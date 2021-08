Markus Forss jatkamassa vanhempiensa Mika Forssin ja Marjo Kivimaan jalanjäljissä – Korttikurssin jälkeen odottaa työpaikka Jerry Riordanin luona

20-vuotias Markus Forss on ottamassa ensi askelia samalla uralla, jolla isänsä Mika Forss nousi maamme parhaaksi, eli raviohjastajana. Nuori mies on tänään mukana Teivossa ajolupakurssin ensimmäisissä volttausharjoituksissa.

Jari Lauri

Raviammattilaisen taivalta aloitteleva Markus Forss ja 3-vuotias Peter Piper.

Markus Forss tulee todellisesta raviperheestä, sillä myös hänen äitinsä Marjo Kivimaa on ollut ikänsä hevosammattilainen. Forss on ollut aina kiinnostunut perheensä tekemisistä, mutta kiiruhtanut hitaasti omassa harrastuksessaan.

Nyt mies kuitenkin on siis korttikursseilla. Lisäksi kolmas syyskuuta päättyvän kurssin jälkeen nuorella miehellä odottaa työpaikka Halmstadissa Jerry Riordanin tallilla. Tällä viikolla nuori Forss on myös käynyt kerran auttamassa Markku Niemisen tallilla hevosten ajossa ja on menossa torstaina ja perjantaina uudestaan.

”Vasta tänä keväänä tuli sellainen tunne, että tämähän voisi olla vaikka ammattikin”, Forss jr kertoo.

”Ei sillä, että tätä välttämättä lopun ikää tehtäisiin, mutta aika näyttää mihin tämä johtaa. Nyt hevoset kiinnostavat ainakin kovasti. Ratkaiseva hetki oli alkukeväällä. Taustalla oli jonkin verran poniharrastusta, ja isän ja äidin töitä oli tietysti seurattu läheltä. Kuitenkin suunniteltu kaksi kuukautta Sisun talleilla venähtikin neljäksi kuukaudeksi.”

”Siellä vasta alkukeväästä ajoin ensimmäistä kertaa yksin täysikasvuista hevosta. Sitten kahden kuukauden jälkeen, jotka menivät perheen oman tallin noin 10 hevosen kanssa työskennellessä vanhempien apuna, olinkin vielä kaksi kuukautta lisää Roni Paldanin apuna."

"Heinäkuussa meillä oli vielä Hämeenkyröön palattuani kolme ajohevosta, joita tuli ajeltua. Nyt talli on tyhjä, kun äiti otti toisenlaisen työpaikan. Kun kotona ei ollut enää ajettavia, keksin, että Niemisellähän ehkä tarvittaisiin ajoapua ja soitin sinne. Aina hevoset ja isän työkin on kiinnostanut, mutta vasta nyt vähän enemmän.”