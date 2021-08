Kari Lähdekorven ravurit vaihtoivat Ranskassa valmentajaa - ”On se omituinen omistamisen muoto, kun et saa tietoa hevosistasi”

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Arvo Ylitalon perikunnan ja Kari Lähdekorven Ranskassa kisaava ravuritroikka on muuttanut uuteen talliin.

Ranskassa hieman vajaan vuoden kilpaillut Sobel Conway on muuttanut Jean-Michel Baziren valmennuksesta Jarmo Niskasen talliin. Niskanen on suomalainen juuriltaan, mutta hän on varttunut Ruotsissa ja valmentanut kolmisenkymmentä vuotta Ranskassa. Hänen tallinsa sijaitsee lähellä Pariisia Grosbois'n valmennuskeskuksessa. Lisää Niskasesta ja hänen toiminnastaan voit lukea täältä.

8-vuotias Sobel Conway on tienannut Ranskassa 20:ssa kisassaan yhteensä yli 155 000 euroa. Voittoja ruuna on ravannut kolme kappaletta. Sobel Conway oli alkukeväästä huippulyönnissä, mutta kesän kisoissa tulosta ei ole tullut samaan tahtiin.

Lähdekorven ja Ylitalo Garden's Stable Oy:n omistamista hevosista seurasivat Sobel Conwayn perässä Bazirelta Niskasen talliin 6-vuotiaat Kaptah ja Payet D.E. Ne molemmat avasivat Ranskassa heinäkuussa, ja kummatkin ovat yltäneet yhteen ykköseen.

”Kaikki alkoi siitä, kun kysyin Kirsiltä (Manninen, työskentelee Baziren tallilla) tekstiviestillä, että vieläkö Sobel Conwayta kannattaa pitää siellä? Vastaus oli, että he haluavat ajaa sillä vielä kilpaa. Sitten kun Sobel pysähtyi viime startissaan keulasta, niin tuli vastaus, että nyt voi hakea pois”, Kari Lähdekorpi kertoo.

”Niskasen Jarmo haki Sobelin, ja mulla oli ruunalle jo kyyti järjestettynä Suomeen. Jarmo sanoi, että hevonen on stressaantunut ja laihassa kunnossa. Hän oli laskenut sillä pari lenkkiä, ja sanoi, että ruuna käy tosi kuumana, ei tahdo pystyä ajamaan. Jarmo vei Sobelin merenrantatalliinsa syömään ja rauhoittumaan. Tuli sitten tunne, että otetaan muutkin pois. Kaptah meni Jarmolle pian perässä, ja eilen he hakivat myös Payetin.”

Lähdekorpi sanoo, että kommunikointivaikeudet olivat painavin syy valmentajan vaihtamiseen.

”On se omituinen omistamisen muoto, kun et saa tietoa hevosistasi. Niin kuin nyt Sobelin kohdalla ei ollut tietoa, että hevonen on ollut stressaantunut. Kaptah aloitti hyvin montéssa, mutta oli sitten vaisumpi, eikä syystä tiedä itse mitään. Yleensä vasta huomaat, kun hevoset on ilmoitettu johonkin starttiin, että nyt ne ainakin ovat kilpailukunnossa.”

Jarmo Niskanen on Lähdekorvelle tuttu jo vuosien takaa.

”Mulla oli hänellä aikoinaan treenissä Maxwell Mayday, ja oli joitakin jo ennen sitä. Ranskalaiset treenarit eivät osaa puhua englantia, ja heidän kanssaan asioiminen on niin haastavaa. Jarmoon saa kontaktin ja löytyy yhteinen kieli”, Lähdekorpi kommentoi.

Miltä näyttää Ranskassa olevien ravurien jatko pidemmällä tähtäimellä?

”Ainakin toistaiseksi kaikki jatkavat Ranskassa, Payet ja Kaptah varmaan pidempäänkin. Sobelin kohdalla voittosumma nousee ongelmaksi. Sillä on rahaa jo niin paljon (liki 365 000 euroa), että isoilla radoilla pitää kohdata aina parhaat. Sarjat menivät poikki siinä 300 000 euron kohdalla. Jos sitten lähtee maaseuturadoille, niin siellä joutuu lähes aina 25 metrin pakille. Juttelin Anders Lindqvistin kanssa, ja hän sanoi ihan samaa. Ongelma pahenee Lindqvistin mukaan, kun voittosumma nousee yli 400 000 euron”, Lähdekorpi valaisee.

”Laitetaan Sobel kuosiin, ja ehkä siitä olisi sitten Suomeen jollekin hevonen. Jollekin, joka haluaa tehdä regentzetit. Sobel on ihan terve jaloistaan. Payetin täytyi tuntua hyvälle, kun Kirsi sanoi, että joku haluaisi ostaa sen. Siitä ei sitten kuitenkaan kuulunut enää sen jälkeen.”

Lähdekorpi omistaa Ranskassa olevan ravurikolmikon Arvo Ylitalon perikunnan kanssa. Ylitalo menehtyi heinäkuun lopulla.

”Perustelin valmentajan vaihdoksen Arvon tyttärelle, ja asia kävi hänelle”, Lähdekorpi sanoo.

”Meillä on edelleen perikunnan kanssa 15 hevosta yhteisomistuksessa. Näin jatketaan ainakin toistaiseksi, katsotaan sitten jatkoa. Voi olla, että lunastan Arvon puolikkaat itselleni. Kaikki hevoset ovat kaupankin, mutta ilmaiseksi en niitä anna, eikä mitään paniikkia ole. Asiallisia tarjouksia otan vastaan. Suomessa ei sen suurempia muutoksia valmentajien suhteen ole tulossa. Matter of Factia kyseltiin siitostammaksi Ruotsiin, mutta tarjousta ei lopulta tullut. Alunperin oli puhe, että Matter of Factilla ajetaan kilpaa, ja se menee sitten Arvolle siitostammaksi.”

Lähdekorpi summaa, että Ylitalon perikunnalle jäi yhteensä 47 hevosta, osa on yhteisomistuksessa ja osa heidän omassa omistuksessaan.

”Siinä on paljon yksi- ja kaksivuotiaita varsoja. Ne ovat myynnissä. Niistä tietää Nivolan Hannu kertoa enemmän. Arvon tytär sanoi, että hevoset olivat isän henkireikä ja tärkeitä hänelle, mutta kun omistukset kulkevat pääfirman kautta ja sinne kertyy ylettömästi kuluja, niin sekin on hankalaa.”

Arvo Ylitalo laskettiin lauantaina haudan lepoon.

”Onhan tämä omistaminen ilman Arvoa täysin erilaista, mielekkyyttä on lähtenyt pois”, Lähdekorpi lausuu.