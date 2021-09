Esa Pehkosen kolmevuotias In Range teki yli 100000 euron tilin Kanadassa

Esa Pehkosen eli AMG Stable Oy:n osaomistama kolmevuotias ori In Range ei onnisunut The Hambletonianissa, mutta lauantaina Woodbinessä Toronton lähellä tuli tiliä.

Anu Leppänen

Esa Pehkonen on tuttu näky Vermostakin. Hänen ja kumppaninsa Kim Vörlinin omistamalla AMG Stablella on taas kova ravuri Amerikassa, kolmevuotias In Range. Pehkonen on AMG Stablen pääomistaja.

In Range ei onnistunut nappaamaan elokuussa New Yorkin lähellä The Meadowlandsissä arvostetuimman kolmevuotiskisan The Hambletonianin finaalipaikkaa, mutta viime lauantain Kanadan reissu oli tuottelias. Tämä siitä huolimatta, että valmentaja Marcus Melanderin hevoselle tulee matkaa reippaasti Toronton lähelle Woodbinen Mohawk Parkiin.

In Range (Bar Hopping) tienasi lauantai-illan Canadian Trotting Classicin kakkosesta 151625 Kanadan dollaria eli reilut 101000 euroissa laskettuna päivän kurssilla. Voiton vei ruuna Ahundreddollarbill (Chapter Seven). In Rangella jäi jossiteltavaa, sillä se pääsi sisäkautta liian myöhään voittoa ajatellen kirimään johtaneen Winning Ticketin (Triumphant Caviar) takaa. Jossittelua voisi aiheuttaa myös se, että voittaja oli tullut mukaan kisaan sakkomaksulla viime tingassa.

Tim Tetrick ohjasti In Rangea, kuten monesti aikaisemminkin. Valjakko meni mailin 09,7. Oriin ennätys on 09,4 ja se on tiennanut 677831 USA:n dollaria 21 kilpailussaan, joista voittoja on seitsemän. In Range on AMG Stablen aiemman huippuhevosen Long Tom (Muscle Hill) pikkuveli. Se tähdännee seuraavaksi The Red Milen Kentucky Futurityyn.

Pääset tästä Standardbred Canada -sivuston uutiseen, jossa mm. linkki lähdön videoon.