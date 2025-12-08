Väinö-Kalle Korhonen Ruotsiin komennukselle: ”Toivottavasti minua ei unohdeta” Nouseva ohjastajanimi Väinö-Kalle Korhonen lähtee alkuvuodeksi töihin Johan Untersteinerin tallille. Tavoitteena on palata kahden kuukauden jälkeen takaisin kotimaahan, sillä ohjastaminen kiinnostaa yhä.

Väinö-Kalle Korhonen on ajanut tänä vuonna 175 ravilähtöä, joista voittoisia on ollut 16. Kuva: Ville Toivonen

Lauantaina Väinö-Kalle Korhonen voitti Teivossa kokelasliigan finaalin Chip And Chargella. Voittajahaastattelussa ohjastajalupaus kertoi, että pesti Timo Hulkkosella lähentelee loppuaan. Vuodenvaihteessa Korhonen suuntaa Halmstadiin suurvalmentaja Johan Untersteinerin tallille.

”Timo on suunnitellut toiminnan lopettamista, mutta on täällä vielä hevosia. Lappu on saatu kuitenkin kouraan”, Korhonen kertoo tämänhetkisestä tilanteesta MT Hevosille.

Korhonen kertoo, että Untersteinerin tallilla hevosenhoitajana työskentelevä isosisko Iida Korhonen vinkkasi avoinna olevasta pestistä.

Pitempääkin siivua olisi ollut tarjolla, mutta lopulta Väinö-Kalle Korhonen tarttui lyhyeen pätkäkomennukseen.

”Aion olla Ruotsissa pari kuukautta, ja palaan sitten Suomeen. Katson, missä täällä olisi työpaikka, ja samalla palaan kilvanajon pariin takaisin”, hän suunnittelee.

Ruotsissa työtehtävinä on luvassa hevosten hoitamista ja ajamista. Kilpaa ei Korhonen odota pääsevänsä ajamaan.

”Johanilla on siellä valmiiksi kokelaita niitä lähtöjä ajamassa. Otan kuitenkin varmuuden vuoksi ajokassin mukaan. Tuuletetaan sitten ajopukua pihalla, jos ei muuta. Kilvanajo olisi hienoa, mutta olen varautunut parin kuukauden breikkiin. En ole suoraan johtajan kanssa puhunut vielä.”

Korhonen ei myönnä, että ulkomailla työskentely olisi mitenkään ensisijainen tavoite. Ruotsinkin pesti tuli yllättäen ja pyytämättä.

”Onhan siitä aina vitsiä heitelty, mutta nyt se realisoituu. Saksaankin olisi ollut kolmen kuukauden homma tarjolla, mutta Untersteinerilla on enemmän suomalaisia.”

Väinö-Kalle Korhonen on aiemminkin kertonut panostavansa ohjastamiseen. Ruotsin keikkaan liittyykin huoli siitä, että nuori ohjastaja pysyisi poissaolon aikana valmentajien mielessä.

”Toivottavasti minua ei unohdeta, kun käyn Ruotsissa. Toivon, että minulle tarjotaan jatkossakin hevosia, kun homma on lähtenyt jonkinlaiseen nousuun. Kyllä Ruotsiin sitten aina paluulipun saa, jos huvittaa lähteä.”

Kun työt Hulkkoselta loppuvat, olisi kuopiolaisella aikaa hieman ladata akkuja ja lomailla. Aivan jouten ei Korhonen kuitenkaan malta olla.

”En tiedä, osaako sitä koko paria viikkoa vaan olla. Enköhän mä kuitenkin jossain käy ajoapuna. Ja ajan kilpaa niin paljon kuin mahdollista. Kai mä nippa nappa joulun maltan olla paikallaan”, Korhonen nauraa.