa.

Kenneth Liljamaa on torniolainen yrittäjä, jonka nimi on pulpahdellut esiin viime aikoina maailman arvostetuimman ravikilpailun The Hambletonianin voittajaan Captain Coreyhin liittyen. Mikä mies on tämä hambovoittajan osaomistaja Liljamaa?

Mikä parasta Captain Coreyn tarinassa tosiaan, Lexingtonin huutokaupassa 2019 paikalla oli kolme miestä valitsemassa hevosta, joka kirjoitti nimiensä tulikirjaimin kärryurheilun historiankirjoihin, ja kaksi heistä oli suomalaisia. Joukkueessa olivat Pohjois-Ruotsin taitava hevossijoittaja ja siitosorimies Robert Lindström, isoa valmennustoimintaa naapurimaassa pyörittävä myös torniolainen Petri Salmela sekä Liljamaa. Åke Svanstedt valikoitui oriin valmentajaksi vasta myöhemmin. Samoin muut osakkaat tulivat kuvaan mukaan myöhemmin - tosin jo saman huutokauppaillan aikana pääpiirteissään.

"Meillä oli Robertin ja Petrin kanssa huutokauppaluettelot täynnä merkintöjä monenlaisista hevosista", Liljamaa kertoo.

"Captain Corey myytiin vasta neljäntenä päivänä, mutta kun tulimme katsastamaan sitä kolmestaan, kävi selväksi, että kaikki muu on turhaa. Ainoa huoli meillä oli, että ori oli niin hieno, että se saattaisi mennä ulos meidän liigastamme. Se oli rakkautta ensi silmäyksellä."

Captain Corey maksoi 150000 dollaria.

"Robert sen huusi, ja jo tunnin sisään hän oli kerännyt kimpan siihen ympärille. SRF Stablen Lennart Ågren ja Knutsson Trotting oli saatu mukaan. Autossa tulossa Red Milen raveista seuraavana päivänä oltiin käytännössä koko kimppa kasassa ja mietittiin oriille valmentajaa. Minä ehdotin Marcus Melanderia, kun hänen hevosensa menivät juuri niissä(kin) raveissa mahtavasti, mutta minut äänestettiin kumoon. Kaikki muut olivat Kung-Åken miehiä tässä."

Svanstedt on nykyään osakaskin; ori oli kai vakuuttanut valmentajansakin jo hyvissä ajoin?

"Se oli kai Knutsson Trotting, joka myi sitten kaksivuotiskesänä Åkelle osan omasta siivustaan. Kyllä Åke on varmasti ollut oikea valinta, vaikka Marcuskin on tosi pätevä nuori mies. Jotenkin tuntui, että hevonen oli valtavan hyvä viime viikonloppuna ja valmentajan panoskin vahva. Hevonen oli parhaimmillaan oikeassa paikassa. Hyvä se on ollut siis toki varsasta asti."

Miltä tuntuu voittaa The Hambletonian?

"Sitä on edelleen vähän ymmärtämättömyyden tilassa. Tässä lajissa on minusta tarkoitus oppia koko ajan jotain uutta ja nostaa rimaa pikkuhiljaa, mutta nyt se rima meni jotenkin vähän ulottumattomiin."

"Tokihan tämä korona syö miestä juuri nyt. Mutta kyllä se oli tarpeeksi jännää ihan kotoakin käsin. Kovasti huvittaisi mennä Lexingtoniin lokakuun alussa katsomaan taas niitä huutokauppavarsoja - se on minun intohimoni tässä hommassa - ja Captain Coreytakin. Tykkään tutkia sukuja ja katsoa, että mistä yhdistelmistä syntyy hyviä ja mennä sitten katsomaan varsoja, että millaisilta ne näyttävät? Mutta ei Amerikan reissusta taida tulla tänäkään syksynä mitään."

Kuinka lujaa Captain Corey The Red Milellä oikein menee?

