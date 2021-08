"Minun 15 hevosen valmennustallistani on kaksi osallistujaa tammojen EM-lähdössä, se on lähes epätodellista" – Sybille Tinterin työkeikka Amerikkaan vaihtui ravitallin pyörittämiseen Ruotsissa

Ylva Welen

Saksalainen Sybille Tinter menestyy ravivalmentajana Ruotsissa. Kuvassa mukana 11,6-aikainen tamma Opalis.

Saksalaisen Sybille Tinterin nimi on ainakin vielä suomalaiselle raviyleisölle hieman tuntemattomampi. Ensi vuonna 40 vuotta täyttävä Sybille on kuitenkin tehnyt pitkän uran raviurheilun parissa, joista viimeiset vuodet ovat kuluneet Ruotsissa.

Päätyminen Ruotsiin oli monen sattuman summa.

"Reilut 10 vuotta sitten tarkoituksenani oli lähteä Ranskan-vuosien jälkeen jenkkeihin töihin. Viisumi ja työlupa-asioita järjestellessäni lupasin aikani kuluksi lähteä kilpailumatkalle Ruotsiin isäni hevosen kanssa”, kertoo Sybille ensikosketuksestaan ruotsalaiseen raviurheiluun.

Sattumien kautta Sybille sai vastuulleen muutaman hevosen lisää Ruotsissa. Jonkin ajan kuluttua isä Klaus Kern siirsi koko toimintansa Saksasta Ruotsiin, ja Sybillen työkeikka Amerikkaan oli vaihtunut ruotsalaisen ravitallin pyörittämiseen.

"Olimme monta vuotta Kalmarin liepeillä. Isäni piti hevosia maapaikassa, ja minun vastuullani oli ratatalli. Teimme töitä aika kovalla tahdilla”, kertoo Sybille ensimmäisistä Ruotsin vuosistaan.

Vaikka töitä riitti isän filiaalissa, päätti Sybille samanaikaisesti käydä kurssit ruotsalaisen ammattivalmentajalisenssin varten. Lopulta liian hektinen elämänrytmi otti veronsa.

"Reilut viisi vuotta sitten uuvuin, ja palasin Saksaan. Tein ihan muun alan töitä parisen vuotta. Veri alkoi kuitenkin vetää takaisin hevoshommiin Ruotsiin”, kertoo Sybille paluustaan ravialalle.

Sybillen Saksassa olon aikana isä-Klaus oli muuttanut eteläisestä Ruotsista Salaan noin 100 kilometrin päähän Tukholmasta. Sybille alkoi taas auttaa isäänsä, joka piti hevosia Hanna ja Peter Rexhammarin Armanbo-tilalla.

"Otin A-valmentajalisenssin ulos vuonna 2018 sitten, ja aloitin tallinpidon Julmyrassa. Saksalaisen Stall Habon hevoset menestyivät oikein mainiosti aluksi. Sitten kuitenkin yhteistyöni loppui väliaikaisesti Stall Habon kanssa, ja palasin jälleen lähtöruutuun”, kertoo Sybille ravivalmennustoiminnan nopeista suhdannemuutoksista.

Vuoden 2019 syksyllä Stall Habon taustalla oleva Hans Ulrich Bornmann halusi aloittaa uudelleen yhteistyön Sybillen kanssa. Yksi ensimmäisistä uuden satsauksen hevosista oli sittemmin Kari Lähdekorvelle myyty Payet D.E.

"Hevoset alkoivat mennä oikein mukavasti, sain lisää hevosia valmennukseeni Stall Habolta. Myönteinen vire jatkuu edelleen”, myhäilee Sybille.

Viime vuonna Sybillen hevoset juoksivat sisään 1,7 miljoonaa kruunua 156 starttiin. Tämän vuoden 135 starttia ovat tuoneet jo palkintorahoja yli kaksi miljoonaa kruunua. Voittoprosentti valmentajana tänä vuonna on 21 ja kolmen parhaan joukossa hevoset ovat olleet lähes joka toinen kerta. Linkki valmentajatilastoon.

Sybille valmentaa hevosiaan Armanbossa, samoissa tiloissa isä-Klausin kanssa.

"Isä on jo yli 60-vuotias, ja on viime aikoina vähentänyt valmennettaviensa määrää. Olen saanut häneltä karsinoita käyttööni. Isä ja koko perhe auttaa minua päivittäisissä toimissa, meillä on hyvin toimiva perheyritys”, kiittelee Sybille, joka haluaa nostaa myös vuokranantaja Hanna Rexhammarin roolin esiin.

"Hanna on todella kullanarvoinen henkilö minun toiminnassani. Hän tarjoutuu usein hoitamaan iltaruokinnan, tai siivoa karsinat minun ollessani ravireissulla. Ilman toimivaa tukiverkkoa ei toiminnastani tulisi mitään."

Keskiviikkona Solvallassa ravattavaan tammojen EM-lähtöön Sybille suhtautuu odottavaisesti. Stall Habon omistamat Hollannissa syntynyt Kate Baldwin sekä Saksassa syntynyt Namanga Bo ovat vasta neljävuotiaita. Se ei kuitenkaan Sybilleä huoleta.

"Minun 15 hevosen valmennustallistani on kaksi osallistujaa tammojen EM-lähdössä, se on lähes epätodellista."

"Kumpikin on mennyt hyvin, ja tottuneet juoksemaan kovissa lähdöissä. Kate Baldwin sai hyvän kakkosradan. Keulaan ja sen jälkeen selkäjuoksu on tavoitteena. Jos kiritilat aukeavat loppusuoran alussa, spurttaa tamma kovaa. Namanga Bo on kyllä valitettavasti kasiradalta melko toivottoman tehtävän edessä. Kate Baldwinillä joudumme ajamaan takakengät jalassa. Muita muutoksia hevosilleni ei tehdä”, analysoi Sybille keskiviikon lähtöä, jossa voittaja kuittaa miljoona kruunua.

Saksassa Sybille ei ole viime vuosina kilpaillut. Saksan derbyviikonloppuna elokuun lopulla on kuitenkin tarkoitus suunnata takaisin synnyinmaahan kilpailumatkalle. Saksalaisen raviurheilun tila ei saa aikaiseksi kovin suuria hurraa huutoja Sybilleltä.

"Derbyviikonloppuna on ihan hyvä palkintotaso. Muuten palkintotaso on liian alhainen. Saksalaisessa raviurheilussa ei ole oikein kunnollista strategiaa toiminnan eteenpäin viemiseen. Siinä ruotsalainen raviurheilu on paljon edellä”, toteaa Sybille realistisesti.

Tammojen EM-lähtö juostaan Solvallassa 18. elokuuta. Suomea edustavat Willow Pride ja Chicharita.

Lähtölista

1. Eenymeenyminymoedk/Örjan Kihlström

2. Kate Baldwin/Carl Johan Jepson

3. Allegra Gifont/Alessandro Gocciadoro

4. Rebella Matters/Joseph Verbeeck

5. Miracle Tile/Erik Adielsson

6. Mellby Free/Björn Goop

7. Willow Pride/Mika Forss

8. Namanga Bo/Claes Sjöström

9. Unique Juni/Mats E Djuse

10. Chicharita/Jorma Kontio

11. Kali Smart/Adrian Kolgjini

12. Dear Friend/Johan Untersteiner