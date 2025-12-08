Päivän ravit ja ideahevonen: Kuvernööri hallitsee Seinäjoella Maanantaina kansa kyntää adventtisohjossa, jonka jälkeen on aika rentoutua Seinäjoen ravien ja euronelkun parissa. Illemmalla etsitään joulufiilistä Färjestadin Toto64-pelistä.

Jaa Kuuntele

Hannu Hietasen iltapuhde: kuusi valmennettavaa startissa ja koelähtö mukaan lukien seitsemän ohjastustehtävää. Kuva: Elina Paavola

MT Hevoset | Ravit Markku Lindström

Maanantain ravit ajetaan Seinäjoella. Yhdeksän lähdön ravien pelillinen koukku on viikon alussa totuttuun tapaan Euronelkku, joka käsittää ravien neljä viimeistä lähtöä.

Seinäjoella ei vielä valmistauduta kauden päätökseen, sillä radalla kisataan vielä tapaninpäivänä. Maanantain ravit alkavat kello 18.00. Eurot täytyy kohdistaa nelkkuun viimeistään kello 19.55.

Kierroksen pelatuin hevonen on Seppo Suurosen valmentama ja Henri Bollströmin ohjastama Pase Kevätön. Syksyllä hienosti menestynyt viisivuotias lähtee liikkeelle 20 metriä edempää kuin mainiossa kunnossa kilpaileva Rankkari. Lähtöasetelmat puoltavat Pase Kevätöntä voimakkaasti.

Tipsihevosen ainesta on kolmannen kohteen Governor Hossissa. Hannu Hietasen suojatti ei ole loppuvuodesta päässyt voittojen makuun, mutta Kaustisen esityksen perusteella sellainen voisi olla nyt luvassa.

Ulkoradalta startannut Governor Hoss osallistui Kaustisella todella tuliseen avaukseen, mikä painoi ymmärrettävästi viimeisellä sadalla metrillä. Seinäjoella lähtöpaikka on paras mahdollinen, ja lujaa lähtevä ruuna saa kaikella todennäköisyydellä mieluisan reissun.

Kovimmista vastustajista Maze Craze Ass kärsii seiskaradan lähtöpaikasta, mutta hevonen on osoittanut kestävänsä mahdollisen paikan johtavan rinnalla. Pahin uhka Governor Hossille lienee hyvässä kunnossa kilpaileva Jonny Länsimäen Levitating.

Hannu Hietanen on maanantaina Seinäjoen varikolla kiireisin mies, sillä laihialaisella on raveissa mukana kuusi kilpahevosta.

Ruotsin illassa Färjestadin kierroksella huomattavaa on, että monet avainhevoset starttaavat hankalilta paikoilta.

Toisen kohteen Capitol Wise As lähtee liikkeelle takamatkalta. Sarja ja seura ovat kylläkin sopivia. Todella sopivassa porukassa kilpaileva kolmannen kohteen Superstitious joutuu antamaan tasoitusta takarivin uloimmalta lähtöpaikalta. Päätöskohteen kovaluokkaisin hevonen Pearl Kayz on viidentoista hevosen lähdössä puolestaan paikalla 14.

Färjestadin Toto64-peli alkaa kello 20.30, jolloin Seinäjoen ajot ovat vielä vaiheessa.