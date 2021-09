Calgary Games menossa siitokseen – ennen sitä vuorossa UET

"Menhammarissa käytiin, ja heidän motivaatio saada oma kasvattinsa orilistalleen on kova."

Adam Ström / Stall TZ

Calgary Games voitti Ruotsin Derbyn varsin vakuuttavasti. Ori on kuuma nimi jo nyt myös ensi kauden siitosmarkkinoilla.

Ruotsin Derbyssä raviurheilevaa maailmaa kohauttanut Timo Nurmoksen ori Calgary Games on viime viikolla käynyt spermatesteissä tulevia siitosoritöitä varten. Tänään valmistuu toisaalta UET Grand Prixin karsintojen ensi pyhän lähtölistat.

Mukana listoilla on Nurmokselta ME-ori Calgary Gamesin (Readly Express) lisäksi Suomen Derbyyn suosikeihin lukeutunut Sahara Jaeburn (Ready Cash). Vain oriit ja tammat voivat päästä mukaan. Ruunilla ei ole kilpailuoikeutta, ja näin esimerkiksi Nurmoksen tallin Derbyssä viidenneksi sijoittunut Chiru ei ole oikeutettu mukaan.

Karsinnat ajetaan Solvallassa Kriteriumviikonlopun sunnuntaina. Kriteriumin ja Oaksin finaalit ovat vuorossa jo lauantana. UET:n karsinnoissa on 200 000 kruunun ykköspalkinnot ja finaalissa laitetaan nolla perään.

Vielä noitakin suuremmista rahoista on kyse Calgary Gamesin siitosorisuunnitelmissa juuri nyt. Se kävi viime viikolla Menhammarissa spermatesteissä, ja tulevaisuus näyttää sinetöidyltä siitosoriin töihin jo ensi kaudeksi.

"Kaikki on edelleen auki, mutta sikäli näyttää kivalta, että testit sujuivat erittäin hyvin", Nurmos kertoo.

"Oriin sperma oli todella hyvää ja se toimi astustustilanteessa kuin vanha tekijä. Menhammarista kommentoivat, että käytös oli poikkeuksellisen viisasta. Kaikki toimi heti, kuten oriilla on kyllä mennyt tähänkin asti. Se on osannut kaiken, mihin se on ryhtynyt."

Vaikuttavatko siitosorisuunnitelmat kilpailuohjelmaan, esimerkiksi UET:n osallistumiseen?

"Ei tällä tietoa. Calgary on ilmoitettu mukaan, ja se meni normitreenit eilen lauantaina. Tänään ajoin Kriteriumin hevosilla, jotka ovat startissa jo lauantaina. Tietysti tässä on vielä viikko starttiin ja jatkosta on vielä vaikeampi sanoa juuri nyt, mutta UET:hen ainakin nyt tähdätään."

Onko Calgaryn sijoituspaikka ensi kaudella sovittu?

"Ei mitään, mutta Menhammarissa käytiin, ja heidän motivaatio saada oma kasvattinsa orilistalleen on kova. Margareta Wallenius-Kleberg (Menhammarin omistajatar) kysyi jo Derbyn voittajakehässä asiaa. Muitakin halukkaita olisi, mm. Amerikasta, mutta mitään ei ole lyöty lukkoon. Kuitenkin Menhammar on varmaan se todennäköisin vaihtoehto."

Mitä kuuluu Sahara Jaeburnille? Starttaako se UET:ssä?

"Parempaa. Oriin veriarvoissa oli sanomista Derbyn jälkeen, mikä viittaa virukseen. Se oli viikon helpommalla ja arvot korjaantuivat. Silläkin ajettiin vetoja mäkeen eilen, ja hyvin meni eli UET on ohjelmassa."

Entä Solvallan viikonlopun muut hevoset, mm. Mister Invictus Kriteriumin ja neljä tammaa Oaksin finaalissa, kuinka niillä menee?

"Ajoimme tänään hiittiä, ja kaikki menivät erinomaisen hyvin. Olen tosi tyytyväinen treeneihin ainakin, sen enempää en osaa luvata."