Milligan's School vei Åby Stora Prisin 1,5 miljoonaa kruunua – 3 140 metriä taittui uuteen ME-aikaan 1.11,9a

MALIN ALBINSSON / TR BILD

Ulf Eriksson juhli Milligan's Schoolin voittoa Åby Stora Prisissä tunteella.

Milligan's School starttasi 3 140 metrin ryhmäajoon takarivistä radalta 10. Ulf Eriksson oli tarkkana lähtökiihdytyksessä ja tuikkasi edestään lähteneen Mindyourwalue W.F.:n vanavedessä johtopaikalle asti.

Tilanteessa oli totista, mutta rehtiä kilvanajoa. Örjan Kihlströmin ohjastama Who's Who laukkasi ulkopuolelta tavoitellessaan johtopaikkaa.

"Siinä oli tiukka paikka, mutta sain pidettyä hevosen etujalat Örjanin edellä, ja luotin, ettei hän aja päälle", Eriksson kertaili ATG:n lähetyksessä.

Eriksson liikuttui kyyneliin, kun haastattelija kysyi hänen ajatuksiaan maalilinjalla. Hän kertoi ajatustensa olleen hiljattain edesmenneen isänsä luona.

Milligan's School polki 3 140 metriä läpi tasaisen tappavaa tahtia kilometriaikaan 1.11,9. Tulos on uusi ulkomaisten orien ja ruunien Ruotsin ennätys. Ruotsin raviurheilun keskusjärjestön Svensk Travsportin mukaan tulos on myös uusi maailmanennätys. Edellinen RE-tulos 1.12,4 oli Moni Vikingin nimissä. Vertailun vuoksi tasoitusajon pitkän matkan RE on Moni Vikingin 1.11,9.

Milligan's Schoolin omistaa Stall T.Z. eli tallinimen takaa löytyy Stefan Melander. 8-vuotias ori on Åbyn 1,5 miljoonan kruunun ykköspalkinnon myötä koonnut urallaan yhteensä 16,5 miljoonan kruunun eli noin 1,6 miljoonan euron voittosumman.

Toiseksi sijoittui Zarenne Fas ennen Mindyourvalue W.F.:ää. Stall Nikkasen ja MP Silvan omistama Short In Cash oli kuudes ajalla 1.12,6.