"Ravitkin ovat siellä hienot Kentucky Futurityssä ja rata tosi nopea sekä olosuhteetkin ihan kohdallaan usein, vaikka onkin silloin jo lokakuu. Meadowlandsissa oli ehkä kova rata, eikä kenkiä lopulta riisuttukaan. Red Mile on hevosystävällinen, ja siellä ehkä pääsee sitten koittamaan kengittä, minkä pitäisi olla vielä plussaa Coreylle. Katsotaan toki, kuinka ori palautuu hambosta - sehän oli tosi raju testi. Jos olosuhteet ja hevosen vire suosivat, voi mennä lujaakin."

Mistä Kenneth Liljamaan hevosharrastus juontaa juurensa?

"Lapsuudesta. Isä oli mukana kimppahevosessa -80-luvulla ja sen mukana käytiin raveissa. Sitten oli vuosikymmenten tauko asiassa. Vuonna 2009 olimme sitten kaveriporukalla menossa Elitloppetiin, kun törmättiin Elitauktion-huutokaupassa kahteen vanhaan torniolaiseen, Timo Nurmokseen ja Marko Alamäkeen. Kumpikaan ei ollut mitenkään samaa kaveriporukkaa aiemmalta mutta tuttuja kuitenkin. Timo sanoi silloin, että varsoissa on tulevaisuus. Jos kasvattaa tai ostaa huutokaupasta varsan, on mahdollista, että jonain päivänä on käsissä maailman paras hevonen. Niinhän siinä jokseenkin kävikin minulle reilun 10 vuoden kuluttua."

"Silloin tuli ostettua huutokaupasta Marko Alamäen työnantajan kasvattama Herbie Sisu (Here Comes Herbie). Se meni juuri Nurmokselle, ja päästiin Kriteriumin karsintoihin ja E3:n finaaliinkin, mitkä tuntuivat jo elämyksiltä. Kimpan nimi oli Team Karhu. Nimi viittasi Nurmoksen käyttämiin kuskeihin, Kontio ja Björn (Goop​). Derbyn karsinnassa ruuna loukkaantui. Suomessa tuli vielä menestystä mm. Kati Lindsbergin käsistä. Kati on tosi taitava pitämään helposti vaivautuvia hevosia fresseinä. Herbie oli Antti Ojanperänkin valmennuksessa, ja sieltä juontaa juurensa suuri respekti Ojanperän perheen touhuihin. Olenkin mukana heidän tallin kolmevuotiaassa kai aika lupaavassa Käskynhaltijassa (Jokivarren Kunkku), vaikka lämminverimiehiähän tässä ainakin juuri nyt tietenkin ollaan. He onnistuvat molemmilla roduilla upeasti ja etsivät myös itse aktiivisesti uusia lupauksia. Ei ne huiput tule tallinovelle kolkuttamaan, vaan niitä joutuu käydä etsimässä."

Mikä on hevostilanne muuten?

"Olen ollut monissa hevosissa kimpassa tässä välissä, mutta juuri nyt on erityistä noususuhdannetta. Välissä oli tavallisempia hyviä. Petrillä on mm. Idomenio Sisu (Googoo Gaagaa), joka voitti hienosti E3:n karsinnan mutta jäi pussiin finaalissa. Sillä jätettiin tarkoituksella lyhyt E3 väliin, mutta tähdätään Kriteriumiin. Impressive Sisu (Chocolatier) on aloittanut lupaavasti, mutta se on iso hevonen, jolla ei ainakaan vielä koiteta ihan parhaita vastaan. Täytyy varmasti laittaa nyt tällaisen menestyksen jälkeen jäitä hattuun hevosrintamalla."

Millainen tilanne Kenneth Liljamaalla on työelämässä?

"Pyöritän sijoitustoimintaa oman firmani kautta. Yritän kuitenkin tehdä aika paljon sellaisia asioita, joista oikeasti tykkään. Metsästys, kalastus ja muutenkin luontoon liittyvät harrastukset ovat hevosten ohella sydäntä lähellä. Joitakin vuosia sitten isäni sairastui sydänleikkauksessa tulleiden komplikaatioiden vuoksi. Hänen loppuelämänsä ei ollut ihan parasta aikaa, ja siinä oma ratkaisuni kypsyi, keskusteluissa isän kanssa. Olisin halunnut, että isä olisi nähnyt tämän, mutta hän poistui keskuudestamme keväällä. Haluankin omalta osaltani omistaa hambovoiton hänelle."