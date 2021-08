Huisi Hemmo ja Ville Kalle karsintavoittajina Derby-finaaliin Killerillä – Katso videot karsintalähdöistä

Terhi Piispa-Helisten

Santtu Raitalan ohjastama Huisi Hemmo vei ensimmäisen Derby-karsinnan kilometriajalla 1.25,6a/2140 metriä. Arkistokuva.

Ensimmäisen karsinnan paras oli selityksittä Huisi Hemmo. Santtu Raitala suunnisti lähtökiihdytyksessä orilla johtopaikalle, jonka valjakko piti varmoin ottein maaliin asti. Voittajan kilometriaika 2 140 metrin ryhmäajossa oli tasaisen vauhdinjaon jälkeen 1.25,6.

"Hemppa lähti hyvin liikkeelle auton takaa ja rauhoittui juoksemaan johtopaikalla. Kun Suvelan Rinssi tuli siihen rinnalle, ymmärsi, että aletaan kilpailemaan", Raitala kuvaili voittajahaastattelussa.

Voittajaa valmentaa Antti Ojanperä, jonka sairausloman aikana Raitala on ollut tallilla ajoapuna. Huisi Hemmo on hänen ajopassinaan. Huisi Hemmon kilpailutahti on Raitalan mukaan ollut tarkoituksella suhteellisen väljä.

"Sillä ajatuksella on ajettu kilpaa, että vire olisi parhaimmillaan finaalissa. Ei hevonen ainakaan huonompaan suuntaan ole menossa."

Huisi Hemmon omistaa Scuderia Orso Polare Haukiputaalta.

Finaaliin selvisivät myös Suvelan Rinssi, Säihkeen Säväys, Vennelmon Välkky, Margarida ja Lumi-Rami.

Toisen karsintalähdön voittajaksi kurkotti Ville Kalle kilometriajalla 1.25,8. Ari Moilanen lähti kiriin toisesta ulkoparista jo kierros jäljellä, kun vauhti oli painunut 1.29-lukemiin. Toinen kilometri tultiin 1.23-kyytiä ja Ville Kalle voitti hallitusti.

Toiseksi ehti Hiipeli ennen Sipiseetä. Finaaliin pääsivät myös Core, Elan ja Kinderi.

"Kyllä jännitti loppusuoran tulo, Ari ajaa niin nuukasti tuota loppusuoraa", valmentaja Jouko Paavola kertoi tunnelmiaan voittajahaastattelussa.

"Vedin muutaman kovan vedon ja ajelin metsäteillä. 20:n pintaan ajoin kovimman vedon, mulla on aika raskaat kärryt. Kotona sanoin, että hevosen suhteen saa olla levollisella mielellä", Paavola kuvaili poikansa Janne Paavolan omistaman orin viimeistelyjä.

"Hevonen lähti nyt hyvin liikkeellekin ja oli varman tuntuinen", Moilanen totesi.

Finaali ajetaan Jyväskylän Killerillä 21. elokuuta. Ykköspalkinto on 36 000 euroa.

Finaalin ratajärjestys:

1. Sipisee/Jani Ruotsalainen

2. Ville Kalle/Ari Moilanen

3. Suvelan Rinssi/Teemu Okkolin

4. Huisi Hemmo/Santtu Raitala

5. Säihkeen Säväys/Jukka-Pekka Kauhanen

6. Elan/Antti Teivainen

7. Margarida/Antti Kinnunen

8. Kinderi/Hannu Torvinen

9. Hiipeli/Jarmo Saarela

10. Core/Henri Bollström

11. Vennelmon Välkky/Ville Mikkanen

12. Lumi-Rami/Miika Tenhunen

Raveissa juostiin myös Suomen ennätys. Pirttilän Roosa pisteli 4-vuotiaiden suomenhevostammojen uusiksi keskipitkän matkan tasoitusajon SE-lukemiksi kilometriajan 1.29,4 2 700 metrin matkalla.

Ari Moilanen suitsi Ville Kallen toisen karsintalähdön voittajaksi ajalla 1.25,8. Arkistokuva.