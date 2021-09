Mika Forssin vauhtiviikko: Kriteriumin karsintoja Teivossa, Bodenia ja Kriteriumin finaalit Solvallassa

Terhi Piispa-Helisten

Mika Forss ohjastaa tällä viikolla molemmilla puolilla Pohjanlahtea sekä Ruotsin puolella niin pohjoisessa kuin pääkaupungissakin.

Mikä parasta, Forssilla on myös tosi mielenkiintoisia ajettavia ison rahan lähdöissä, kuten Solvallan Kriteriumissa Ninepoints Lasse ja Oaksissa suomalaisomistuksessa juokseva Tauno Hyriäisen Lara Boko. Kysyimme Forssilta, miten mies ehtii joka paikaan, ja mitä hän tuumaa ajokeistaan?

"Eipä siinä mitään ihmettä ole, kyllä ehditään", Forss myhäilee.

"Sopivasti välipäiviäkin. Illalla (maanantaina) lähdetään kohti Suomea, tiistaina Teivo, keskiviikkoaamuna Tukholmaan ja Solvallaan, torstaina vielä välipäiväkin ja perjantain päiväraveihin Bodeniin ehtii aamukoneella ja illaksi vielä takaisin kohti tärkeää Solvallan viikonloppua. Perjantaina oli mahdollisuus ajaa Joriiniakin Bergsåkerin kylmäveriraveissa, mutta olin luvannut jo mennä Petri Salmelan kysymänä Bodeniin."

"Tiistai on ehkä kuitenkin se merkittävin päivä Kriteriumin karsinnoissa on onnistuttava jos mielee osallistua finaaliin. Solvallan finaaliajokit ovat sitten enmmänkin sellaisia, että niistä en ota paineita. Kummallakin, Laralla ja oriiden puolella Ninepoints Lassella voi onnistua oikein hyvinkin. Ikäluokka on nyt tasaista. Mutta kumpikin vaatii onnistumisen, Lara ehkä enemmän lähtökiihdytyksessä ja Lasse tosi onnistuneen juoksunkulun muodossa. Se joko onnistuu tai ei - en ota siitä paineita, ei se auta."

"Tiistain Teivossa kaksi ajokeista eivät ole aiemmasta tuttuja, mutta Timo Nurmoksen valmennettavat ovat ainakin hyvin kiinnostavia, vaikkakin toistensa vastakohdat. Velvet Gold (Maharajah) on älyttömän nopea, eikä sille juoksun osuessa pärjää pätkällä näsitä kukaan. EL Jetpack (EL Titan) taas on laiska mutta väkivahva, eikä niin riippuvainen juoksunkulusta. Kumpikin on viime sijoitustaan parempi, ja molemmilla voi onnistua ja siis pitääkin, jos meinaa olla mukana finaalissa jakamassa isompia rahoja."

"Bodenissa perjantaina Salmelalla on iso joukkue ja Solvallan viikonlopulla kiinnittääö huomon ainakin Hevin Boko, jolla tähdätään seuraavaksi tammojen Ruotsin mestaruuteen Åbyssä ja Greta Sisu, joka voittaa kohta jonkun lähdön. Toivottavasti ison lähdön, kun se on mainiossa vedossa, mutta paikka on nyt haaste. Kyllä se lähtee viitosradalta voltista ravia, mutta minne tuolta jää? Hevinillä kestää ajaa omaa juoksuakin, mutta nyt ollaan pahalla paikalla lyhyellä matkalla, enkä teidä, mitä valmentaja ajattelee, kun on se tärkeä tehtävä edessä. Se näkee sitten pyhänä. Muillakin ajettavillani on saumaa, mutta nämä tunnen vähän muita ajokkejani paremmin."