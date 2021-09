Työhyvinvointipsykiatri ja hevosmies Elmo Niskasaari: "Hevosammattilaisten työssä jaksamisen Pandoran lipas on avattava"

Psykiatri ja psykoterapeutti Elmo Niskasaari on on tunnettu toimija Pohjois-Pohjanmaan kuntasektorilla, mutta myös Oulun seudun hevosihmisenä. Niskasaari on juuri nyt mukana järjestämässä työhyvinvointipäivää seudun hevosihmisille.

Hanna Moisanen

Elmo Niskasaari viihtyy säännöllisesti omistamansa Enter Mayweatherin surassa Lumijoella Mari Leinosen tallilla: "Meistä on tullut hyviä kavereita." Hän käy ruunallaan treenilenkeilläkin viikottain.

Niskasaaren ja yhtiökumppaninsa yritys hoitaa Pohjois-Pohjanmaan erinäisten kuntien työterveydessä psykiatrian ja työhyvinvoinnin sarkoja. Vapaa-ajallaan Niskasaari suuntaa Oulusta usein Lumijoelle nautiskelemaan omistamansa menestyshevosen Enter Mayweatherin (Make It Happen) seurasta ja kyydistä. Tai käy raveissa. Asia, johon hän on jo jonkin aikaa kiinnittänyt huomiota, on hevosihmisten työmäärän hurjuus. Perjantaina tohtori on mukana kantamassa korttaan kekoon pohjoisen Suomen alan ihmisten jaksamisen puolesta.

"Joitakin aikoja sitten tuli keskusteltua jaksamisasiasta Äimäraution tallialueella Pohjanmaan Hevosjalostusliiton toiminnanjohtajan Aune Huttusen kanssa", Elmo Niskasaari kertoo.

"Hevosammattilaisten työhyvinvoinnista on tehty tutkimuksiakin, ja niidenkin perusteella hevosammattilaisten ja talliyrittäjien jaksaminen on todella tiukoilla. Puhuimme että asialle pitäisi tehdä jotain ja Aune tarttui asiaan. Nyt ollaan siinä pisteessä, että perjantaina tällainen tapaaminen järjestetään. Ei todellakaan olla raviradalla, vaan ihan jossain muualla, ja kokemukseni mukaan jo pelkällä vertaistuella on tosi iso merkitys. Näitä kohtaamisia pitäisi olla ihan arjessakin."

"Hyvänä puolena on, että hevos- ja ravi-ihmisten uupumusasiasta on alettu viime aikoina puhua avoimemmin. Suomessa naisvalmentajat, Kati Lindsberg ja Christa Packalén esimerkiksi, ovat ansiokkaasti kertoneet julkisuudessa työn raskaudesta. Ruotsissa Peter Untersteiner ja Peter Ingves ovat olleet avoimina uupumuksestaan. Ehkä pian suomalaiset miehetkin osaavat kertoa tilanteestaan, sillä se on tie parempaan. Ei aina tarvitse hankkia esimerkiksi ammattiapua, vaan vertaistuki ja puhuminen kaverillekin on jo iso apu. Siksikin ollaan nyt järjestämässä tätä tapahtumaa. Toivotaan että saataisiin siitä vaikka jokavuotinen asia."

"Tämä alan ihmisten työssäjaksamisen Pandoran lipas pitää avata. Ihmiset pitää saada puhumaan asiasta. Lepo, ravinto, liikunta ja itsensä arvostaminen, ne on saatava työn raskaan raatajille iskostettua. Pitää paremmin kääntää työn vaativuus voimavaraksi. Ja pitää löytää kanavia, joissa omista tuntemuksista voi puhua. Ei tosiaan välttämättä ammattilaisen kanssa vaan voi ja pitäisi puhua kollegoiden, samoja kokemuksia omaavien ihmisten kanssa. Ja pitää saada tekijät ymmärtämään, kuinka paljon parempi aikaisin puhuminen on, kuin liian myöhään. Vertaan ammatti-ihmistä joskus teflonpannuun. Hyvin hoidettuna se kestää todella pitkään. Mutta jos menet ja poltat sen, sitä et korjaa enää oikein millään."

"Hevosalan yrittäjä usein ahtaassa paikassaan on sellainen oikea pienyrittäjän stereotypia, jonka on usein ehdittävä, jaksettava ja osattava tehdä itse kaikki 24/7. Alan taloudelliset ehdot ovat tiukat. Hevosen pito on kaupunkilaiselle esimerkiksi niin kallis harrastus, että yrittäjän täytyy hinnoitella alakantiin. Näin joudutaan tilanteeseen, jossa henkilökunnan palkkaamisiin tai avun hankkimiseen ei koeta olevan varaa."

"Talous on alalla mennyt vain vuosi vuodelta ahtaammalle. Esimerkiksi -80-luvulla, kun ukkini suomenhevosmenestyjä Riviero (Vieteri) teki menestysvuoden, siitä jäi jotain käteenkin. Siellä Rivieron reessä minun ensikosketukseni raviurheiluun on suurin piirtein tapahtunut. Omistajat tekivät menestysvuoden -86 tuloilla perheineen matkan Floridaan katsomaan Pekka Korven paikkoja siellä. Nyt ei yksi normaaliravien voitto takaa edes kuukauden kääntymistä plussalle. Vaikea edes välillä nähdä, mistä alan pienyrittäjät voisivat saada toimeentulonsa. Seurauksena on tutkimusten mukaankin uupumusta ja pahimmillaan äärimmäisiä ratkaisuja."

"Alalla on siis paljon työsarkaa, mutta Maikkulan kartanon tapahtumalla koitetaan saada alulle hieman uutta näkökulmaa asiaan. Minä alustan asiaa vähän, ja sitten on paneelikeskustelu, jossa hyvinvointiyrittäjä Kirsi Keränen, Hippoksen toimitusjohtaja Sami Kauhanen (jolla on kokemusta valmentajan työstäkin) ja ravivalmentaja Mauri Jaara ovat kanssani panelisteina. Antti Pylkkänen toimii puheenjohtajana. Ennen kaikkea yritetään saada alan toimijoille erilainen päivä hyvine ruokineen: saunoineen, hyvinvointitiedon jakamisineen ja tilaisuuksineen keskustella asioista vertaisten kanssa."

"Hevosten kanssa on mahtava olla tekemisissä. Opiskelu- ja ruuhkavuosien jälkeen minulla on ollut Enter Mayweatherin myötä tilaisuus tehdä paluu rakkaan harrastuksen pariin. Minulle SE on terapiaa. Siihen voimakkaaseen tunteeseen, yhteyteen hevosen kanssa, koko lajin tulevaisuus saattaa kiteytyä. Alalla on haasteita, kuten yleinen kuva, joka ei aina ole positiivinen, mutta mahdollisuuksiakin. Kuitenkin alan tekijöillä on hevoshomman 'ihanuudesta' huolimatta tosiaan kova haaste ihan päivittäisessä jaksamisessa. Se on nyt yksi tärkeä asia, johon on kiinnitettävä huomiota."

