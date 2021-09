"Eläinten kanssa toimiessa on osattava varautua ikäviinkin asioihin" – Por Nie Rockin jalka ei parantunut toivotulla tavalla

Terhi Piispa-Helisten

Ennätykset 1.11,1aly ja 1.13,2ke juossut Por Nie Rock kilpaili koko uransa Markku Niemisen valmennuksessa.

Koko uransa Markku Niemisen valmennuksessa kilpaillut ja lähes 140 000 euron voittosumman kerännyt Por Nie Rock on jouduttu lopettamaan. Kahdeksanvuotias ruuna loukkaantui uran viimeiseksi jääneessä startissaan huhtikuun lopulla.

Toiveissa oli että Por Nie Rock olisi pystynyt viettämään eläkepäiviä syntymäkodissaan Aki Porhion perheen luona Valkeakoskella. Näin ei ikävä kyllä käynyt.

"Ruuna oli koko kesän karsinalevossa. Hankoside ei kuitenkaan parantunut odotetunlaisesti. Elokuussa näimme, että ruunalla oli selkeästi kipuja. Niinpä hevosen kannalta paras ratkaisu oli lopettaa se”, toteaa Aki Porhio ääni painuksissa.

Vaikka Por Nie Rockin ura ja elämä päättyi loukkaantumisen vuoksi, ei Aki Porhio halua vaipua synkkyyteen.

"Eläinten kanssa toimiessa on osattava varautua ikäviinkin asioihin. Onneksi meillä on Por Nie Rockin emä New Grove Panama ja muut Por Nie Rockin sisarukset jäljellä. Ravit ja hevosenomistaminen jatkuvat niiden kautta."

New Grove Panama jäi valitettavasti tyhjäksi tänä vuonna. Ilman varsaa Aki Porhio ei silti toivottavasti ensi keväänä jää. Viisivuotias Por Nie Soul (i. Love You) on kantavana Maharajahista.

"Neljävuotias Por Nie Blues (i. Brillantissime) on palailemassa sairastauolta. Vuotias orivarsa Love Yousta, Por Glam Rock, on ihan näinä päivinä saapumassa Niemiselle opetettavaksi ja valmennukseen. Joten hevosrintamalla tapahtuu myös myönteisiä asioita”, hymähtää Porhio.

Aki Porhio on myös osaomistajana Markku Niemisen valmennuksessa olevalla Amerikassa syntyneessä kolmevuotiaassa tammassa Light Out Alicessa (i. Muscle Massive).

"Sillä oli vähän ongelmia loppukesästä. Eiköhän sekin ole kohta puoliin tulossa starttiin”, päättää Aki Porhio.