Ruotsissa ravihuijaus: henkilö luuli ostaneensa lauantain Ruotsin 75-suosikin - omistaja ei tiennyt asiasta mitään

Ravimedia Travrondenin mukaan Färjestadin lauantain 75-suosikeihin kuuluva Crazy First Love liittyy tällä viikolla ilman asianosaisten omaa syytä huijaukseen. Kolmas osapuoli on esittänyt omistajaa tai omistajaa edustavaa tahoa ja hujannut ostajakandidaattia.

Antti Savolainen

Robert Berghin valmentama Crazy First Love on tällä viikolla 75-suosikkeja, mutta ruuna on liitetty myös hevoshuijaukseen. Bergh tai hevosen taustavoimat eivät liity tapaukseen.

Travrondenin mukaan Crazy First Loven omistajalle Madelen Wikstenille oli tullut tällä viikolla yllättävä soitto. Puhelimessa ollut henkilö oli pyytänyt Wiksteniä lähettämään hänelle omistajanvaihdoslomakkeen allekirjoitettuna, koska henkilö väitti ostaneen ja ilmeisesti maksaneenkin hevosen. Wikstenille asia oli suuri yllätys, koska hän ei todellakaan ollut myymässä hevosta. Wikstenin perhe tunnetaan omista kasvateistaan, joiden loppuliite on W.F., esimerkiksi miljonääriravuristaan Mindyorvalue W.F.:stä. Jälkimmäinen ruunakin on Robert Berghin valmennuksessa, kuten huijaukseen käytetty Crazy First Lovekin.

Wikstenille tulleessa puhelussa kävi ilmi, että ilmeisesti kolmas henkilö oli väittänyt mainitulle ostajakandidaatille olevansa myymässä 75:n neloskohteen suosikkina starttaavaa Crazy First Lovea (Love You). Kyseisen Unionstayern-lähdön ykköspalkinto on 110000 kruunua. Asialla oli kiire, koska hevonen on starttaamassa lauantaina, ja ilmeisesti huijari oli saanut ostajan lähettämään väitetyn ostohinnankin tililleen.

Ruotsin raviurheilun keskusjärjestön tietojen mukaan tapaus ei ole ainoa laatuaan. ST:n juristi Göran Wahlman kertoo Travrondenille, että juuri nyt on taho tai tahoja ilmeisesti etsinyt hyväuskoisia hevosenostajakandidaatteja, joille myydä ilman, että hevosen oikea omistaja on tietoinen asiasta.

Crazy First Loven tapauksessa on yritetty pankin kautta estää rahojen lopullinen siirtyminen, mutta tarina ei kerro, onnistuiko se. Lisäksi Crazy First Loven tapauksesta on tehty rikosilmoitus. Keskusjärjestö ST on nostanut valmiustasoaan, jotta mitään väärinkäytöksiä ei pääsisi läpi esimerkiksi omistajanvaihdostapauksissa.

Tapaus muistuttaa kiinteistövuokrauksissa internetissä tapahtuneita huijauksia, joissa kolmas taho on vuokarnnut kiinteistöjä esimerkiksi lomakäyttöön, joita se ei ole omistanut. Pahimmissa tapauksissa kiinteistöjä ei ole ollut olemassakaan.

Linkki Travrondenin alkuperäiseen uutiseen.