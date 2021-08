Gocciadoron nelivuotias Bengurion Jet valloittaa maailman Åby Stora Prisistä alkaen - Mika Forss nosteessa "italialaiskuskina"

Terhi Piispa-Helisten

Alessandro Gocciadoron nuoreen nousevaan kaartiin kuuluva Bepi Bi kävi keväällä Vermossakin, mutta sieltä valjakko ei saanut onnistumista. Muutama viikko myöhemmin ori jysäytti Solvallassa mahtisuorituksen 09,1.

Tässä haastattelussa Alessandro Gocciadoron vaimo Sinead Sernicoli kertoo taustoja tallin nelivuotiaiden, Bengurion Jetin tietenkin ja myös Elitloppetin nelivuotiseliitissä 09,1 johtavan rinnalta mennyt Bepi Bin (Donato Hanover), noususta kohti huippua. Bengurion Jet (Maharajah) on tehnyt selvää jälkeä Gocciadoron tallista käsin tällä kaudella ja pisteenä i:n päälle ori meni Hugo Åberg -päivänä Jägersrossa Euroopan kovimman ajan tänä vuonna 08,8 - ajamatta. Sernicoli kertoo myös tallin muista hevosista, Mika Forssin noususta tallin ykköslainakuskiksi Ruotsissa ja huippuhevosten tulevaisuudesta.

Bengurion Jet kohtaa lauantaina perinteikkäässä Åby Stora Prisissä "aikuisia" Euroopan huippuja taistossa 1,5 miljoonan kruunun ykköspalkinnosta 3140 metrin matkalla. Sernicoli kertoo myös tämän illan Solvallan Mika Forssin ajokin Brezza Du Krasin (Irving Rivarco) ja lauantain muiden 75-hevosten saumoista.

Voit katsoa Bengurion Jetin ennätysjuoksun tästä linkistä n. kohdasta 7.12 alkaen.

"Bengurion on hirmuinen lahjakkuus, mutta eihän me vielä tiedetä, mihin sen ura johtaa", Sinead Sernicoli huomauttaa.

"Lisäksi tallissa on toinen vastaava nelivuotislahjakkuus Bepi Bi, joka valitettavasti tuli tosi kipeäksi Bodenin startin jälkeen. Se palasi Italiaan ja tulee starttiin vasta lokakuussa. Ne voivat nousta ensi vuonna Elitloppetiin, mutta sen ne saavat itse näyttää. Siksi lauantai on vähän testikin Bengurionille - kuinka se menee matkan ja kuinka se riittää rutinoiduille jyrille? Uskomme että hyvin, mutta se nähdään."

"Tämä startti ratkaisee, ajetaanko Bengurion Jetillä vielä Ruotsissa lisää kilpaa vai palaako se Italiaan. Ja tähdätäänkö sillä kolmas lokakuuta Napolissa ajettavaan Euroopan huippujen Lotteria-ajoon vai mennäänkö tämä kausi loppuun vielä nelivuotiskisoissa? Kaikki on vähän auki, mutta lauantai kertoo lisää."

"Tallissa on muitakin menestyjiä huippulähdöissä, Vivid Wise AS (Elitloppetin kakkonen), Alrajah One, Vernissage Grif ja monta muutakin hyvää. Kehittyykö Bengurionista tai Bepi Bistä niiden veroisia tai parempia, sen aika näyttää. Uskomme että niistä voi tulla, mutta ei se mitenkään varmaa ole hevosten kanssa."

"Bengurion oli aika tavallisen hevosen maineessa, kun se tuli meille talvella, mutta pian kävi selväksi, että se sopii meidän treenisysteemiin. Ori treenasi pehmeässä hiekassa heti tosi vahvasti ja odotukset alkoivat nousta. Kuitenkin se on ollut starteissa yllätys - että tulikin näin hyvä hevonen."

Miten Mika Forss valikoitui teidän hevostenne kuskiksi Ruotsissa?

"Ennen kaikkea koska oli tiedossa, että hän on erinomaisen hyvä ohjastaja. Palaset ovat loksahdelleet muutenkin kohdalleen. Hän vaikuttaa Sisu-talleilla, missä meidän hevosemme ovat Ruotsissa ja on apuna hiitatessa ja aina kun tarvitaan. Hän tulee hyvin juttuun meidän sekä henkilökunnan kanssa ja yhteistyö tosiaan toimii. Nythän olemme kuulleet kommentteja, joissa ruotsalaiset ovat sanoneet, että ei tuossa ja tuossa lähdössä voi pärjätä, kun siinä on Gocciadoron hurja hevonen ja Mika Forss ajaa. Sen täytyy olla sitten toimiva kombinaatio, jos ihmiset noin ajattelevat!"

Mitä muita menestyssaumoja viikon T75- ja T86-raveissa on tallistanne tällä viikolla?

"Brezza Du Kras (Solvalla, keskiviikko, lähtö 2) on kova tamma. Sillä tähdättiin jopa tammojen EM:een, mutta koska Forss kertoi, että hän on luvannut ajaa toista hevosta siinä kisassa, joten ilmoitimmekin sen starttiin jo viikkoa aikaisemmin. Åbyssä lauantaina on monta saumaa. Bubble Effe (lähtö 2) on huippuhevonen myös, mutta se oli kolarissa viime vuonna, missä vastustaja tuli suoraan päälle, ja oriin toipuminen henkisesti tuosta on kestänyt ja kestänyt. Nyt tuntuu, että se on alkanut toimia, ja odotukset ovat korkealla lauantaina ja jatkossa."

"Zaccaria Bar (lähtö 3) on takarivistäkin mahdollinen, Benedetto O.P. ja Borboletta (75-4) molemmat kovia. Paikat suosivat ehkä Borbolettaa enemmän. Zap Di Girifalco (75-5) tuskin onnistuu rajussa lähdössään huonolta paikalta. Amornero Roc (75-6) ja Bengurion (75-7) ovat oikein hyviä saumoja meidän mielestämme."

Keskiviikkoillan T86-jackpotkierros Solvallassa alkaa kello 20.20 - ravit alkavat jo klo 19.30. Lauantain Åby Stora Pris -ravit starttaavat kello 15.45 - T75 menee kiinni 17.20 (kaikki ajat ovat Suomen aikoja).