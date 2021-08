Ruunaruhtinas Stallonella ei kaihdeta Ruotsin-reissua – "Jos suomenhevosia otetaan vastaan sinne, niin meidän pitäisi käydä ajamassa siellä"

Elina Paavola

Iikka Nurmonen sai taas tuulettaa rauhassa, kun Stallone voitti helposti myös toisen Ruunaruhtinas-kilpailun osamatkan.

Stallone voitti leikitellen myös Ruunaruhtinas-kilpailun toisen osamatkan. 2 600 metrin ryhmäajo taittui kilometriaikaan 1.25,8. Eilen ruuna vei mailin ryhmäajon tulisella kirillä.

Tänään radalta 12 matkaan lähtenyt valjakko sai kyttäillä matkalla sopivasti toisen radan jonossa. Kun Iikka Nurmonen käänsi lopulliseen kiriin 600 metriä jäljellä, maisema vaihtui vilkkaasti. Loppukaarteessa näytti, että perässä seurannut Haukeli Expressen nousisi voitto-otteluun, mutta tasoero oli lopulta selvä.

"Kiva kun sai voittaa kaksi lähtöä. Eiköhän se kehittynyt näistä lähdöistä vielä lisää. Uskotaan, että sillä pärjätään jatkossa pitkään", Iikka Nurmonen kertoi voittajahaastattelussa.

Voittajan valmentaja Ossi Nurmonen oli varikolla luonnollisesti tyytyväinen hevoseen.

"Hevonen näytti koko ajan hyvältä ja juoksu onnistui. Eilinen juoksu oli hieno, se oikein sykähdytti, kun hevonen näytti mitä osaa tehdä. Tämä oli enemmän sellainen rutiinisuoritus", Ossi Nurmonen tuumi MT Ravinetille.

Stallonen jatkosuunnitelmat ovat vielä auki.

"En osaa vielä sanoa, missä seuraavan kerran ajetaan. Kysyinkin tytöltä tullessa, että missä olisi kolmen viikon päästä sopiva sarja. Voi olla, että ajetaan Kuopiossa, mutta se on vielä auki."

Isorahaisen kuusivuotiaan suomenhevosen kilpailuttaminen ei välttämättä ole yksinkertaista. Stallonen kyvyt toki riittävät pitkälle.

"Ei se tänä vuonna ole ollut vaikeaa. Sopivasti on ollut kuusivuotislähtöjä ja nyt tämä ruunaruhtinas. Parvelan Retu on tietysti ollut melkein aina vastassa ja se on kovempi hevonen. Vaikka Stallone on useimmiten hävinnyt sille, ei se ole ottanut siitä nokkiinsa, vaan palvelee ihmistä, kuten eilen ja tänään nähtiin."

Ossi Nurmonen on perinteisesti ollut sopivan tilaisuuden tullen valmis myös Ruotsin-reissuihin.

"Jos suomenhevosia otetaan vastaan sinne, niin meidän pitäisi käydä ajamassa siellä. Jossakin oli 15 000 euron ykkösiä, oliko Bergsåker vai Skellefteå, niin miksei käytäisi Ruotsissa ajamassa. Suomessa ei taida tuommoisia ykkösiä olla enää kuin Pohjoismaiden mestaruudessa."

Nurmonen arvioi, että Skellefteåhon voi ajaa myös yläkautta maita pitkin, vaikka matka onkin pitkä. Muille radoille reitti kulkee Vaasan kautta laivalla.

"Matka on tietysti maata pitkin pitkä, mutta jos hevonen matkustaa hyvin, ei se seisaallaan väsy."

Stallone on lähtökohtaisesti hyvä reissumies, mutta Ruunaruhtinaan väliyönä se kävi kotitallilla.

"Ei tuollainen 200+200 kilometriä matkustusta lähtöjen välillä tietysti optimaalinen tilanne ole. Mutta se kertoo tietysti hevosen luokasta, että pystyi silti voittamaan noin."

Stallonen omistaa ja on kasvattanut Stall Noora. Ruunan hoitaja on Katariina Nurmonen.

Stallone keräsi kahden osalähdön ja kokonaiskilpailun voitosta palkintorahoja yhteensä 23 000 euroa.

Päätösmatkan kakkonen Haukeli Expressen sai ohjastaja-valmentaja Antti Ala-Rantalan suupielet hymynkareeseen.

"Eilen eturivi oli mahdoton paikka hevoselle, pää ei kestänyt ollenkaan ja se oli laukalla heti auton takana. Tänään oli takarivi ja otin muutenkin oikein varman päälle. Se polki hyvin maaliin asti", Ala-Rantala kehui.

"Kirppu-ajo taitaa olla Rovaniemellä 15 tonnin ykkösellä kahden ja puolen viikon päästä. Siihen väliin voisi katsella yhden startin."

"Porukallekin hieno homma. Tämä hevonen on yllättänyt aivan täysin, että on näin hyvä", hän kiitteli.

Ruunaruhtinaan kokonaiskilpailun tulokset:

1 Stallone / Iikka Nurmonen +0,0

2 Pyörylän Paroni / Santtu Raitala +3,0

3 Hissun Turbo / Tuomas Pakkanen +6,4

4 Don Viking / Hannu Torvinen: +6,5

5 Haukeli Expressen / Antti Ala-Rantala: +6,8

6 Perusliksa / Veli-Erkki Paavola +7,0

7 Aatsi /Jarmo Saarela +9,3

8 Nopsan Vauhti / Ville Pohjola +10,0

9 Pertturi / Roni Waarna +13,8

Elina Paavola

Iikka Nurmonen ja hevosenhoitaja Katariina Nurmonen saivat juhlia Stallonea tuoreena Ruunaruhtinaana.