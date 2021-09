Iivari Nurminen vaihtaa Johan Untersteinerille - kumppani Linda Metsämäki satsaa ratsuihin

Anu Leppänen

Iivari Nurminen saa pakata pian muuttokuorman ja lähteä kumppaninsa Linda Metsämäen kanssa kohti Ruotsin etelää.

Iivari Nurminen, 27, muutti noin vuosi sitten Ruotsiin määräaikaiseksi sijaiseksi Mika Haapakankaan talliin Bergsåkeriin. Sitä seurasi alkuvuodesta siirto pykälän etelämmäs Team Melkko & Soroselle. Nyt puolen vuoden Julmyrassa jälkeen Nurminen ja elämänkumppaninsa siirtyvät etelämmäs uuteen menestystalliin Johan Untersteinerille. Lisäksi Iivari Nurminen on aivan näinä päivinä muuttanut suomalaisen ohjastajalisenssinsä Ruotsin vastaavaksi.

"Olen tähdännyt tähän itselleni parin viikon muuttojakson, jossa välissä ehdin käydä Suomessakin", Nurminen kertoo matkalta torstai-illan Örebron raveihin, joissa hänellä on yksi ajokki.

"Siinä ehtii järjestää muutonkin sitten vähän inhimillisempänä. On ollut hyvää aikaa Ruotsissa. Täällä on nuorille ohjastajille enemmän mahdollisuuksia, ja niitä edelleen haen tässä muutossa. Olen saanut ymmärtää, että Untersteinerillä olisi tulossa lisämahdollisuuksia kilvanajoon."

"Tämän isäksi tyttöystäväni hakee uusia kuvioita ratsuhomminsa. Lindalla on kaksi viisivuotiasta eli nuorta aika lahjakasta esteratsua, ja Halmstadin seudulla on enemmän kilpailumahdollisuuksia niillekin. Hänellä on kaikkiaan kolme ratsua ja oma ravurinsa Cookie Girlinsä täällä mukana. Pyritään, että hän pystyisi tekemään oman osaamisalueensa työtä siellä ja luomaan uusia kontakteja. Kuvaan kuuluu ratsujen myynti ja välitys. Lindalla on lisäksi edelleen toimintaa Suomen puolellakin. Olimme onnekkaita ja löysimme asuinpaikan, johon liittyy oma talli ja johon meidän hevoset saadaan sijoitettua. Untersteinerillä työskentelevä Eija Lehtinen on ollut isona apuna asioiden järjestelyssä."

"Olen nyt saanut olla kahdessa oikein osaavassa paikassa töissä. Katjalla ja Jannella esimerkiksi hevoset ovat totaalisesti keskiössä. Ne ovat hienossa kunnossa ja ne hoidetaan aivan mahtavasti. Yksi hyvä juttu ruotsalaiseen talliin mennessä nyt on, että ehkä opin paremmin ruotsia. Tähän asti suomella on pärjännyt vielä liian usein. Toinen on se kilvanajo. Se kiinnostaa kyllä ja toivon niitä mahdollisuuksia. Näihin nuorten kuskien saumoihin toivoisin lisäystä Suomen päässäkin, vaikka kehitystä on tapahtunutkin viime vuosina. Kuitenkin ravikulttuuri on jotenkin edellä näissä asioissa täällä Ruotsin puolella. Siksikin ollaan puhuttu, että satsataan nyt tähän työhön nimenomaan täällä Ruotsissa."

"Siksi myös tuli siirrettyä oma ohjastuslisenssikin nyt tänne Ruotsiin. Olen myös iloinen, että vaikka lähden, niin isäni Anssi Nurmisen ja Melkon tallin yhteistyö on jatkumassa. Lisäksi toivon, että voisimme toimia jatkossa jonkinlaisena Anssin tallin Ruotsin sillanpääasemana tai optiona. Jos siellä on tai tulee hevosia, joilla olisi tilin mahdollisuutta täällä Ruotsin vähän paremmilla palkinnoilla, niin niitä voisi ehkä sitten lähettää tänne meille. Aika näyttää, mitä näistä kuvioista syntyy, tietenkin."