Seppo Suuronen maltillisin odotuksin tänään Vermoon – Villinmiehen Tammakilvan ja Kriteriumin karsintoihin kovemmilla odotuksilla

Liinan Säihke on kehittynyt valmentajansa mukaan huimasti tänä vuonna.

Ville Toivonen

Seppo Suurosen valmennustalli on ollut tällä kaudella hyvässä vireessä. 180 starttia ovat tuoneet 35 voittoa ja reilut 187 000 euroa rahaa.

Seppo Suurosen valmennettavat ovat menestyneet tänä vuonna mainiosti. Viimeisimpänä arvovoittona talliin tuli V.G.Voiton Oulu Express -voitto. Neljävuotias ori kuuluukin ensi tiistaina ravattavien Kriterium-karsintojen suosikeihin.

”Ori tuntuu kotona edelleen oikein hyvälle. Kyllä finaalipaikka pitää olla tavoitteena kaiken ollessa kunnossa”, toteaa Seppo Suuronen.

Lämminveristen Kriterium-karsinnoissa Suurosen tallista on mukana Lightning Luca.

"Ihan asiallisestihan se on mennyt. Se tuntui hyvälle vedoissa, jotka juuri äsken ajoin. Voi toki olla vähän liian rutinoitumaton tuohon lähtöön. 2 600 metrin matka on lisäksi pieni kysymysmerkki”, pohtii Suuronen.

Syksy on tunnetusti ikäluokkakilpailujen sesonkiaikaa. Ennen Teivoa ravataan perjantai-iltana Lappeenrannassa Villimiehen Tammakilvan karsinnat. Suurosen tallista on mukana suomenhevosten karsinnoissa Liinan Säihke.

"Se on kehittynyt huimasti tänä vuonna. Vaikka sillä onkin ikävä kasirata auton takana, on se lähellä finaalipaikkaa. Sitä on vähän vaikea verrata muihin saman ikäisiin tammoihin. Finaaliin päästessään sillä olisi oikein hyvät saumat ottaa hieno sijoitus."

Tänään Suurosen tallista debytoi kaksi mielenkiintoista hevosta Vermossa. Sekä Valiant Dream että Taistelu Jaska tiedetään kyvykkäiksi hevosiksi. Suurempia menestysodotuksia ei juvalaisvalmentajalla ole.

"Valiant Dream on näyttänyt hyvälle Kaisan ja Riston ajaessa sillä reippaammin. Taistelu Jaska tuntuu kotona hyvälle, mutta niin se on tuntunut edellisessäkin paikassa. Jos saisimme kummallakin rahaa Vermosta, olisin tyytyväinen”, toteaa Suuronen.