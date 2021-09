Tamara Skutnabb tuore A-valmentaja Ruotsissa nuorimpana naisena kautta aikojen – Timo Hulkkosen Edimasta toiveissa mainoshevonen

Skutnabb on nuorin ammattivalmentajan lisenssillä operoiva nainen Ruotsissa.

Ville Toivonen

Tamara Skutnabb on tuore ammattivalmentaja Ruotsissa. Tallissa on nyt 10 hevosta.

Jo useamman vuoden ajan Ruotsissa vaikuttanut Tamara Skutnabb otti keskiviikkona käyttöön ammattivalmentajalisenssinsä. Nuori raviammattilainen odotti oikeaa ajankohtaa jonkin aikaa.

"Minulla on sen verran monta vierasta hevosta valmennuksessani. Amatöörilisenssillä saan valmentaa ainoastaan viittä vierasta hevosta omieni lisäksi. Jo ihan käytännön syistä oli hyvä ottaa A-lisenssi ulos nyt”, perustelee Tamara päätöstään.

Östersundin raviradalla vastavalmistuneessa tallissa hevosiaan valmentavalla Tamaralla on tällä hetkellä valmennuksessaan 10 hevosta. Karsinoita tallissa on 15, ja se on ainakin aluksi sopiva maksimimäärä.

"Sunnuntaina pitäisi tulla pari ruotsalaisen omistajan hevosta valmennukseen. Vanhempani asuvat tällä hetkellä täällä. Heistä on iso apu. Heidän lähtiessä pois pitää miettiä työntekijän palkkaamista”, kiittelee Tamara vanhempiensa Brita Flanderin ja Erik Skutnabbin apua tallin päivittäisissä rutiineissa.

Elokuussa 23 vuotta täyttänyt Tamara on MT Ravinetin tietojen mukaan nuorin nainen, joka on ottanut A-lisenssinsä ulos Ruotsissa.

"Hauska tilastollinen fakta, jos olen tosiaan nuorin nainen, joka on aloittanut A-valmentajana Ruotsissa. Tämä on ollut unelmani jo kauan. Vähän vaikea sulattaa, että nyt nimen perässä on A-kirjain travsport.se sivustolla”, toteaa Tamara tyytyväisenä.

Tamara opiskeli aikanaan Wångenin ravikoulussa Hippologiksi. Paluu Östersundiin Sundsvallista kesän alussa oli luonnollinen valinta Tamaralle.

"Arvelin olevan helpompi saada hevosia valmennukseeni tutuista ympyröistä. Muutto tänne vaikuttaa hyvälle ratkaisulle, enemmistö hevosistani on paikallisten omistajien. Östersundin rata tarjoaa hyvät valmennusolosuhteet. Radan organisaatiolla on myös hyvä tekemisen meininki”.

Aloittava ammattivalmentaja tarvitsee mielellään niin sanotun mainoshevosen, jonka avulla saisi hyviä tuloksia radalta. Tamara toivoo yhteistyökumppaninsa Timo Hulkkosen Edimasta tällaista mainoshevosta.

Kolmevuotias tamma oli toinen Hulkkosen valmennuksesta Uumajassa hyvällä 13-tuloksella elokuun lopulla. Startin jälkeen tamma siirtyi Skutnabbin hoiviin.

"Annetaan tamman sopeutua kaikessa rauhassa. Kolmevuotiaalle tammalle on hyvin lähtöjä tarjolla syksyn aikana eritoten Bergsåkerissa. Rakennetaan Edimaa starttien myötä. Ensimmäinen isompi tavoite on Margaretas Tidiga Unghästserie helmikuun alussa Solvallassa. Mennään toki hevosen ehdoilla."