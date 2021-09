"Lento ei ole myynnissä, vaikka se ei enää senttiäkään juoksisi" – Vuoden voitokkaimman suomenhevosen titteliä tavoitteleva ruuna saattoi aiemmin pysähtyä radalla katselemaan maisemia

Lystilän Lento on tarjoillut Paula ja Risto Pirttimaalle yllätyksiä ja ikuisia muistoja.

Elina Paavola

Lystilän Lento (vas.) ja Överbyn Salama ovat tarhakavereita. Risto Pirttimaa valmentaa molempia tähtijuoksijaruunia. Hän muistuttaa, että hevosten eteen tehdään paljon tiimityötä.

Lähes tarkalleen vuosi sitten ravikilpailu-uransa aloittanut Lystilän Lento voitti jo viime vuoden puolella kolmesti. Menestys on jatkunut myös tänä vuonna. Tällä hetkellä Lystilän Lento pitää suomenhevosten voittotilaston kärkisijaa 11 täysosumalla yhdessä Parvelan Retun ja Hissun Turbon kanssa.

Lystilän Lento on Pirttimaan perheen kotikasvatti. 3-vuotissyksystä 4-vuotiskevääseen silloinen ori oli Kaustisen ravikoululla treenissä, mutta muuten se on asunut elämänsä ajan kotitallillaan. Ruunaksi se operoitiin 4-vuotiaana.

”Kotona sitä on ajettu koko ajan, vaikka kilpaileminen alkoi vasta viime syksynä. Aiemmin sitä ei oikein juokseminen kiinnostanut radalla, se saattoi pysähdellä ja katsella maisemia kesken kaiken”, Paula Pirttimaa muistelee.

Koelähdön Lystilän Lento läpäisi kilometriajalla 1.37,8 paikallisravilähdössä 24. elokuuta viime vuonna.

”Pohjolan Ville ajoi sitä ja sanoi radalta tullessaan, että kyllä tällä voi halutessaan kovempiakin lähtöjä ajaa”, Paula Pirttimaa kertoo.

Kaksi ensimmäistä kilpailua toivat kaksi voittoa. Jälkimmäisessä ennätys korjaantui jo lukemiin 1.31,5. Tänä vuonna ruunalla on ajettu lähes pelkästään ryhmälähtöjä. Helmikuun volttilähdössä se polkaisi lähtötohinassa pahasti etujalkojen kannoille.

Voittokulku on yllättänyt Paula ja Risto Pirttimaan.

”Risto kyllä kellotti sille joskus 24–25:n kyytejä palan matkaa ennen kilpailemisen aloitusta, mutta on se oikeasti yllätys ollut, että Lento on näin hyvä.”

Risto Pirttimaa vastaa Lystilän Lennon valmennuksesta. Ajohevoskolmikon täydentävät Överbyn Salama ja Lystilän Lennon 10-vuotias sisko Lystilän Villikaro, jota ei yrityksestä huolimatta saatu tiineeksi kesällä. Oloneuvoksen ja seurahevosen tärkeässä virassa on Eko-Tuli.

Kotona ajopaikat rajoittuvat kesäkelillä pihapiirissä kiertävään 450 metrin lenkkiin, jossa on varsin jyrkät mutkat. Lumikelillä ympäristön teillä voi ajella pitkiäkin lenkkejä.

”Semmoisen 200 metriä tässä nyt pystyy laskemaan reippaammin, ja parissa käännöksessä pitää ottaa melkein kävelyksi. Se on hyvä puoli, että hevoset tuntuvat oppineen nopeat rytminvaihdokset”, Risto Pirttimaa kertoo.

Pirttimaat käyvät hevosineen kahdesta kolmeen kertaan viikossa hiitillä Oulaisten, Alavieskan tai Pattijoen raviradalla. Jos startteja tulee tiheään, treenimäärää löysätään.

Risto Pirttimaa on itseoppinut valmentaja.

”Omasta juoksukokemuksesta olen ottanut oppeja. Rekeä en hevosen perään laita, enkä uita hevosta. Hiittikärryillä ajetaan ja voimapuolta saa kehitettyä, kun laittaa painavat koppakärryt perään.

Hevosten valmentaminen on Pirttimailla tiimityötä. Risto ajaa kaikki hevoset ja Paula huolehtii jalkojen kylmäämisestä ja muusta huollosta. Hevoset kengittää Mikko Jutila ja kilpailuissa ohjissa on Ville Pohjola.

”Hevoset ovat mahdollisimman paljon ulkona. Tarhat ovat aika isoja ja isompi kesälaidun on tuossa vieressä. Yritetään tarjota hevosille mahdollisimman luonnollinen elinympäristö”, Paula Pirttimaa sanoo.

Lystilän Lento on kerännyt menestyskulkunsa aikana lähes 28 000 euron voittosumman. Ruunan otteissa on semmoinen maku, että menestyksen rajat eivät tule vastaan vielä vähään aikaan. Hevosen hintaa on kysytty kerran, mutta turhaan.

”Lento ei ole myynnissä, vaikka se ei enää senttiäkään juoksisi”, Risto Pirttimaa vakuuttaa.

Hevoset tulivat perheen elämään vuonna 2005, kun toiselle tyttärelle hankittiin ratsuksi lämminverinen entinen ravuri. Sille ostettiin pian kaveriksi Lystilän Lennon emä Karolin Tyttö.

”Emälinjalta on paljon hyviä hevosia, kun sitä tarkemmin katsoo. Lystilän Lennon paras ominaisuus on, että se jaksaa mennä pitkään kovaa. Osa siitä tulee varmasti geeneistä, sillä emä ja isä I.P. Lento olivat molemmat sitkeitä menijöitä”, Risto Pirttimaa huomauttaa.